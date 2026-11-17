Săn vé concert quốc gia ở Mỹ Đình

TPO - Với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn. Trước tình trạng xuất hiện thông tin rao bán vé mời trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng trước các lời mời chào mua vé, tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam chính thức mở cổng đăng ký vé trực tuyến vào 10h ngày 19/11.

Theo thông báo từ ban tổ chức, khán giả có thể truy cập cổng đăng ký theo hai cách.

Cách 1, truy cập một trong ba trang Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn hoặc Hanoionline.vn, sau đó nhấn vào banner hoặc đường dẫn Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam để đến cổng đăng ký.

Cách 2, truy cập trực tiếp cổng đăng ký vé tại https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Buổi gặp mặt chia sẻ thông tin báo chí có sự góp mặt của tổng đạo diễn, các nhà biên đạo, giám đốc âm nhạc và những người trực tiếp tham gia xây dựng kịch bản chương trình.

Ban tổ chức khẳng định không vận hành bất kỳ website, nền tảng hay ứng dụng đăng ký vé nào khác. Khán giả chỉ đăng ký vé qua đường link do ban tổ chức công bố. Số lượng vé có hạn, hệ thống sẽ đóng cổng đăng ký khi hết vé.

Với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn.

Trước tình trạng xuất hiện thông tin rao bán vé mời trên mạng xã hội, đại diện Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng trước các lời mời chào mua vé, tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

Lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi làm giả vé, lừa đảo mua bán vé và các vi phạm khác trước, trong và sau thời gian diễn ra chương trình

Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho biết việc in ấn giấy mời và vé phục vụ chương trình đã được triển khai. Theo yêu cầu của cơ quan an ninh, toàn bộ giấy mời và vé đều được dán tem an ninh nhằm kiểm soát, phòng ngừa tình trạng làm giả và trà trộn vào khu vực tổ chức.

Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h ngày 24/11, trên kênh VTV1, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (H1), đồng thời được phát trên ứng dụng VTVGo và các nền tảng mạng xã hội chính thống.

Diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026), chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Ca sĩ Cheng hứa mang tất cả năng lượng và những gì mình có để cống hiến hết mình cho sân khấu.

Chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo nhân dân và lan tỏa tinh thần "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Muôn sắc Việt Nam quy tụ các nghệ sĩ đa thế hệ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng những giọng ca được đông đảo công chúng yêu mến như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, và Phương Mỹ Chi.