Tổng thống Nga Putin đến Thâm Quyến dự hội nghị cấp cao APEC

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt chân đến Thâm Quyến (Trung Quốc) trước thềm hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), và cuộc gặp ba bên quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Nga Putin được chào đón ở Thâm Quyến (Trung Quốc). (Nguồn: RT)

Chuyên cơ chở ông Putin hạ cánh xuống Thâm Quyến vào khoảng hơn 2h sáng 18/11 (giờ địa phương). Nhà lãnh đạo Nga được chào đón bởi các nam nữ thanh niên vẫy cờ Trung Quốc và Nga.

Trong ngày đầu tiên tại APEC, ông Putin sẽ có bài phát biểu ngay sau Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời tiến hành các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Trung Quốc và một số quốc gia.

Tổng thống Nga Putin đến Thâm Quyến lúc rạng sáng 18/11. (Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Ông Putin được chào đón bởi các nam nữ thanh niên vẫy cờ Nga và Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Tâm điểm chú ý sẽ là cuộc gặp ba bên giữa ông Putin, ông Tập và ông Trump vào ngày 19/11. Cùng ngày sẽ diễn ra cuộc gặp riêng giữa nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

Theo tuyên bố từ Nhà Trắng và Điện Kremlin, các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ tập trung vào vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân và an ninh quốc tế, bao gồm các xung đột tại Ukraine và Iran.

Phía Bắc Kinh đưa ra thông tin ít cụ thể hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning mô tả cuộc gặp này là dịp để “trao đổi quan điểm về việc bảo vệ hòa bình thế giới và duy trì sự ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các cường quốc”, mà không đi sâu vào các chủ đề cụ thể.

Trên truyền thông phương Tây, cuộc thảo luận ba bên này đã được so sánh với Hội nghị Yalta năm 1945 - sự kiện mà tại đó Mỹ, Anh và Liên Xô đã vạch ra khuôn khổ cho trật tự an ninh thời hậu Thế chiến II.

Hôm 16/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những so sánh với Hội nghị Yalta “chỉ là trò chơi của các nhà phân tích chính trị và không liên quan gì đến thực tế”. Ông khẳng định Nga ủng hộ một “thế giới đa cực” và “sẽ không bao giờ tìm cách định đoạt số phận của các quốc gia khác”.

Theo ông Peskov, một phần của cuộc gặp ba bên sẽ mở cửa cho báo chí, trong khi phần còn lại sẽ diễn ra trong phòng họp kín.