TPHCM: Phát hiện cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư và Regal Lê Thánh Tôn có hoạt động mại dâm

TPO - Kiểm tra hàng loạt cơ sở massage, quán bar tại TPHCM, công an phát hiện 7 cặp nam nữ mua bán dâm, 3 người dương tính với chất ma túy.

Video: Công an TPHCM đột kích tụ điểm kinh doanh có hoạt động mại dâm.

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Ngày 17/11, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm” sau khi kiểm tra, phát hiện vi phạm tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 10/2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 7 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và một khách sạn có liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của hộ kinh doanh Kati.

Mua bán dâm ngay trong phòng massage

Tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư (số 52-54 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng), lực lượng công an phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Hình ảnh các đôi nam nữ mua bán dâm bị phát hiện tại cơ sở kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Quốc Bảo là chủ cơ sở trên. Bảo giao Nguyễn Đức Khang quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Theo cơ quan điều tra, Khang đã tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại các phòng massage với giá 2 triệu đồng/lượt. Khang trực tiếp tư vấn, nhận tiền và điều nhân viên phục vụ khách. Trong khi đó, cơ sở hưởng lợi từ tiền vé massage.

Tại cơ sở Regal (số 29 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn), công an tiếp tục phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là cùng quản lý, điều hành cơ sở trên.

Hai người này bị xác định đã cho phép nhân viên nữ bán dâm tại phòng massage với giá từ 2 triệu đồng/lượt. Ngoài khoản tiền mua dâm, khách còn phải trả tiền vé massage 1,7 triệu đồng/giờ.

Các cơ sở bị phát hiện vi phạm .

Cơ quan điều tra xác định hoạt động này nhằm thu hút khách, tăng doanh thu cho cơ sở.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh về tội “Chứa mại dâm”.

Thu 3 triệu đồng 'tiền phạt' khi tiếp viên ra ngoài bán dâm

Đối với hộ kinh doanh Kati (số 15B/26 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn), từ việc phát hiện một cặp nam nữ mua bán dâm tại khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, lực lượng công an đã mở rộng điều tra, làm rõ hoạt động môi giới mại dâm liên quan cơ sở này.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Lệ Thu là người trực tiếp điều hành cơ sở, trong khi Lư Bách Lương đảm nhiệm việc quản lý và môi giới tiếp viên cho khách.

Nguyễn Quỳnh Giang phụ trách thu tiền, còn Nguyễn Tôn Nhật Trung có nhiệm vụ tìm kiếm, đưa tiếp viên đến để Lương giới thiệu cho khách có nhu cầu.

Đáng chú ý, cơ sở này còn thu 3 triệu đồng/người dưới hình thức “tiền phạt” khi tiếp viên ra ngoài bán dâm trong giờ làm việc.

Các nữ tiếp viên được đưa về trụ sở công an để điều tra liên quan hoạt động mại dâm.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố Nguyễn Thị Lệ Thu, Lư Bách Lương, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Tôn Nhật Trung về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo Công an TPHCM, các bị can đã lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để tổ chức, môi giới mại dâm nhằm thu hút khách, tăng doanh thu và hưởng lợi bất chính.

Kiểm tra quán bar, phát hiện người dương tính ma túy

Bên cạnh việc đấu tranh với hoạt động mại dâm trá hình, đầu tháng 11/2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm Bar Miuli, Vela bar và Bar Golden trên địa bàn phường Sài Gòn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở này.

Đáng chú ý, khi tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy đối với 53 người tại 3 cơ sở, công an phát hiện 3 trường hợp có kết quả dương tính. Trong đó, một khách tại Bar Miuli dương tính với cần sa; hai nhân viên tại Vela bar và Bar Golden có kết quả dương tính với chất ma túy. Cơ quan công an đã lập hồ sơ để tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo Công an TPHCM, hoạt động kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ để tổ chức các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành những điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.