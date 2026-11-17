CLIP: Cứu thuyền viên Philippines nghi viêm ruột thừa trên biển

TPO - Một thuyền viên quốc tịch Philippines nghi bị viêm ruột thừa cấp đã được lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa từ tàu GAS DIAMOND vào bờ cấp cứu kịp thời.

Các lực lượng tham gia cứu hộ thuyền viên nước ngoài giữa biển trong đêm.

Rạng sáng 17/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin về trường hợp thuyền viên F.L.R (36 tuổi, quốc tịch Philippines, thợ máy trên tàu GAS DIAMOND, quốc tịch Liberia) bị đau nhói dữ dội vùng bụng dưới bên phải, nghi viêm ruột thừa, cần hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Thời điểm báo tin, tàu GAS DIAMOND đang ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 38 hải lý về phía Nam Đông Nam và trên hành trình về khu neo Vũng Tàu.

Ngay sau đó, Trung tâm phối hợp Hồ Chí Minh Radio tư vấn y tế, xây dựng phương án cứu nạn và điều động tàu SAR 272 thực hiện nhiệm vụ. Trên tàu có 2 y sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng TPHCM cùng tham gia hỗ trợ.

Đến 5h ngày 17/11, tàu SAR 272 tiếp cận, cập mạn tàu GAS DIAMOND và đưa bệnh nhân sang tàu cứu nạn. Đến 6h40 cùng ngày, tàu SAR 272 cập cảng Trung tâm khu vực III, bàn giao thuyền viên cho các lực lượng liên quan để chuyển đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu, điều trị.

Việc triển khai phương án cứu nạn kịp thời đã giúp thuyền viên nước ngoài được đưa vào bờ an toàn, bảo đảm cơ hội tiếp cận y tế trong tình huống khẩn cấp trên biển.