Sang Campuchia làm phun xăm lại rơi vào ‘ổ’ lừa đảo

TPO - Qua một người quen, chị N. ở Vĩnh Long được giới thiệu sang Campuchia phụ làm nghề phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị N. bị đưa vào "ổ lừa đảo" trực tuyến.

Công an xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long thông tin, chị N. (ngụ xã An Bình, Vĩnh Long) trình bày, qua một người quen (là bạn của bạn chị N.), chị được giới thiệu sang Campuchia phụ làm nghề phun xăm thẩm mỹ.

Tin tưởng, chị N đồng ý đi theo người dẫn đường sang Campuchia. Khi đến nơi, chị được đưa vào một cơ sở và ký hợp đồng làm việc trong thời hạn 9 tháng, với mức lương 300 USD/tháng.

Chị N. trình bày với công an.

Tuy nhiên, công việc thực tế của chị N. hoàn toàn khác với những gì được giới thiệu trước đó. Thay vì làm nghề phun xăm thẩm mỹ, công việc của chị N là thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng theo chỉ đạo của những người quản lý cơ sở.

Theo chị N., tại cơ sở chị làm có hơn 100 người Việt Nam đến từ nhiều địa phương khác nhau. Những người làm việc không đạt yêu cầu có thể bị đánh đập, thậm chí bị chích điện.

Sau khoảng 2 tháng làm việc, chị N. bị lực lượng chức năng địa phương bắt và trục xuất về Việt Nam. Suốt thời gian ở Campuchia, chị chưa nhận được khoản tiền lương nào như thỏa thuận ban đầu.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời rủ rê, giới thiệu việc làm ở nước ngoài. Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.