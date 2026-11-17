Hot girl Ly Meo trước lúc ra đầu thú

TPO - Ly Meo tên thật là Lê Phạm Hiểu Ly, từng bán hàng online và có hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Sau khoảng một năm bị truy nã, Ly ra đầu thú và bị đưa ra xét xử về tội "Không tố giác tội phạm" trong vụ án ma túy liên quan Tú Cơ.

Ngày 17/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thanh Tú, thường gọi là Tú Cơ, cùng các bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan. Trong số những người hầu tòa có Lê Phạm Hiểu Ly, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Ly Meo.

Ly Meo quê Quảng Nam (nay là Đà Nẵng), từng sinh sống tại Bình Dương (nay thuộc TPHCM). Trước khi bị truy nã, Ly bán hàng online.

Trên trang cá nhân có hơn 12.000 người theo dõi, Ly Meo thường xuất hiện với phong cách gợi cảm, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống “sang chảnh”. Đó cũng là hình ảnh quen thuộc của cô trước khi thông tin truy nã được công bố.

Ngoài công việc bán hàng online, những thông tin cụ thể về cuộc sống và hoạt động kinh doanh của Ly Meo ít được đề cập.

Một số hình ảnh Ly Meo đăng tải trên mạng xã hội. Ngoài vụ án đang xét xử, Ly Meo từng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ly Meo bị công an công bố thông tin truy nã trong năm 2025. Ly Meo bị khởi tố về tội "Không tố giác tội phạm", bị cáo buộc biết hoạt động mua bán ma túy của nhóm Tú Cơ nhưng không trình báo cơ quan chức năng.

Trong quá trình điều tra, công an không xác định được nơi ở của Ly Meo để thi hành lệnh bắt tạm giam. Ngày 7/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy nã.

Đến ngày 14/8/2026, Ly Meo đến cơ quan điều tra đầu thú. Khoảng ba tháng sau, Ly bị đưa ra xét xử trong vụ án liên quan Tú Cơ.

Theo cáo trạng, ngày 23/2/2024, Ly Meo đến nhà Nguyễn Hữu Phúc, người có quan hệ tình cảm với mình, trên đường Bà Hom (quận 6 cũ) TPHCM.

Tại đây, Ly Meo chứng kiến Tú lấy ma túy ra sử dụng rồi rủ mình dùng. Trong những ngày ở nhà Phúc, Ly Meo còn nhìn thấy Tú giao ma túy cho khách và thấy một khẩu súng ngắn trong túi xách của người này.

Sáng 25/2/2024, Ly Meo tiếp tục chứng kiến những người khác đến gặp Tú để nhận ma túy. Khi nghe tin có công an xuất hiện bên ngoài, nhóm của Tú đã tiêu hủy ma túy trong căn nhà.

Ly Meo bị cáo buộc biết hoạt động mua bán ma túy và việc tiêu hủy tang vật của nhóm Tú nhưng không trình báo cơ quan chức năng. Đây là căn cứ để Ly Meo bị truy tố, đưa ra xét xử về tội "Không tố giác tội phạm".

Trong vụ án, Tú bị cáo buộc mua 20,3 kg ma túy để bán lại. Những người liên quan bị truy tố về các tội danh khác nhau, căn cứ vào hành vi và vai trò của từng người.