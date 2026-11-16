Hoa hậu, á hậu và các đại sứ trở về ngôi nhà Tiền Phong

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2026), tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cùng các người đẹp, đại sứ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trở về Báo Tiền Phong.
TPO - Tham dự Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 trong vai trò đại sứ, các người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 Vân Hà, Hạ Nghi, Thảo Nguyên, Lưu Phương Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đồng hành chương trình do Báo Tiền Phong tổ chức.
TPO - Nhân kỷ niệm 73 năm Báo Tiền Phong ra số báo đầu tiên, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu, các đại sứ và Người đẹp biển trở về thăm tòa soạn, gửi lời chúc mừng, bày tỏ tình cảm với nơi khởi xướng và chắp cánh cho hành trình Hoa hậu Việt Nam.
TPO - Tham gia giải Tiền Phong Golf Championship lần thứ 10 với tư cách đại sứ, Á hậu Lê Phương Nghi cùng Hoa hậu Yến Trang và Á hậu Khánh Linh được trải nghiệm chơi golf trên sân Legend Valley Country Club ở Ninh Bình. Đối với Phương Nghi đây là trải nghiệm thú vị vì lần đầu cô được thử chơi bộ môn này.
TPO - 6 người đẹp bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2024 và 2026 cùng nâng cúp, cổ vũ các tay vợt tại Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM lần thứ I. Đồng hành trong vai trò đại sứ, các người đẹp mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, tạo cơ hội giao lưu giữa doanh nhân và người trẻ.
TPO - Không chỉ đồng hành với vai trò đại sứ, người đẹp Phạm Vân Hà của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 còn tham gia tranh tài tại Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 với tư cách vận động viên.
TPO - Khi cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm chơi golf trên sân Legend Valley Country Club, Ninh Bình, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh gây bất ngờ vì thành thạo từ kỹ thuật đến dáng đứng. Đây không phải lần đầu cô tiếp xúc với bộ môn thể thao này.
TPO - Tối 14/11, Á hậu 1, Đại sứ nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh giới thiệu dự án nhân ái Cánh cửa thần kỳ tại Gala trao giải Tiền Phong Golf Championship lần thứ 10.
TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Phạm Thùy Dương diện trang phục nổi bật khi tham dự concert Tinh Hà Say Hi day 3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tối 14/11.
TPO - Sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Trúc Linh, hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và dàn người đẹp thu hút trọn ánh nhìn từ khán giả ở đêm 3 concert Tinh hà say hi tại Hà Nội.
TPO - Tại Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang làm quen với môn thể thao golf trên sân Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Lần đầu thử sức với golf, tân Hoa hậu được làm quen với cách cầm gậy, căn chỉnh tư thế và thực hiện những cú swing đầu tiên.
TPO - Xuất hiện tại concert Tinh hà say hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với diện mạo cá tính, khác biệt. Người đẹp diện bộ trang phục họa tiết da báo phối lông tím, khoe eo thon và đôi chân dài. Phong cách thời trang táo bạo của nàng hậu trở thành điểm nhấn giữa dàn khán giả đến thưởng thức đêm nhạc.
TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, hai á hậu và các người đẹp tham quan phòng tổng thống, khám phá các không gian bên trong tại Legend Valley, Ninh Bình.
TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 tại Ninh Bình, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang lần đầu cầm gậy golf, bỡ ngỡ nhưng thích thú khi được hướng dẫn làm quen với thể thao golf.
TPO - Xuất hiện tại concert Tinh Hà Say Hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe phong cách khỏe khoắn, thanh lịch tại Tiền Phong Golf Championship 2026, diễn ra ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi xuất hiện rạng rỡ tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Top 3 Hoa hậu Việt Nam và dàn người đẹp đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam.