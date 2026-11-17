3.000 nghệ sĩ đổ về Mỹ Đình

TPO - Chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh. Toàn bộ vé tham dự được phát miễn phí.

Ban tổ chức lần đầu công bố nhiều thông tin quan trọng về chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp, diễn ra ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026), do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì, với sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và đơn vị liên quan. Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện.

Chương trình có thời lượng 120 phút, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi tham dự buổi họp báo thông tin về concert Muôn sắc Việt Nam.

3.000 nghệ sĩ hội tụ

Chương trình quy tụ NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi.

Khoảng 3.000 nghệ sĩ và lực lượng tham gia biểu diễn, trong đó có các nghệ sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành phố, lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các lực lượng khác đang tích cực tập luyện theo nội dung được phân công.

Danh sách biểu diễn còn có Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii, Y Garia và Thu Hằng.

Điểm nhấn của chương trình là những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ gạo cội và thế hệ ca sĩ trẻ.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho biết theo yêu cầu của cơ quan an ninh, toàn bộ giấy mời và vé đều được dán tem an ninh nhằm kiểm soát, phòng ngừa tình trạng làm giả và trà trộn vào khu vực tổ chức.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt mang tầm quốc gia. Những ngày qua, dù chương trình chưa công bố danh sách nghệ sĩ tham gia, nhưng sự quan tâm của công chúng đối với sự kiện đã rất lớn.

Ca sĩ Tùng Dương cho biết dù đang tập trung chuẩn bị cho live concert cá nhân, anh vẫn ưu tiên lời mời tham gia chương trình bởi ý nghĩa và trách nhiệm của nghệ sĩ đối với văn hóa dân tộc.

Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ với nghệ sĩ, bên cạnh hoạt động sáng tạo nghệ thuật cần ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối và truyền tải những giá trị văn hóa đến cộng đồng.

"Khi nhắc đến một quốc gia, chúng ta nghĩ ngay đến linh hồn của quốc gia ấy, đó chính là văn hóa. Tài năng, thực lực của mỗi cá nhân rất quan trọng, nhưng văn hóa cũng là yếu tố làm nên giá trị của con người. Trong các dự án âm nhạc của mình, tôi luôn muốn đặt yếu tố văn hóa ở vị trí ưu tiên”, Tùng Dương chia sẻ.

Chuẩn bị hơn 2.000 quả pháo hoa tầm cao, 1.000 ống hỏa thuật

Chương trình mở đầu bằng phần trình diễn Đất nước muôn đời. Sau phần khai từ, chương trình được triển khai qua ba chương.

Theo biên kịch Vũ Liêm, Việt Nam có bản sắc văn hóa đa dạng, được thể hiện qua nhiều vùng miền, cộng đồng và loại hình nghệ thuật, nhưng tất cả đều cùng bắt nguồn từ một cội nguồn. Huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ được lựa chọn làm mạch kết nối, tạo sự thống nhất cho bức tranh đa sắc của văn hóa Việt.

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, điều quan trọng là tìm ra ngôn ngữ nghệ thuật và cách kể chuyện phù hợp để chạm đến cảm xúc của khán giả.

Đáng chú ý, chương II có tiết mục Bức tranh di sản, giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Các loại hình di sản từ châu thổ Bắc Bộ, trung du, Tây Bắc, Tây Nguyên đến miền Trung và Nam Bộ sẽ xuất hiện trong không gian trình diễn có sự tham gia của nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản.

Ở phần kết, các nghệ nhân, nghệ sĩ, lực lượng biểu diễn và khán giả tại Mỹ Đình sẽ cùng tham gia vũ điệu cộng đồng.

Theo thiết kế được công bố, chương trình sử dụng sân khấu rộng 3.000 m², bố trí 16 bàn nâng và hệ thống cơ khí chuyển động phục vụ các tiết mục.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết trung tâm sân khấu là hệ thống LED hình tròn lấy cảm hứng từ mặt trống đồng, kết hợp các cánh LED uốn lượn. Không gian biểu diễn được thiết kế đa điểm, cho phép thay đổi bố cục theo từng phần của chương trình.

Khu vực khán giả được chia thành năm phân khu mang tên Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ và Hội nhập, bố trí bao quanh sân khấu.

Ban tổ chức khuyến khích người tham dự mặc Việt phục, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

Đơn vị tổ chức khẳng định không bán vé dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời khuyến cáo người dân không mua vé từ các nguồn bên ngoài.

Đáng chú ý, pháo hoa sẽ xuất hiện trong cả đêm tổng duyệt 22/11 và đêm biểu diễn chính thức 24/11.

Riêng đêm diễn chính thức 24/11, quy mô trình diễn được nâng lên đáng kể, với khoảng 2.605 quả pháo hoa tầm cao, khoảng 600 quả pháo hoa tầm thấp, gần 700 giàn phun và khoảng 1.000 ống hỏa thuật. Màn trình diễn dự kiến kéo dài 17 phút, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình.

Toàn bộ vé tham dự chương trình được phát hành miễn phí thông qua hình thức đăng ký trực tuyến. Đơn vị tổ chức khẳng định không bán vé dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời khuyến cáo người dân không mua vé từ các nguồn bên ngoài, không chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ hoặc trả phí để nhận vé.

Ngoài hoạt động tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, một số địa điểm trên địa bàn Hà Nội sẽ được lắp đặt màn hình LED để người dân theo dõi chương trình.