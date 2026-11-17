'Trùm' đường dây bán hóa đơn khống khai đưa hối lộ hơn 11 tỷ đồng

TPO - Trịnh Trác Nhiên thừa nhận cùng đồng phạm sử dụng 51 doanh nghiệp “ma” xuất bán hơn 47.000 hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng. Bị cáo còn khai đã chi hơn 11,3 tỷ đồng để được bao che và tìm cách không bị xử lý hình sự.

Ngày 17/11, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử Đào Minh Thọ (SN 1973), Trịnh Trác Nhiên (đại diện pháp luật Công ty TNHH DV kế toán tư vấn thuế Trịnh Gia) cùng 40 đồng phạm về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”, “Nhận hối lộ”, HĐXX đã tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Bị cáo Trịnh Trác Nhiên tại phiên tòa.

Trả lời HĐXX, bị cáo Trịnh Trác Nhiên thừa nhận các hành vi như cáo trạng truy tố. Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2023, Nhiên cùng đồng phạm thành lập, sử dụng 51 doanh nghiệp “ma” để xuất bán trái phép 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Tổng giá trị trước thuế ghi trên các hóa đơn hơn 4.180 tỷ đồng.

Bị cáo Nhiên và đồng phạm thu phí từ 1,5% đến 6% trên tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Riêng hành vi bán trái phép 3.901 hóa đơn, Nhiên thu lợi bất chính hơn 36,3 tỷ đồng. Đối với 43.126 hóa đơn còn lại, cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục xử lý trong giai đoạn 2.

Ngoài ra, Nhiên còn bị cáo buộc trốn thuế hơn 6 tỷ đồng thông qua hoạt động kinh doanh mủ cao su thiên nhiên nhập khẩu từ Campuchia và sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa đầu vào, kê khai khấu trừ thuế.

Đáng chú ý, Nhiên khai đã đưa cho Nguyễn Thành Nghĩa (Công chức thuế cơ sở 3 TPHCM) hơn 3,8 tỷ đồng để được bao che việc sử dụng 24 doanh nghiệp “ma” xuất hóa đơn khống. Từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, Nhiên tiếp tục đưa Nguyễn Minh Mãi (SN 1991, không rõ nghề nghiệp) và Vũ Đình Giang (nhân viên một ngân hàng) hơn 7,5 tỷ đồng để tìm người đưa hối lộ nhằm giúp Nhiên không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, Mãi và Giang đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của Nhiên. Cả 2 đối tượng này đã bị xử lý trong một vụ án khác.

Tại tòa, Nhiên cam kết sử dụng nhiều tài sản để khắc phục hậu quả, gồm quyền sử dụng hơn 1.000m² đất tại Bình Châu, các bất động sản ở TPHCM, Khánh Hòa và Long An cũ. Bị cáo cho biết một số tài sản được hình thành trước năm 2020, trước thời điểm thực hiện hành vi phạm tội. Đến nay, Nhiên đã nộp khắc phục 200 triệu đồng.

Cựu công chức thuế Nguyễn Thành Nghĩa tại phiên tòa.

trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa thừa nhận đã nhận hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng từ Nhiên. Nghĩa khai biết nhiều công ty do Nhiên thành lập không hoạt động thực chất, được sử dụng để xuất hóa đơn GTGT khống. Tuy nhiên, thay vì báo cáo, đề xuất xử lý theo chức trách, Nghĩa đã thống nhất phương thức với Nhiên, thậm chí giới thiệu doanh nghiệp đến mua hóa đơn khống.

Cựu cán bộ thuế Nguyễn Thành Nghĩa cũng khai đã sử dụng toàn bộ số tiền nhận hối lộ vào mục đích cá nhân, không chia cho người khác và đã khắc phục toàn bộ số tiền này. Bị cáo thừa nhận sai phạm, xin HĐXX xem xét khi lượng hình.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần HĐXX thẩm vấn 40 bị cáo còn lại.