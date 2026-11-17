Thâm Quyến thắt chặt an ninh trước thềm hội nghị cấp cao APEC

TPO - Thâm Quyến - thủ phủ công nghệ sôi động của Trung Quốc - đang trở nên tĩnh lặng hơn bình thường khi chuẩn bị đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới đến dự hội nghị cấp cao APEC. Tiếng còi xe bị cấm, các thiết bị bay không người lái giao hàng phải ngừng hoạt động, và người dân được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng thay thế xe cá nhân.

Một tuyến đường ở Thâm Quyến - nơi diễn ra hội nghị cấp cao APEC 2026. (Ảnh: AP)

Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, là cơ hội để Thâm Quyến phô diễn sự chuyển mình từ một vùng nông thôn thành một đô thị công nghệ cao, một thành phố trật tự, ngăn nắp.

Tại đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giới thiệu với các khách mời APEC một hình mẫu thu nhỏ về câu chuyện phát triển thời hiện đại của Trung Quốc: quy hoạch ở tầm cao, tiến bộ công nghệ mạnh mẽ và quá trình tạo ra của cải với tốc độ chóng mặt.

Trong thư mời dự APEC năm ngoái, hành trình phát triển đáng kinh ngạc của Thâm Quyến đã được mô tả ngắn gọn: “Trong vài thập kỷ qua, Thâm Quyến đã chuyển mình từ một làng chài nhỏ bé, lạc hậu thành một đô thị quốc tế hiện đại”. Thành tựu này được gọi bằng cụm từ “kỳ tích”.

Thành phố Thâm Quyến trang hoàng rực rỡ trước thềm APEC. (Ảnh: AP)

Đối với một sự kiện quy mô như APEC, an ninh là ưu tiên hàng đầu, xét đến sự hiện diện của đông đảo các nhà lãnh đạo thế giới.

Trước khi hội nghị APEC diễn ra, hơn 1,5 triệu chủ xe tại địa phương đã cam kết không lưu thông trên đường. Nếu giữ đúng cam kết, họ sẽ nhận được thẻ đi lại trị giá lên tới 100 nhân dân tệ.

Hệ thống tàu điện ngầm Thâm Quyến thông báo giảm 50% giá vé trong 5 ngày, bắt đầu từ 16/11, nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong tuần lễ diễn ra APEC.

Cảnh sát giao thông Thâm Quyến cho biết, bắt đầu từ 17/11, các phương tiện mang biển số từ địa phương khác sẽ bị cấm lưu thông tại hầu hết các quận trong thành phố vào ban ngày.

An ninh được thắt chặt tại Thâm Quyến khi thành phố này chuẩn bị đón các nhà lãnh đạo thế giới đến dự APEC. (Ảnh: AP)

Nhiều khu vực trung tâm thành phố đã được chỉnh trang, làm mới để phục vụ hội nghị thượng đỉnh.

Địa điểm tổ chức hội nghị nằm cạnh Hồ Hương Mật, nơi từng là một trong những công viên giải trí lớn nhất châu Á khi mở cửa vào năm 1985. Tàu lượn siêu tốc tại công viên này, vốn ngừng hoạt động từ lâu, đã bị dỡ bỏ vào năm 2024 để nhường chỗ cho một khu tài chính.

Ngày nay, khu vực ven hồ đã được tô điểm bằng những luống hoa tươi và các con đường mới trải nhựa.

Các trường tiểu học và trung học tại Thâm Quyến bắt đầu kỳ nghỉ mùa thu kéo dài bốn ngày từ 17/11.

Chính quyền Thâm Quyến đã khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động cho phép nhân viên làm việc từ xa, linh hoạt giờ giấc hoặc nghỉ phép có hưởng lương.

Trên các con đường, không gian trở nên tĩnh lặng hơn nhiều nhờ lệnh cấm bấm còi trên toàn thành phố vừa có hiệu lực trong tháng này. Lệnh cấm được giám sát bởi các camera ghi âm thanh, với mức phạt khởi điểm từ 300 nhân dân tệ.

Các thiết bị bay không người lái cũng đã tạm ngừng hoạt động. Điển hình là việc Meituan đã tạm dừng dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái trong 10 ngày.

Bên ngoài địa điểm tổ chức hội nghị CEO trước thềm hội nghị cấp cao APEC. (Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Dự kiến, hàng nghìn quan chức chính phủ, nhà báo, du khách và doanh nhân sẽ đổ về Thâm Quyến trong tuần này nhân hội nghị cấp cao APEC.

Tại đây, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời chủ trì hội nghị cấp cao APEC diễn ra từ ngày 18 đến 19/11.

Hôm 14/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này mong muốn “tiếp tục xây dựng đồng thuận và đạt được Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo APEC”, đồng thời thúc đẩy những thỏa thuận thiết thực trong các lĩnh vực trọng điểm như thương mại, kết nối, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong vài tháng qua, chính quyền thành phố tập trung giới thiệu những thế mạnh công nghệ của Thâm Quyến. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hoạt động này bao gồm việc xây dựng một tuyến phố chuyên biệt tại quận Longgang, với hàng loạt cửa hàng mang chủ đề AI, cùng sự tham gia của các robot biểu diễn, robot bán hàng và robot vệ sinh đường phố.

Các nhà quan sát nhận định, dù chưa từng đăng cai một hội nghị cấp cao có quy mô và tầm vóc như vậy, Thâm Quyến có nhiều kinh nghiệm trong việc điều tiết giao thông, triển khai các phương án làm việc linh hoạt và thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Theo SCMP, trung tâm công nghệ của Trung Quốc đã dành 2 năm chuẩn bị cho sự kiện tầm cỡ thế giới này.