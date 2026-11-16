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Hoa hậu

Hoa hậu, á hậu và các đại sứ trở về ngôi nhà Tiền Phong

Duy Nam - Dương Triều

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2026), tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cùng các người đẹp, đại sứ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trở về Báo Tiền Phong.

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Đây là lần thứ hai các người đẹp đến thăm Báo Tiền Phong. Chuyến trở về lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm ngày ra số đầu tiên của Báo Tiền Phong - nơi khai sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam suốt gần bốn thập kỷ.
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Các Hoa hậu, Á hậu, đại sứ chụp ảnh tại trụ sở Báo Tiền Phong. Dàn người đẹp mặc trang phục thanh lịch.
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Trong hành trình 73 năm phát triển của Báo Tiền Phong, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã bước sang năm thứ 38 với 20 lần tổ chức thành công. Không chỉ là cuộc thi nhan sắc uy tín và lâu đời nhất Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam còn là nhịp cầu kết nối nhiều thế hệ, nơi vẻ đẹp được tôn vinh gắn với trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm cộng đồng.
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“Không chỉ khai sinh ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Báo Tiền Phong còn tổ chức nhiều sự kiện quy mô quốc gia, có uy tín trong lĩnh vực thể thao, giáo dục, kinh tế, xã hội và hoạt động cộng đồng. Hy vọng, bằng sức ảnh hưởng của mình, chúng tôi cùng Báo Tiền Phong sẽ lan tỏa nhiều thông điệp tốt đẹp tới xã hội”, Hoa hậu Yến Trang chia sẻ.
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“Sau đăng quang, chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia nhiều sự kiện ý nghĩa của Báo Tiền Phong. Chúc Báo Tiền Phong ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa”, Á hậu Khánh Linh nói.
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Á hậu Phương Nghi bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia các sự kiện ý nghĩa do Báo Tiền Phong tổ chức. Mới đây, cô cùng các người đẹp đã đồng hành với Giải Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức.
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Các đại sứ của cuộc thi cũng dành những lời chúc sinh nhật lần thứ 73 của Báo Tiền Phong.
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Trở lại Báo Tiền Phong, các hoa hậu, á hậu và người đẹp đã tới thăm Ban Thư ký Tòa soạn, Trung tâm Sản phẩm số và Ban Sinh viên - Hoa học trò.
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Tại đây, các cô gái Hoa hậu Việt Nam có dịp trò chuyện với những người làm báo, tìm hiểu quy trình sản xuất, xuất bản các tác phẩm báo chí và trực tiếp quan sát hoạt động của tòa soạn.
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Hoa hậu Nguyễn Yến Trang thể hiện niềm đam mê nhiếp ảnh. Cô sử dụng máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu, gần gũi của các hoa hậu, á hậu trong buổi giao lưu.
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Tại Trung tâm Sản phẩm số, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh thử sức với vai trò MC. Cô đang là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Khánh Linh từng chia sẻ dự định theo đuổi lĩnh vực truyền thông, báo chí trong tương lai.
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Dàn người đẹp hào hứng khi cầm trên tay những ấn phẩm Hoa học trò.
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Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhà báo Phùng Công Sưởng (ảnh trái) - chào đón hoa hậu, á hậu trở lại ngôi nhà Báo Tiền Phong. Tối cùng ngày, các hoa hậu, á hậu, đại sứ tham dự buổi tiệc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 73 của báo.

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#Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang #Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh #Á hậu 2 Lê Phương Nghi #sinh nhật Báo Tiền Phong

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