Hệ lụy phim ‘giang hồ mạng’

TPO - Tấn Bo, Hoàng Mèo bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc "Huy Bến xe", đưa chuyện nghệ sĩ tham gia sản phẩm có “giang hồ mạng” trở lại tâm điểm. Nhiều nhà giáo dục lo ngại rằng những màn thanh toán, trả thù được tô vẽ thành hành động trượng nghĩa có thể khiến người trẻ ngộ nhận về bạo lực.

Theo Công an TPHCM, Huy Bến xe có Nguyễn Tuấn Hiệp, tức Hiệp đen, đóng vai "ông trùm", với những cảnh dùng hung khí, tranh giành địa bàn bảo kê bến xe. Sản phẩm thu hút hơn 42.000 lượt xem trên YouTube.

Khi bạo lực núp bóng nghĩa tình

Trên thực tế, không ai biết Phú Lê, Hiệp đen, Khá Bảnh hay Huấn hoa hồng là ai cho đến khi dòng phim "giang hồ mạng" xuất hiện.

Chỉ trong vài năm, loạt phim ngắn tự sản xuất về đời sống "giang hồ" đã đưa những cái tên này thành “hiện tượng mạng”. Kịch bản quanh quẩn với chuyện đàn anh thất thế, đàn em trở mặt, tranh giành địa bàn rồi quay về báo thù. Xen giữa những màn thanh toán là lời thề tình nghĩa, những câu nói kiểu “mãi là anh em”.

Những người đóng Chạm mặt giang hồ đến nay đều đã vướng vòng lao lý.

Câu chuyện sơ sài, diễn xuất vụng về, nhiều tình tiết thiếu thuyết phục vẫn không ngăn các nhân vật “giang hồ mạng” thu hút sự chú ý. Đáng lo hơn, một bộ phận khán giả trẻ còn dành cho họ sự ngưỡng mộ, coi cách hành xử trong phim là biểu hiện của bản lĩnh và nghĩa khí.

Từ đó, khái niệm nghĩa tình dễ bị đánh tráo. Bênh vực đồng bọn bất chấp đúng sai được gọi là trọng tình. Nói năng ngông nghênh, thích dùng bạo lực, khoe tiền và tỏ vẻ có thế lực thì được cho là bản lĩnh khiến người khác khiếp sợ được diễn giải thành có uy tín, “ngầu lòi”. Với khán giả đang hình thành thước đo ứng xử, sự nhập nhằng ấy rất dễ gây ra những nhận thức lệch lạc. Sự việc càng bị đẩy đi xa khi những phim ngắn này có sự “tiếp tay” của một số nghệ sĩ tên tuổi.

Chia sẻ với Tiền Phong, TS. Trần Minh Hà (Viện Khoa học giáo dục) cho rằng việc một số nghệ sĩ cổ xúy "giang hồ mạng" đã làm xói mòn các chuẩn mực văn hóa và giá trị đạo đức truyền thống.

Khi người dùng bạo lực, ăn nói tục tĩu được tô vẽ thành hình mẫu bản lĩnh, nghĩa hiệp sẽ làm xóa nhòa ranh giới giữa cái đúng và cái sai, từ đó gây ô nhiễm môi trường văn hóa giải trí trên không gian mạng, tác động tiêu cực đến nhận thức, tình cảm, thẩm mỹ lành mạnh của giới trẻ.

Đây cũng là nguy cơ mà cơ quan chức năng nêu khi xử lý các nhóm sản xuất phim ngắn Kẻ phản bội, Cuộc chơi sắp đặt, Phi vụ cuối cùng. Theo Bộ Công an, những nội dung cổ xúy bạo lực, tệ nạn xã hội có thể tạo nhận thức lệch lạc ở thanh thiếu niên, thúc đẩy việc bắt chước hình tượng băng nhóm và coi bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn.

Danh tiếng nghệ sĩ đi cùng trách nhiệm

Trường hợp Tấn Bo, Hoàng Mèo vướng vào lao lý phần nào cho thấy một số nghệ sĩ vẫn đơn giản trong nhận thức, dễ dãi trong công việc.

Qua sự việc này, nhiều người cũng đặt câu hỏi về ranh giới giữa nghệ thuật và những sản phẩm rác, nhảm, độc hại… trên không gian mạng bởi hầu hết sản phẩm này dung túng, lăng xê lối sống bạo lực, phản cảm và có nguy cơ tác động tiêu cực đến người xem, phần lớn là giới trẻ.

Tấn Bo, Dương Chấn Huy vừa bị bắt.

Ở lứa tuổi đang hình thành nhân cách, phần lớn thanh thiếu niên có thể chưa đủ khả năng phân biệt giữa hình ảnh được dàn dựng trên mạng với những giá trị thực sự của cuộc sống.

Việc tiếp xúc thường xuyên với nội dung bạo lực, những phát ngôn cực đoan, lối sống bất chấp pháp luật có thể dẫn đến nhận thức lệch lạc, bắt chước hành vi xấu và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng sau khi bị khởi tố, diễn viên Tấn Bo nhắn nhủ các nghệ sĩ và người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần giữ gìn bản thân, không sa ngã và tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự.

Hoàng Mèo cũng cho rằng các nghệ sĩ, đặc biệt là diễn viên trẻ, cần tìm hiểu thật kỹ nội dung trước khi nhận lời tham gia một dự án. Theo nam diễn viên, cần xem xét sản phẩm có phù hợp với thuần phong mỹ tục hay không, tránh hệ lụy tiêu cực đối với người xem.

Câu chuyện Huy bến xe đăng tải nhiều năm trước, đến nay các đối tượng mới bị khởi tố một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với nhiều nghệ sĩ rằng không có bất cứ lý do miễn trừ nào cho những hoạt động cổ xúy, ủng hộ, tiếp tay cho những sản phẩm tung hô bạo lực.

Nghệ sĩ sẽ phải chịu trách nhiệm đến cùng với tất cả sản phẩm mà mình tham gia. Và nếu không cẩn thận, người trả giá trước tiên là chính bản thân họ. Bởi ngoài mất đi lòng tin, tình cảm của khán giả, những người này phải đối mặt với bản án nghiêm minh của pháp luật.