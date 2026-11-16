Hoa hậu, á hậu và các đại sứ trở về ngôi nhà Tiền Phong

TPO - Tham gia giải Tiền Phong Golf Championship lần thứ 10 với tư cách đại sứ, Á hậu Lê Phương Nghi cùng Hoa hậu Yến Trang và Á hậu Khánh Linh được trải nghiệm chơi golf trên sân Legend Valley Country Club ở Ninh Bình. Đối với Phương Nghi đây là trải nghiệm thú vị vì lần đầu cô được thử chơi bộ môn này.