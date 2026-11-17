Chủ doanh nghiệp pha chất cấm vào thức ăn chăn nuôi

TPO - Lê Văn Hải (SN 1982, ở Bắc Ninh) mua chất cấm Salbutamol (chất tạo nạc), đặt tên là Vitamin B4 hòng qua mặt lực lượng chức năng rồi chỉ đạo cấp dưới pha trộn vào thức ăn cho heo ăn nhằm trục lợi.

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Hải (SN 1982) – Giám đốc Công ty CP dinh dưỡng Hải Thịnh, trụ sở ở Lô CN4, Cụm công nghiệp Đoan Bái, phường Hiệp Hòa (TP Bắc Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi đưa chất cấm Salbutamol (chất tạo nạc) vào chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi và giết mổ lợn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hải Phòng tổ chức lực lượng kiểm tra cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức, tại xã Nghi Dương (TP Hải Phòng).

Kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện đàn lợn trong cơ sở dương tính với chất cấm Salbutamol, hay còn gọi là chất tạo nạc trong chăn nuôi lợn.

Đàn lợn tại cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức, xã Nghi Dương, TP Hải Phòng.

Mở rộng điều tra, cảnh sát tìm ra nguồn gốc lợn này từ trang trại tại tỉnh Thái Nguyên, sử dụng thức ăn do Công ty CP dinh dưỡng Hải Thịnh (Bắc Ninh) cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Lê Hải Thịnh (SN 1982, trú phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) bước đầu khai nhận đã mua chất cấm Salbutamol trôi nổi trên thị trường.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Hải tự đặt tên chất cấm này là Vitamin B4 rồi trực tiếp chỉ đạo cấp dưới pha trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm trục lợi.

Khi sự việc bị phát hiện, các đối tượng tìm cách tiêu hủy tài liệu, đốt chất cấm phi tang. Cơ quan CS ĐT – Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.