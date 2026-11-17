Vụ nữ chủ quán cà phê tử vong với 31 vết đâm: Tạm giữ nghi phạm 24 tuổi

TPO - Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trên người nữ chủ quán cà phê có 31 vết đâm và bị mất nhiều tài sản. Công an tỉnh Vĩnh Long xác định Đặng Chấn Huy là nghi phạm đã ra tay sát hại nữ chủ quán để cướp tài sản.

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ hình sự Đặng Chấn Huy (24 tuổi, ngụ phường Đông Thành, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Huy là nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long ngày 12/11 vừa qua.

Đặng Chấn Huy tại cơ quan công an.

Trước đó, sáng 12/11, người dân phát hiện bà T.T.M.L (47 tuổi), chủ quán cà phê C.N (khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, Vĩnh Long) tử vong trong quán nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi, trên người bà L. có tổng cộng 31 vết đâm từ vật sắc nhọn và bị mất nhiều tài sản.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan công an xác định Đặng Chấn Huy là nghi phạm nên tiến hành truy xét và mời về làm việc.



Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận có hành vi sát hại và cướp tài sản của bà L.