Số phận 'núi rác' phát lộ dưới lòng đất ở Hà Tĩnh

TPO - Sau thời gian phát hiện lượng lớn rác thải chôn lấp dưới lòng đất trong quá trình thi công, toàn bộ khối lượng rác tồn lưu tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã được di dời, vận chuyển đi xử lý.

Ngày 17/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết toàn bộ khối lượng rác thải tồn lưu được phát hiện tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (xã Việt Xuyên) đã được Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Môi trường Đô thị Nghệ An vận chuyển đi xử lý theo quy định.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực từng phát hiện, tập kết lượng lớn rác thải hiện đã được di dời, không còn tình trạng rác chất thành đống như trước. Các đơn vị đang triển khai san lấp mặt bằng tại khu đất này để phục vụ thi công, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

Toàn bộ khối lượng rác đã được di dời để xử lý.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã đưa tin, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, khu vực tồn lưu rác tại dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà có diện tích khoảng 1,51 ha, trước đây là điểm xử lý rác Con Dài của xã Việt Tiến cũ. Trong quá trình thi công dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, các đơn vị phát hiện lượng lớn rác thải chôn lấp dưới lòng đất.

Năm 2023, chính quyền huyện Thạch Hà cũ từng thông tin khu vực này còn khoảng 150 tấn rác. Sau đó, Công ty VSIP Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương di dời lượng rác trên bề mặt đến khu xử lý rác Hồng Lộc. Tuy nhiên, phần rác chôn lấp bên dưới vẫn còn tồn tại và tiếp tục được phát hiện khi triển khai thi công.

Theo UBND xã Việt Xuyên, khu vực này trước đây từng đặt lò đốt rác sinh hoạt của xã Phù Việt cũ tại thôn Bùi Xá. Lò được đưa vào vận hành thử từ tháng 10/2015, có công suất thiết kế khoảng 300kg/giờ.

Tuy nhiên, do lượng rác tiếp nhận ngày càng lớn, công suất lò không đáp ứng yêu cầu, quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, các đợt mưa lũ khiến một phần rác thải cuốn xuống hồ điều hòa, tích tụ trong thời gian dài. Lò đốt ngừng hoạt động hoàn toàn vào cuối năm 2022, nhưng lượng chất thải tồn lưu chưa được xử lý triệt để.

Khối lượng lớn rác được phát hiện khi thi công dự án.

Trước tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh từng đề xuất chủ đầu tư huy động máy móc, nhân lực đào lượng rác tồn lưu, tổ chức sàng lọc, phân loại. Những thành phần có khả năng tận dụng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, phần chất thải còn lại được tập kết, làm khô và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Sở cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình khảo sát địa chất phục vụ dự án khi không có lỗ khoan tại đúng vị trí bãi rác cũ, điểm khoan gần nhất cách khu vực này khoảng 20 m. Điều này khiến việc phát hiện toàn bộ lượng rác chôn lấp gặp khó khăn.

Về trách nhiệm, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định việc khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư, đồng thời đề nghị xem xét trách nhiệm các bên liên quan trong quá trình bàn giao mặt bằng, khảo sát. Trong khi đó, UBND xã Việt Xuyên cho biết chưa có đủ cơ sở xác định cụ thể trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan.