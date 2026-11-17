Tân Hoa hậu Việt Nam mang cây hạnh phúc trở về Báo Tiền Phong

TPO - Trong ngày Báo Tiền Phong kỷ niệm 73 năm ra số báo đầu tiên, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu và các đại sứ mang cây hạnh phúc trở lại tòa soạn, thực hiện lời hẹn từ trước vòng chung khảo. Gọi Tiền Phong là “ngôi nhà thứ hai”, các người đẹp mong đồng hành trong những hoạt động vì cộng đồng.

Ngày 16/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng các đại sứ, người đẹp dự lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2026) tại Hà Nội. Chuyến trở về diễn ra sau hơn một tuần cuộc thi khép lại, mang theo lời tri ân dành cho những người đã đồng hành trong hành trình vừa qua.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi và các đại sứ, người đẹp dự lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên. Ảnh: Trọng Tài.

Lời hẹn với 53 cô gái hoa hậu

Trước khi 53 thí sinh vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 rời Hà Nội đến Hải Phòng, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - trao cho các cô gái cây xanh mang tên Cây hạnh phúc.

Cây hạnh phúc được gửi gắm để các cô gái cùng chăm sóc suốt cuộc thi. Cùng với món quà là lời hẹn sau đêm chung kết, người đội vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ mang cây trở về Báo Tiền Phong.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, cùng Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu Lê Phương Nghi và các đại sứ, người đẹp thực hiện lời hẹn khi ấy.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam mang cây hạnh phúc trở về Báo Tiền Phong, thực hiện lời hẹn từ trước vòng chung khảo toàn quốc. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - đón cây hạnh phúc từ các người đẹp. Ảnh: Trọng Tài.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cho biết điều đọng lại trong cô là sự đồng hành của những người làm báo từ ngày bắt đầu cuộc thi. Theo tân hoa hậu, những lời khuyên, chỉ dẫn đã giúp cô và các thí sinh trưởng thành hơn từng ngày.

“Báo Tiền Phong như là ngôi nhà thứ hai. Các anh chị từ ngày bắt đầu cuộc thi cho đến ngày cuối cùng luôn luôn đồng hành, cho chúng tôi những lời khuyên, giúp chúng tôi trưởng thành hơn từng ngày”, Yến Trang chia sẻ.

Yến Trang bày tỏ niềm vui, vinh dự khi trở lại đúng dịp kỷ niệm 73 năm Báo Tiền Phong ra số báo đầu tiên. Nhìn từ hành trình Hoa hậu Việt Nam, cô mong tiếp tục có cơ hội tham gia các sự kiện thể thao, nhân ái, thiện nguyện do tờ báo tổ chức.

Á hậu Trần Xuân Khánh Linh cũng dùng cách gọi “trở về nhà” khi nói về chuyến trở về. Sự đón tiếp và những tràng vỗ tay từ các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Tiền Phong trong khán phòng khiến cô cảm nhận rõ tình cảm dành cho các người đẹp.

“Tôi cảm nhận được tình cảm đó và hy vọng có thể đáp lại, sẽ cùng Báo Tiền Phong đồng hành và tiếp tục lan tỏa”, Khánh Linh nói.

Với Phương Nghi, cuộc thi là cơ hội để cô bứt phá, vượt qua những giới hạn của bản thân. Niềm tự hào trong ngày trở lại gắn với sự biết ơn dành cho sân chơi đã giúp cô có những thay đổi ấy.

“Hôm nay trở về với Báo Tiền Phong - cũng là ngôi nhà thứ hai của tôi - tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào”, Phương Nghi chia sẻ. Cô mong cùng các bạn tham gia thêm những hoạt động văn hóa, du lịch, vừa trau dồi bản thân, vừa giới thiệu các giá trị mà Báo Tiền Phong theo đuổi.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 và các đại sứ tặng hoa, cắt bánh mừng sinh nhật Báo Tiền Phong. Ảnh: Trọng Tài.

Chung bước thành công

Sự hiện diện của các người đẹp trong ngày kỷ niệm cũng gợi lại dấu mốc của tờ báo. Năm 1988, đúng dịp Tiền Phong tròn 35 tuổi, cuộc thi hoa hậu đầu tiên do Báo Tiền Phong khởi xướng được tổ chức.

Gần bốn thập kỷ sau, những cô gái vừa được vinh danh ở mùa thi 2026 trở về chung vui cùng các thế hệ làm báo.

Nhà báo Phùng Công Sưởng ôn lại hành trình 73 năm của tờ báo, nhấn mạnh thông điệp “Chung bước thành công” và tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ làm báo. Ảnh: Trọng Tài.

Nhà báo Phùng Công Sưởng ôn lại ngày 16/11/1953, khi số Báo Tiền Phong đầu tiên ra đời tại bản Dõn, xã Minh Thanh, Tuyên Quang. Từ chiến khu Việt Bắc, tờ báo đồng hành với tuổi trẻ qua những năm kháng chiến, xây dựng đất nước và bước vào thời kỳ đổi mới.

Hành trình ấy có những thay đổi về cách đến với bạn đọc: từ tờ báo mỗi tuần một số đến các ấn phẩm Tiền Phong Chủ nhật, Tiền Phong Cuối tháng, từ ngày ra mắt báo điện tử 9/1/2005 đến khi báo in trở thành nhật báo ngày 1/7/2006.

Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng nhắc lại dấu ấn của Tiền Phong qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Tiền Phong Marathon, Chủ nhật Đỏ, Siêu cúp bóng đá quốc gia, Giải Golf Vô địch Quốc gia, Giải Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam... Những hoạt động ngoài mặt báo mở thêm cơ hội kết nối với công chúng, đồng thời huy động sự chung tay cho các mục tiêu xã hội.

Nhìn về chặng đường phía trước, Tổng Biên tập đề cập câu chuyện tự chủ của tờ báo cùng những cơ hội, khó khăn, thách thức trong thời đại mới. Ông đặc biệt nhấn mạnh thông điệp “Chung bước thành công” của lễ kỷ niệm năm nay, gửi gắm mong muốn các thế hệ làm báo đồng lòng, đoàn kết, hoàn thành sứ mệnh và tiếp tục xây dựng tờ báo phát triển.