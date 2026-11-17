Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về tỷ lệ xếp loại 'hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ' năm 2026

TPO - Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu và không tính vào tỷ lệ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của các thành viên khác trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Xếp loại thực chất, khách quan, hạn chế nể nang, cảm tính

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân vừa ký ban hành hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2026 gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương và các đảng ủy bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Hướng dẫn nêu rõ, về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân, thực hiện chấm điểm theo tiêu chí được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa từ khung tiêu chí theo đối tượng tập thể, cá nhân trên thang điểm 100. Trong đó, nhóm tiêu chí chung (30 điểm) và nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ (70 điểm).

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: PV.



Điểm nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được xác định trên cơ sở kế thừa phương pháp đánh giá KPI hằng quý. Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm, chương trình công tác, kế hoạch phân công nhiệm vụ, danh mục công việc gắn với sản phẩm cụ thể của năm và từng quý đã được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt để chấm điểm, đánh giá, xếp loại, bảo đảm thực chất, khách quan, hạn chế nể nang, cảm tính.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026 phải dựa trên kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, các kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy cấp trên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Việc sử dụng kết quả xếp loại hằng quý để xếp loại cuối năm thực hiện theo quy định, bảo đảm xem xét toàn diện, tổng thể các nội dung, tiêu chí, điều kiện và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong cả năm; không cộng dồn cơ học kết quả xếp loại các quý, không lấy kết quả xếp loại của một hoặc một số quý làm căn cứ duy nhất để quyết định mức xếp loại cuối năm.

Không lấy tỷ lệ tối đa để xếp loại cho đủ số lượng

Về tỷ lệ xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2026, theo hướng dẫn, mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu và không tính vào tỷ lệ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của các thành viên khác trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Việc xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện của từng cá nhân; không lấy tỷ lệ tối đa để xếp loại cho đủ số lượng. Chỉ xem xét, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với những cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện; trường hợp không có cá nhân nào đáp ứng thì không xếp loại ở mức này.

Về tỷ lệ cá nhân xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, hướng dẫn nêu thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị và theo quy tắc làm tròn từ 0,5 trở lên làm tròn lên 1.