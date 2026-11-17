'Ngọc nữ bolero' sau biến cố

TPO - Từng gặp vấn đề sức khỏe, Tố My cho biết cô bình phục và học cách cân bằng cuộc sống. Nữ ca sĩ chuẩn bị tổ chức live show kỷ niệm 10 năm ca hát, đánh dấu chặng đường mới sau biến cố.

Tối 16/11, Tố My giới thiệu live show MY’S SHOW - Tình 10 năm tại TPHCM, đánh dấu một thập kỷ theo đuổi dòng nhạc quê hương, dân ca và bolero. Quang Lê, Nhật Kim Anh, Hoàng Châu, Võ Hạ Trâm, Tố Ny, Dương Ngọc Thái, Ngọc Phụng và Thiêng Ngân có mặt ủng hộ nữ ca sĩ.

Trả lời câu hỏi về những đánh đổi để có được vị trí hiện tại, Tố My cho biết ngoài công sức, thời gian, cô phải chấp nhận những giới hạn trong đời sống riêng. Mỗi khi xuất hiện, cô dành nhiều thời gian chuẩn bị và chú ý hình ảnh cá nhân.

Quang Lê biểu diễn tại buổi giới thiệu chặng đường 10 năm đi hát của Tố My.

Điều khiến nữ ca sĩ nhớ nhất là quãng thời gian chạy theo công việc trước khi gặp biến cố sức khỏe năm 2025. “Trước đây tôi ham chạy theo công việc, có thời điểm sức khỏe gặp nguy hiểm. Rất may tôi bình phục và được trở lại với đường đua âm nhạc”, Tố My chia sẻ.

Nữ ca sĩ nói sau biến cố, Tố My nhận ra cần quan tâm bản thân nhiều hơn. Dù bận rộn với các dự án và lịch diễn, cô cố gắng cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

“Để có được thành công, tôi nỗ lực nhiều, kể cả sức khỏe cũng phải đánh đổi. Bây giờ tôi chú ý sức khỏe hơn, cân bằng giữa công việc và chăm sóc bản thân”, cô nói.

Sau khi bình phục, Tố My trở lại với album Vol.2 Thương nhau câu hò sắt son cùng chuỗi 8 MV. Nữ ca sĩ cho biết việc vừa ra mắt sản phẩm, vừa chuẩn bị live show khiến cô bận rộn, song đây cũng là những dự án cô ấp ủ cho cột mốc 10 năm ca hát.

Tố My sinh năm 1991, tốt nghiệp ngành Luật trước khi chuyển hướng sang âm nhạc chuyên nghiệp. Cô được khán giả biết đến qua cuộc thi Solo cùng Bolero năm 2015, sau đó theo đuổi dòng nhạc trữ tình, dân ca.

Nhìn lại danh xưng “ngọc nữ bolero”, nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhiều hơn áp lực. Cô xem tình cảm của khán giả là động lực tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Tố My cho biết cô chọn tổ chức live show dịp đầu năm 2027 với mong muốn tạo dấu nối giữa hành trình đã qua và chặng đường mới.

“Tôi muốn live show là dấu gạch nối, khép lại chặng đường 10 năm để mở ra trang mới khác biệt. Dịp đầu năm cũng mang ý nghĩa cầu chúc mọi thứ khởi sắc”, nữ ca sĩ nói.

Nhật Kim Anh, Trác Thúy Miêu và Võ Hạ Trâm đến ủng hộ Tố My sau 10 năm trưởng thành từ Solo cùng Bolero.

Tố My chia sẻ chương trình không chỉ tái hiện ca khúc quen thuộc mà còn kể câu chuyện làm nghề của cô bằng âm nhạc. Áp lực lớn nhất của cô là lựa chọn ca khúc, cách thể hiện để tạo sự đồng cảm với khán giả. “Dòng nhạc này cần chiều sâu. Từ khâu chọn bài, tôi và ê-kíp phải cân nhắc kỹ để tạo nên chương trình đủ sức chạm đến trái tim khán giả”, cô chia sẻ.

Tố My nói cô vẫn theo đuổi nhạc quê hương, dân ca và bolero, nhưng muốn làm mới cách hòa âm, hình ảnh để tiếp cận người nghe trẻ. Nữ ca sĩ nói đây là mong muốn cô theo đuổi từ những ngày đầu vào nghề.

Live show có sự tham gia của NSƯT Hoài Linh, danh ca Hương Lan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Tiêu Minh Phụng, Ngọc Phụng, Lâm Vỹ Dạ, MC Nguyên Khang, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang.

Xuất hiện tại cuộc gặp gỡ, Quang Lê cho biết anh dự kiến song ca Thương nhau câu hò sắt son cùng nữ ca sĩ. Anh thể hiện một số ca khúc bolero chưa từng thu âm. Ngoài âm nhạc, chương trình dự kiến có phần nhạc kịch kết hợp yếu tố bi và hài, với sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh và Lâm Vỹ Dạ.