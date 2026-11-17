Tổng thống Mông Cổ tuyên bố từ chức

TPO - Hôm nay (17/11), Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa tuyên bố sẽ từ chức, sau khi một chính trị gia khác thuộc đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền cáo buộc ông trục lợi tài chính từ dự án đường sắt của chính phủ cách đây 7 năm, khi ông còn giữ chức Thủ tướng.

Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa. (Ảnh: AP)

Thông báo được đưa ra sau khi ông Nyambaatar Khishgee - cựu Thị trưởng Ulaanbaatar, cáo buộc ông Khurelsukh đã nhận 25 triệu USD liên quan đến dự án đường sắt Tavantolgoi-Gashuunsukhait. Cựu thị trưởng này thuộc một phe khác trong cùng đảng với Tổng thống.

Sau những cáo buộc trên, đảng Dân chủ đối lập kêu gọi ông Khurelsukh từ chức.

Ông Khurelsukh bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm. Trong bài phát biểu trước toàn quốc sáng nay, ông nói rằng ông đã phải đối mặt với những cuộc công kích kéo dài nhằm vào uy tín cá nhân trong hơn 1 tháng qua, đồng thời cho biết ông sẽ từ chức.

“Tôi chưa bao giờ ăn cắp của nhân dân hay nhà nước. Tôi sẽ bàn giao nhiệm vụ và trở thành một công dân bình thường”, ông Khurelsukh nói, đồng thời cho biết sẽ hợp tác với các cơ quan điều tra.

Theo các cáo buộc, ông Khurelsukh đã bảo đảm hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt được trao cho Bodi International LLC vào năm 2019 mà không thông qua đấu thầu cạnh tranh. Đây là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất đất nước. Ông bị cáo buộc đã nhận tiền hối lộ từ công ty này.

Ngày 16/11, Bodi ra tuyên bố phủ nhận cáo buộc chi trả bất kỳ khoản tiền hối lộ nào cho các quan chức cấp cao của chính phủ hoặc công chức nhà nước. Công ty cho rằng cáo buộc nhằm vào họ mang tính phỉ báng và khẳng định họ không có hành vi sai trái nào.

Ông Khurelsukh lên nắm quyền sau khi đảng Nhân dân Mông Cổ của ông giành được đa số ghế tại cơ quan lập pháp năm 2021.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đảng này liên tục xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Mông Cổ đã chứng kiến ba thủ tướng nhậm chức chỉ trong vòng 9 tháng.

Việc từ chức của ông Khurelsukh sẽ có hiệu lực sau khi được Quốc hội Mông Cổ, còn gọi là Đại Khural Nhà nước, chấp thuận.