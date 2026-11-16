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Đà Nẵng hoàn thành xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thanh Hiền

TPO - Đà Nẵng đã hỗ trợ 127 hộ gia đình, trong đó xây mới 76 căn nhà, sửa chữa 51 căn nhà với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 16/11, UBND xã Sông Kôn (thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Căn nhà được bàn giao cho gia đình ông A Lăng Sĩ (xã A Păng) được xây dựng với kinh phí 100 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

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Ngôi nhà được xây dựng khang trang, đẹp đẽ cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đây cũng là ngôi nhà cuối cùng trong chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố.

Hiện tại, Đà Nẵng đã hỗ trợ 127 hộ gia đình, trong đó xây mới 76 căn nhà, sửa chữa 51 căn nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng. Mỗi căn xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, nhà sửa chữa được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân huy động ngày công, vật liệu cũng như các nguồn lực để hỗ trợ những gia đình còn khó khăn. Với kết quả này, thành phố đã hoàn thành chương trình trước thời hạn đề ra.

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Hiện Đà Nẵng đã hoàn thành chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân - Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, nhìn nhận, chương trình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với các đối tượng chính sách. Ông bày tỏ tinh thần nhân văn này tiếp tục được lan tỏa, đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác, giúp người dân ổn định cuộc sống.

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#Đà Nẵng #xoá nhà tạm #người hoạt động kháng chiến #nhiễm chất độc hoá học #Sông Kôn #Bộ CHQS thành phố

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