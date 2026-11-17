TPO - Không có sàn nào hứa lãi đều mà không có người thua. Đường dây lừa đảo của Mr Pips với 188 bị cáo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân. Hơn 5.200 tỷ đồng tài sản bị cơ quan chức năng thu giữ, phong toả cho thấy khi lợi nhuận quá dễ, rất có thể bạn chính là lợi nhuận của người khác.