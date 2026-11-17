Miền Bắc, miền Trung sắp mưa lớn

TPO - Ngày và đêm 18/11, mưa tập trung ở miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh với cường độ lớn nhất trên 100 mm. Từ chiều và đêm 19/11, mưa mở rộng ra khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi với cường độ rất lớn và kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng sáng 18/11, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 18/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc, miền Trung sắp có mưa dông.

Sau đó do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi xảy ra mưa vừa, mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, khu vực từ Quảng Trị đến Đông Quảng Ngãi có khả năng xảy ra ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển rét, Quảng Trị và Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Khu vực Hà Nội khoảng trưa và chiều 18/11 bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, trời có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm 18/11 trời chuyển rét.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9 (tương đương cấp gió áp thấp nhiệt đới), sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động.