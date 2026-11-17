TPO - Hỏi mua hai chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng, nam thanh niên giả vờ ra xe lấy tiền thanh toán rồi cầm số vàng lên xe tẩu thoát. Công an xã Hiệp Phước ( TPHCM) đã truy đuổi, chốt chặn và bắt giữ nghi phạm, thu hồi toàn bộ tang vật.
TPO - Cục CSGT dự kiến nghiên cứu đề xuất, áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc kết hợp với trừ điểm giấy phép lái xe đối với những trường hợp vượt đèn đỏ lần đầu, hoặc những hành vi có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
TPO - Qua một người quen, chị N. ở Vĩnh Long được giới thiệu sang Campuchia phụ làm nghề phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị N. bị đưa vào "ổ lừa đảo" trực tuyến.
TPO - Lê Thanh Tú (biệt danh Cơ, thường gọi “anh Cơ quận 8”) phủ nhận cáo buộc của Viện Kiểm sát về hành vi mua bán ma túy, trong khi người tình của Tú là Lê Thị Thanh Hà khai không biết trong thùng carton mang vào nhà chứa ma túy.
TPO - Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án 1826G, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tổng cộng 169,5kg ma túy các loại.
TPO - Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trên người nữ chủ quán cà phê có 31 vết đâm và bị mất nhiều tài sản. Công an tỉnh Vĩnh Long xác định Đặng Chấn Huy là nghi phạm đã ra tay sát hại nữ chủ quán để cướp tài sản.
TPO - Sau một năm bị truy nã, Lê Phạm Hiểu Ly (biệt danh Ly Meo) đã ra đầu thú và bị đưa ra xét xử về tội “Không tố giác tội phạm” liên quan đường dây mua bán hơn 20kg ma túy.
TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố, bắt tạm giam P.Q.H về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
TPO - Ngày 17/11, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Công an xã Đông Thạnh đã nhanh chóng xác minh, làm rõ nghi phạm cướp giật 278 tờ vé số của một người đàn ông khuyết tật, chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo.
TPO - Không có sàn nào hứa lãi đều mà không có người thua. Đường dây lừa đảo của Mr Pips với 188 bị cáo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân. Hơn 5.200 tỷ đồng tài sản bị cơ quan chức năng thu giữ, phong toả cho thấy khi lợi nhuận quá dễ, rất có thể bạn chính là lợi nhuận của người khác.
TPO - Trịnh Trác Nhiên thừa nhận cùng đồng phạm sử dụng 51 doanh nghiệp “ma” xuất bán hơn 47.000 hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng. Bị cáo còn khai đã chi hơn 11,3 tỷ đồng để được bao che và tìm cách không bị xử lý hình sự.
TPO - Dùng tiếng Mường để thông báo vị trí chốt kiểm tra của Cảnh sát giao thông nhằm qua mặt cơ quan chức năng, một phụ nữ trú tại xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng bị phát hiện và bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
TPO - Đối với trường hợp vi phạm nồng độ cồn không cần phải xác minh chính chủ hoặc chứng minh được chủ xe, nếu có người thân của người vi phạm đủ điều kiện điều khiển phương tiện tới nơi xử lý vi phạm, CSGT tiến hành bàn giao phương tiện trả cho chủ xe.
TPO - Phóng viên Báo Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường khai thác đá trái phép - nơi bà Đinh Thị Hoan - Phó Chủ tịch xã Ia Hrú từng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm của các cá nhân liên quan. Sau vụ chỉ đạo này, phó chủ tịch xã liên tục bị người đàn ông tên C đe dọa. Hiện bà Hoan đã có đơn tố giác đến Công an tỉnh Gia Lai.
TPO - Để tránh bị các y, bác sĩ khác phát hiện những người đến làm hồ sơ không thực sự mắc bệnh, phó giám đốc bệnh viện chỉ đạo nhân viên trực tiếp đón họ lên Khoa Cấp cứu, không thực hiện thủ tục bàn giao theo quy định của bệnh viện.
TPO - Ngày 17/11, Cục Hải quan cho hay, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng vừa phát hiện 424 cây nghi là thuốc lá nung nóng và 4.300 gói dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử trong hành lý của hai hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc.
TPO - Chỉ vì mâu thuẫn ghen tuông vô cớ, Long cùng Nguyên và Việt tới đánh nhóm của N.Q.H. Hậu quả, H. tử vong.