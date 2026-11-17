Xung đột chưa có lối thoát, Iran tiếp tục tập kích radar Mỹ ở Bahrain

TPO - Bahrain xác nhận đã ngăn chặn các cuộc không kích của Iran vào ngày 17/11, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sử dụng máy bay không người lái nhắm vào một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Căn cứ Không quân Sheikh Isa ở Bahrain.

Máy bay không người lái Iran. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Quốc phòng Bahrain thông báo, các hệ thống phòng không đã bắn hạ và phá hủy một số vũ khí từ phía Iran “trước khi chúng kịp tiếp cận các mục tiêu dự định”.

Phía quân đội không nêu rõ số lượng hay loại vũ khí bị đánh chặn, cũng như không đề cập đến việc liệu có thiệt hại hay thương vong nào xảy ra hay không.

Sự việc diễn ra ngay sau khi Bộ Nội vụ Bahrain ban hành cảnh báo an ninh về một mối đe dọa tiềm tàng, đồng thời kêu gọi cư dân tìm nơi trú ẩn.

IRGC cho biết, lực lượng này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Căn cứ Không quân Sheikh Isa ở Bahrain.

IRGC nhấn mạnh, cuộc tấn công này là hành động đáp trả các vụ vi phạm không phận Iran liên tiếp của các máy bay không người lái quân sự Mỹ.

Các cuộc tấn công nhằm vào Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Israel với Iran đang rơi vào bế tắc.

Hôm 15/11, Bahrain thông báo hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn một số cuộc tấn công từ trên không của Iran. Phía Tehran cho biết đã triển khai sáu máy bay không người lái nhắm vào một hệ thống radar phòng không của Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Rifaa, coi đây là hành động trả đũa cho những “động thái khiêu khích từ phía Mỹ”.

Xung đột ở Trung Đông bùng phát ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Đáp lại, Tehran đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Israel và những địa điểm mà họ mô tả là các cơ sở quân sự của Mỹ tại một số quốc gia Ả-rập.

Washington và Tehran đã ký một biên bản ghi nhớ vào tháng 6, nhưng việc thực thi văn kiện này đã bị đình trệ do những bất đồng liên quan đến các bảo đảm về quyền tự do hàng hải qua eo biển chiến lược Hormuz.

Kể từ tháng 7, các cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran vẫn tái diễn theo từng đợt, bất chấp những nỗ lực ngoại giao liên tục nhằm chấm dứt xung đột.

Theo các nguồn thạo tin, trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cố vấn cấp cao rằng ông có thể tạm hoãn việc tấn công Iran, với điều kiện Mỹ không phải đối mặt với bất kỳ hành động khiêu khích mới nào từ Tehran hoặc lực lượng Houthi tại Yemen.