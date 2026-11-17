'Ngọc nữ bolero' sau biến cố
TPO - Từng gặp vấn đề sức khỏe, Tố My cho biết cô bình phục và học cách cân bằng cuộc sống. Nữ ca sĩ chuẩn bị tổ chức live show kỷ niệm 10 năm ca hát, đánh dấu chặng đường mới sau biến cố.
TPO - Tiệc sinh nhật tuổi 52 của Leonardo DiCaprio quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood, tỷ phú Jeff Bezos và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Hình ảnh nhóm phụ nữ trẻ cùng đến sự kiện trên một chiếc xe buýt cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
TPO - Từng gặp vấn đề sức khỏe, Tố My cho biết cô bình phục và học cách cân bằng cuộc sống. Nữ ca sĩ chuẩn bị tổ chức live show kỷ niệm 10 năm ca hát, đánh dấu chặng đường mới sau biến cố.
TPO - Sau khi Robert Pattinson được công bố là James Bond mới, danh tính bóng hồng đồng hành điệp viên 007 trở thành chủ đề được quan tâm.
TPO - Ngu Thư Hân đam mê diện trang phục khoe thân hình thon gọn. Loạt ảnh mặc tạp dề không kèm áo của cô nhận nhiều phản ứng tiêu cực, buộc nữ diễn viên phải xóa bỏ.
TPO - Với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn. Trước tình trạng xuất hiện thông tin rao bán vé mời trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng trước các lời mời chào mua vé, tránh bị lợi dụng, lừa đảo.
TPO - Cuộc tìm kiếm người kế nhiệm Daniel Craig trong vai James Bond kéo dài gần một thập kỷ, với hàng loạt ứng viên được đồn đoán và những tiêu chí tuyển chọn thay đổi theo thời gian. Cuối cùng, Robert Pattinson bất ngờ vượt qua các đối thủ sáng giá để trở thành điệp viên 007 tiếp theo, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử thương hiệu điện ảnh đình đám.
TPO - Chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh. Toàn bộ vé tham dự được phát miễn phí.
TPO - Jennie lần đầu được đề cử Grammy với tư cách nghệ sĩ solo, nhờ màn hợp tác cùng Tame Impala trong ca khúc "Dracula". Đáng chú ý, sản phẩm âm nhạc mới của thành viên BlackPink nằm trong danh sách cạnh tranh giải quan trọng Bản thu âm của năm. Thành tích của Jennie xuất hiện giữa làn sóng tẩy chay Grammy từ cộng đồng fan Kpop.
TPO - Sau nhiều năm đồn đoán, cuộc đua tìm người kế nhiệm Daniel Craig trong vai điệp viên 007 chính thức khép lại. Robert Pattinson được Amazon MGM Studios lựa chọn, gây bất ngờ bởi nam diễn viên chỉ gia nhập đường đua vào giai đoạn cuối.
TPO - Lamine Yamal trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Trung Quốc, vì bị cho là đã chia sẻ video chứa nội dung miệt thị người châu Á.
TPO - Vụ khởi tố những người tham gia phim ca nhạc “Huy Bến xe” đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nghệ sĩ khi nhận vai và tham gia sản xuất. Luật sư cho rằng việc xác định trách nhiệm phải dựa trên hành vi, nhận thức và vai trò thực tế của từng người.
Sau bốn ngày ra mắt, MV “Mãnh hổ trong tôi” của Tiger Beer đạt 2,6 triệu lượt xem trên YouTube. Bên cạnh màn kết hợp của Ưng Hoàng Phúc, Tóc Tiên và (S)TRONG Trọng Hiếu, sản phẩm còn gây chú ý với những câu chuyện bản lĩnh được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống.
TPO - Sau gần 30 năm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), MC, biên tập viên, đạo diễn Tùng Chi đã nghỉ việc từ tháng 9. Từng là gương mặt quen thuộc của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, nữ MC sinh năm 1974 có sự nghiệp trải dài từ dẫn chương trình, biên tập, đạo diễn đến quản lý sản xuất truyền hình.
TPO - Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" tiết lộ bối cảnh được quay đến 90% trong Đại Nội Huế. Đoàn phim nỗ lực làm sống lại đời sống của hoàng cung giai đoạn 1930-1945 một cách chân thực nhất.
Không chỉ tái hiện những giai điệu kinh điển của âm nhạc Nga và Đông Âu, “Âm vang xứ Bạch Dương” còn góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật hàn lâm trong đời sống đương đại. Chương trình tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động nghệ thuật chất lượng tại Nhà hát Hồ Gươm với sự đồng hành của MSB.
TPO - Truyền thông Anh xôn xao trước thông tin David Beckham đang theo đuổi vụ kiện trị giá 41 triệu USD nhắm vào đối tác lâu năm, tập đoàn nước hoa Coty.
TPO - “Ngày con còn mẹ” dẫn đầu phòng vé Việt với khoảng 37 tỷ đồng sau 5 ngày ra rạp, trong lúc nhiều tác phẩm giảm sức hút. Tuấn Trần chuẩn bị nhập cuộc đua phòng vé, đối đầu Phương Anh Đào trên đường đua phim tháng 11.