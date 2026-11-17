Nga tập kích 2 cây cầu chiến lược của Ukraine

TPO - Hai cây cầu lớn bắc qua sông Dnipro tại thủ đô Kiev của Ukraine đã phải đóng cửa sau cuộc tập kích của Nga trong đêm 16/11, khiến giao thông công cộng gián đoạn, một phần tuyến tàu điện ngầm phải tạm ngừng hoạt động.

Ukraine đã đóng cửa hai cây cầu lớn bắc qua sông Dnipro, tạm ngừng hoạt động một phần tuyến tàu điện ngầm và chuyển hướng một số tuyến xe buýt và xe điện sau cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev đêm qua.

Thị trưởng KievVitali Klitschko cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào cầu Bắc và cầu Nam, hai trong số ba cây cầu chính kết nối bờ đông và bờ tây sông Dnipro.

"Theo thông tin sơ bộ, đã có các cuộc tấn công vào cầu Bắc và cầu Nam ở thủ đô. Vụ tấn công đã gây hư hại một phần hệ thống tàu điện ngầm, dẫn đến một số sự cố mất điện và cấp nước, cũng như hạn chế giao thông", ông Klitschko viết trên Telegram.

﻿ Vụ tấn công vào câu cầu phía Bắc ở Kiev.

Theo thông tin ban đầu, các cuộc tấn công không chỉ gây hư hại một phần cơ sở hạ tầng cầu đường mà còn ảnh hưởng đến hệ thống tàu điện ngầm, gây mất điện và gián đoạn nguồn cung cấp nước tại một số khu vực.

Việc đóng cửa các tuyến đường đã gây gián đoạn giao thông khắp thành phố, khiến phương tiện giao thông công cộng phải chuyển hướng sang các tuyến đường thay thế.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và hạ tầng giao thông của Ukraine.

Phía Nga tuyên bố các mục tiêu bao gồm hai cây cầu Bắc và Nam ở Kiev, được cho là phục vụ vận chuyển hàng hóa và thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, linh kiện quân sự, tên lửa và đầu đạn tại nhiều địa phương cũng nằm trong danh sách mục tiêu mà Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo tình báo nước này đã phát hiện kế hoạch tiến hành các đợt tập kích tiếp theo của Nga trong đêm 16/11 và ngày 17/11.

Trong báo cáo đánh giá công bố ngày 14/11, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định việc Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những cây cầu ở Kiev có thể nhằm làm gián đoạn hoạt động vận tải, đồng thời chia cắt mạng lưới điện của thủ đô dọc theo sông Dnipro.