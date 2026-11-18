Xét xử đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản lừa bán 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ

TPO - Lừa bán 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng, "đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bị xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”. Hầu tòa cùng ông còn 5 cựu quan chức địa phương bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khi không kiểm tra, ngăn chặn vi phạm.

Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây thêm tòa nhà không trong quy hoạch

Sáng nay (18/11), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Các bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Có gần 20 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo, riêng ông Lê Thanh Thản có 3 luật sư bào chữa. Cả 6 bị cáo đều được tại ngoại.

HĐXX cũng triệu tập 519 bị hại và khoảng 200 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện UBND TP Hà Nội, UBND phường Kiến Hưng, Công ty CP định giá và tư vấn đầu tư quốc tế, Công ty Bemes.

Bị cáo Lê Thanh Thản.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây cũ quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch.

Cụ thể, từ tháng 3/2011, bị cáo Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất” để khách hàng tin tưởng, mua các căn hộ của CT6 Kiến Hưng.

Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành, từ tháng 1/2013, dự án tiến hành bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khối nhà cao tầng, ông đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt; đối với nhà thấp tầng, ông tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định, ông Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra trong thời gian dài, các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng là Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý.

Định giá căn hộ đã tăng thêm 4 lần

Tại bản cáo trạng mới nhất, Viện Kiểm sát căn cứ vào bản kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự đối với ngành, lĩnh vực xây dựng thành phố Hà Nội để xác định giá trị tài sản trong vụ án. Theo đó, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp Sổ đỏ tại Dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng (trong đó 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỷ đồng; 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng), tăng gần 4 lần so với lần định giá trước đó.

Việc định giá này không dựa trên hồ sơ của cơ quan thuế, mà căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.

Ngoài những người bị truy tố, Viện Kiểm sát xác định có hai cựu lãnh đạo quận Hà Đông cũng và một số cá nhân thuộc Công ty Bemes, Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh... bị cáo buộc có trách nhiệm nhưng không bị xử lý hình sự.

Cụ thể, ông Lê Cường giữ chức Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông, rồi sau này làm Chủ tịch UBND quận, có thời gian được phân công phụ trách kinh tế, xây dựng và đất đai. Tại các cuộc giao ban, ông Cường nhiều lần chỉ đạo Thanh tra xây dựng quận và UBND các phường tổ chức kiểm tra, phát hiện vi phạm tại các công trình trên địa bàn. Tuy nhiên, riêng dự án CT6 Kiến Hưng, ông không được UBND phường Kiến Hưng hoặc Thanh tra xây dựng quận Hà Đông báo cáo, đề xuất kiểm tra.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Lê Cường có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Do ông Cường đã bị xử lý về Đảng và chính quyền, cơ quan điều tra cho rằng không cần thiết xử lý hình sự.

Hay như ông Phạm Khắc Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND quận Hà Đông, sau đó làm Bí thư Quận ủy Hà Đông. Với tư cách Chủ tịch UBND quận, ông Tuấn phân công ông Lê Cường phụ trách quản lý xây dựng, đô thị. Cơ quan điều tra xác định, ông Tuấn có thiếu sót ở mức độ gián tiếp của người đứng đầu nên không xem xét xử lý hình sự.

Dự án CT6 Kiến Hưng.

Đối với nhóm cổ đông Công ty Bemes, Viện Kiểm sát cho rằng ông Lê Kim Giang sở hữu 6,8% cổ phần và bà Lê Thị Hoàng Yến sở hữu 3,2% cổ phần. Hai người không tham gia điều hành, tổ chức xây dựng hoặc quảng cáo gian dối để bán căn hộ nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Ông Lê Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Bemes, ký phiếu thu tiền và hóa đơn giá trị gia tăng theo chỉ đạo của ông Lê Thanh Thản nhưng không biết dự án xây sai quy hoạch; không tham gia xây dựng hoặc quảng cáo gian dối.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty Bemes, đại diện doanh nghiệp ký biên bản nghiệm thu đưa tòa CT6C vào sử dụng và ký các văn bản tính lại diện tích, giá tiền với khách hàng theo chỉ đạo của ông Thản. Cáo trạng xác định ông Sơn và ông Ngọc Anh là người làm thuê, không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự cả hai.

Đối với Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh, các ông, bà: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Hùng, Lục Thị Mai Trang, Võ Song Bình, Hoàng Khương Duy và Đào Thị Thanh Huyền, liên quan việc thành lập sàn giao dịch hoặc bán căn hộ nhưng không biết quy hoạch dự án, không bàn bạc đưa thông tin gian dối và không hưởng lợi nên không có căn cứ xử lý hình sự.