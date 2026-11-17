TPO - Vụ khởi tố những người tham gia phim ca nhạc “Huy Bến xe” đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nghệ sĩ khi nhận vai và tham gia sản xuất. Luật sư cho rằng việc xác định trách nhiệm phải dựa trên hành vi, nhận thức và vai trò thực tế của từng người.