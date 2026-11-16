Huế rà soát thông tin 978 hài cốt liệt sĩ từ 74 nguồn cung cấp

TPO - TP. Huế đã tiếp nhận 74 nguồn thông tin liên quan đến 978 hài cốt liệt sĩ, trong đó nhiều nguồn tin về mộ tập thể tại 6 địa phương đang được tập trung xác minh, tìm kiếm.

Chiều 16/11, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa phương có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Lực lượng chức năng TP. Huế tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân, cựu chiến binh.

Theo báo cáo, đến nay, các lực lượng chuyên trách đã tiếp nhận 74 thông tin liên quan đến 978 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, nổi bật là các nguồn tin về mộ liệt sĩ tập thể tại 6 địa phương, gồm phường Phong Điền có 7 thông tin với hơn 176 hài cốt liệt sĩ; xã Phú Lộc có 4 thông tin với 196 hài cốt liệt sĩ; xã Bình Điền có 3 thông tin với 84 hài cốt liệt sĩ.

Các địa phương còn lại gồm phường Phú Xuân có 2 thông tin với khoảng 33 - 35 hài cốt liệt sĩ; phường Thủy Xuân có 1 thông tin với 55 hài cốt liệt sĩ và xã A Lưới 5 có 3 thông tin với khoảng 102 - 122 hài cốt liệt sĩ. Đây là những nguồn tin đã được lực lượng chuyên trách khảo sát, xác minh cụ thể.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa phương ở Huế có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu các lực lượng chuyên trách và địa phương khẩn trương rà soát, khảo sát, xác minh chặt chẽ từng nguồn tin, sớm triển khai tìm kiếm tại những vị trí được xác định có mộ liệt sĩ tập thể.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, dù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nhiều khó khăn, các lực lượng và địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu là không bỏ sót bất kỳ nguồn tin nào, sớm đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.