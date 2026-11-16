Quỹ Vinfuture công bố 8 hoạt động chính tại tuần lễ khoa học công nghệ 2026

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026 gồm 8 hoạt động chính sẽ diễn ra từ ngày 02 - 08/12/2026. Với chủ đề “Khoa học khai mở – Kiến tạo phồn vinh”, sự kiện quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới cùng trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với tương lai nhân loại, từ trí tuệ nhân tạo (AI), chăm sóc sức khỏe đến công nghệ đại dương và phát triển bền vững.

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026 gồm 8 hoạt động chính: “Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về Đổi mới Sáng tạo Mở”; “Lễ trao giải VinFuture”; “Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2026”; “Diễn thuyết truyền cảm hứng”; “Tọa đàm Khoa học vì Cuộc sống”; “Chuỗi Đối thoại Khám phá tương lai VinFuture”; “Triển lãm nghệ thuật VinFuture” và “Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026”.

Với chủ đề “Khoa học khai mở - Kiến tạo phồn vinh”, Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026 bao gồm chuỗi hoạt động đối thoại khoa học về các lĩnh vực đang được quan tâm nhất. Ảnh: BTC.

Trong đó, tâm điểm của chuỗi sự kiện - Lễ trao giải VinFuture 2026 vinh danh những công trình khoa học và công nghệ xuất sắc có khả năng khai mở và kiến tạo phồn vinh cho cuộc sống của hàng triệu người trên toàn thế giới sẽ diễn ra vào tối ngày 04/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Ngay sau Lễ trao giải là sự kiện Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture (05/12) mở ra không gian giao lưu trực tiếp giữa các nhà khoa học vừa được vinh danh với cộng đồng khoa học và tài năng trẻ Việt Nam. Phiên buổi sáng có chủ đề “Hành trình khoa học” - chia sẻ những câu chuyện về đam mê khoa học, theo đuổi các nghiên cứu đột phá và khát vọng tạo ra thay đổi có ý nghĩa cho xã hội. Phiên buổi chiều có chủ đề “Thành tựu đột phá”, đi sâu vào nền tảng khoa học, giá trị ứng dụng của các công trình, đồng thời thúc đẩy trao đổi chuyên môn và hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Lễ trao giải VinFuture 2026 sẽ diễn ra vào tối ngày 4/12/2026, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và livestream trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của VinFuture. Ảnh: BTC.

Cùng ngày, Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026 với chủ đề “Tái định nghĩa năng lực cử nhân đại học” sẽ kết nối lãnh đạo các trường đại học, học viện với doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, nhằm trao đổi về những mô hình, sáng kiến và thực hành đổi mới, tái định hình mô hình giáo dục trong phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Năm hoạt động còn lại được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ. Mở đầu là Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về Đổi mới Sáng tạo Mở, tập trung phân tích tác động của AI đối với nghiên cứu, sản xuất và quản trị, cùng những mô hình đổi mới sáng tạo giúp các quốc gia, tổ chức thích ứng với làn sóng công nghệ mới.

Tiếp đến là sự kiện “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai” diễn ra ngày 07/12, tập trung giới thiệu các công nghệ đột phá và hành trình đưa thành tựu khoa học vào ứng dụng thực tiễn, kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp.

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture thường niên trở thành điểm hẹn quan trọng của những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Ảnh: BTC.

Khép lại tuần lễ là chuỗi tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống” ngày 8/12, tập trung vào hai chủ đề cấp thiết: “Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe” và “Đại dương Bền vững và Tương lai Hàng hải Thông minh”. Các chuyên gia quốc tế sẽ trao đổi về ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe; cùng những giải pháp công nghệ trong quản lý tài nguyên biển, bảo vệ hệ sinh thái đại dương và phát triển hàng hải thông minh.

Đặc biệt, xuyên suốt Tuần lễ là chuỗi Đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture tại 12 viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước, kết nối các nhà khoa học hàng đầu thế giới với các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên Việt Nam. Những cuộc trao đổi trực tiếp về xu hướng nghiên cứu tiên phong sẽ góp phần mở rộng mạng lưới học thuật và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu lâu dài.

Bên cạnh các hoạt động khoa học hàn lâm, Triển lãm nghệ thuật “Tỏa VI – Từ thử nghiệm đến hiện thực” khai mạc ngày 02/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA). Lấy cảm hứng từ hành trình một ý tưởng khoa học, bắt đầu bằng lý thuyết cho tới khi áp dụng vào thực tiễn, triển lãm giới thiệu tác phẩm của 9 nghệ sĩ Việt Nam tiêu biểu, gợi mở góc nhìn về sự giao thoa giữa khoa học và nghệ thuật.

Năm 2026 đánh dấu mùa thứ sáu của Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture và Giải thưởng VinFuture, với 7.951 đề cử từ gần 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau 5 mùa giải trước, 48 nhà khoa học đã được vinh danh với 20 công trình khoa học có tác động sâu rộng đối với nhân loại. Riêng mùa giải 2026, VinFuture đã tiếp nhận 1.819 đề cử từ 79 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực đối với nhân loại.

Không chỉ trở thành một trong những giải thưởng khoa học công nghệ uy tín hàng đầu thế giới, VinFuture còn tích cực tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn chuyên sâu, đối thoại học thuật quốc tế, trải nghiệm khoa học dành cho cộng đồng… góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm gặp gỡ của trí tuệ toàn cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa các thành tựu khoa học đi vào cuộc sống./.

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Lịch trình các hoạt động trong Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026: