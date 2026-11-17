Chiều 17/11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ.
TPO - Chiều 17/11, tại thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc.
Ngày 17/11, tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng.
TPO - Đan Mạch là một trong những quốc gia hàng hải có năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới. Đại sứ Đan Mạch Lina Gandløse Hansen mong muốn một số công nghệ và thành tựu phát triển trong lĩnh vực này có thể được ứng dụng tại Việt Nam.
TPO - Về hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, Bộ Chính trị yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, thực chất của kết quả; không chạy theo thành tích, kê khai hình thức, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.
TPO - Sau hành trình tìm kiếm, quy tập, 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5 (nay là xã Ia Boòng, Gia Lai) đã được truy điệu, an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông trong niềm xúc động và lòng tri ân sâu sắc.
TPO - Chiều 17/11, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.
TPO - Chiều 17/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
TPO - Ngày 17/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Đồng Tháp và An Giang.
TPO - Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, từ ngày 20 đến trước ngày 30/11/2026, hoàn thành thẩm định phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.
Trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS. Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ với tiêu đề: “Đại đoàn kết phải trở thành mục tiêu, động lực, nguồn lực chiến lược phát triển đất nước nhanh, bền vững và vì hạnh phúc của Nhân dân".
TPO - Ngày và đêm 18/11, mưa tập trung ở miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh với cường độ lớn nhất trên 100 mm. Từ chiều và đêm 19/11, mưa mở rộng ra khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi với cường độ rất lớn và kéo dài.
TPO - Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu và không tính vào tỷ lệ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của các thành viên khác trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
TPO - Trong số 1.743 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được bầu nhiệm kỳ 2026-2031 tại Ninh Bình, có 389 người có trình độ đại học trở lên, trong đó 8 người có trình độ thạc sĩ.
TPO - Ngày 17/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Hai dự án luật quan trọng này được thống nhất trình Quốc hội xem xét thông qua.
TPO - Ngày 17/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức buổi họp mặt với các nhà giáo là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).
TPO - Sau thời gian phát hiện lượng lớn rác thải chôn lấp dưới lòng đất trong quá trình thi công, toàn bộ khối lượng rác tồn lưu tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã được di dời, vận chuyển đi xử lý.