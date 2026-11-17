Ngu Thư Hân gỡ ảnh phản cảm

TPO - Ngu Thư Hân đam mê diện trang phục khoe thân hình thon gọn. Loạt ảnh mặc tạp dề không kèm áo của cô nhận nhiều phản ứng tiêu cực, buộc nữ diễn viên phải xóa bỏ.

Trang Sina đưa tin Ngu Thư Hân chia sẻ loạt ảnh mặc tạp dề hở lưng, khoe bờ vai trần quyến rũ. Nữ diễn viên tự hào về tấm lưng ong nên thường xuyên mặc trang phục hở phía sau.

Tuy nhiên, trong khung hình, nữ diễn viên để lộ hoàn toàn tấm lưng trần và hai bên mạn sườn do không mặc áo bên trong, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng trang phục tạp dề không có áo trong, cộng thêm bối cảnh làm bếp khá nhạy cảm, không phù hợp hình ảnh một ngôi sao nổi tiếng như Ngu Thư Hân.

Ảnh mặc tạp dề không có áo trong của Ngu Thư Hân gây tranh cãi, bị chê dung tục.

Người hâm mộ nữ diễn viên có nhiều trẻ vị thành niên, bắt chước theo phong cách của cô, chụp những bức ảnh tương tự rồi đăng tải lên mạng, chỉ mặc mỗi tạp dề và tạo nhiều tư thế mang tính gợi dục.

"Người của công chúng được hưởng lợi từ danh tiếng và sức ảnh hưởng của mình thì cũng cần cân nhắc đến tác động giới trẻ, biết cân bằng giữa quyền tự do thể hiện bản thân và trách nhiệm xã hội, tuân thủ chuẩn mực đạo đức và quy định pháp luật", "Đây là kiểu khoe thân dung tục, cô ấy thật sự không biết giữ gìn danh tiếng và hình ảnh", nhiều khán giả chỉ trích Ngu Thư Hân.

Sau khi bị chỉ trích, nữ diễn viên phải xóa loạt ảnh mới đăng. Trước đó, phong cách thời trang của nữ diễn viên nhận ý kiến trái chiều.

Trên đường tới trường quay, Ngu Thư Hân thường mặc những set đồ phá cách, màu mè, để khoe vóc dáng, nhưng có nhiều bộ trang phục phản cảm.

Ngu Thư Hân thường xuyên mặc áo khoe lưng.

Tuy nhiên, nhiều trang phục của cô bị chê phản cảm.

Ngu Thư Hân còn vướng những bình luận thiếu tích cực vì kiện một anti-fan tuổi vị thành niên ra tòa.

Theo QQ, một cư dân mạng 14 tuổi đã chia sẻ bài đăng với những nội dung sai sự thật như "trốn tránh dịch bệnh", "ăn cắp máy ảnh của nhân viên", "trục lợi từ bi kịch", "quản lý tài khoản tiếp thị", cũng như những lời lẽ xúc phạm nhắm vào Ngu Thư Hân lên mạng xã hội. Sau đó, đội ngũ của nữ diễn viên đã kiện tài khoản mạng này ra tòa, yêu cầu liên tục xin lỗi nhiều ngày và bồi thường 150.000 NDT.

Tài khoản này sau đó van xin, cho biết đây là tài khoản mạng xã hội của cha cô bé, bị Ngu Thư Hân kiện nên ảnh hưởng tới công việc ngoài đời thực.

Phía Ngu Thư Hân cho biết sau khi tòa án thụ lý vụ án, phía bị đơn từng đề nghị hòa giải. Ngu Thư Hân đã chấp nhận phương án này sau khi cân nhắc hoàn cảnh gia đình đối phương, nhưng phía bị đơn lại thay đổi luật sư khiến quá trình trao đổi gián đoạn, vì vậy vụ án tiếp tục bước vào giai đoạn xét xử.

Sau tuyên bố từ phía Ngu Thư Hân, luật sư của bị đơn đã phản bác, cho biết sau khi trình bày ý kiến hòa giải vào ngày 27/3, suốt 5 tháng cho đến khi chấm dứt vai trò đại diện vào tháng 8, ông không hề nhận được bất kỳ thông báo nào về việc nữ diễn viên đồng ý hòa giải. Vị luật sư này yêu cầu phòng làm việc của Ngu Thư Hân công khai xin lỗi vì đưa thông tin sai sự thật.

Một số người cho rằng cô bé 14 tuổi chỉ là người chia sẻ lại bài đăng tố cáo Ngu Thư Hân, không phải người tung tin đồn đầu tiên, tương tác bài đăng thấp. Ngu Thư Hân không dám kiện những chuyên gia tài chính, đồng nghiệp như nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt, blogger hàng triệu người theo dõi... là những người đã trực tiếp chỉ trích Ngu Thư Hân nhiều lần, mà lại kiện cô bé còn ở độ tuổi vị thành niên. Đây là hành vi bắt nạt người yếu thế.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người phản bác, cho rằng dù ở độ tuổi vị thành niên, nhưng cô bé đã có hành vi lan truyền thông tin sai sự thật, cần phải chịu trách nhiệm đúng pháp lý. Vụ kiện giữa Ngu Thư Hân và trẻ vị thành niên được xét xử vào ngày 19/11.