Xúc động lễ an táng 18 liệt sĩ trở về bên đồng đội

TPO - Sau hành trình tìm kiếm, quy tập, 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5 (nay là xã Ia Boòng, Gia Lai) đã được truy điệu, an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông trong niềm xúc động và lòng tri ân sâu sắc.

Ngày 17/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 18 liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5 (nay xã Ia Boòng).

Trước đó, trên cơ sở thông tin do người dân cung cấp, từ ngày 26/7 đến nay, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc 18 hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai còn tìm thấy nhiều di vật. Các hài cốt liệt sĩ đang được lấy mẫu sinh phẩm, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y để giám định, xác minh danh tính.

Lễ an táng 18 liệt sĩ được tìm thấy ở Gia Lai.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xúc động chia sẻ, sau bao năm tháng tìm kiếm, bằng sự tận tụy, kiên trì và trách nhiệm của các lực lượng chức năng, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hôm nay 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Ia Boòng đã trở về Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đây không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ mà còn là hành trình của lòng biết ơn, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm đối với lịch sử, đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người lính được trở về; mỗi phần mộ được an táng là thêm một địa chỉ để đồng bào, đồng đội và các thế hệ hôm nay, mai sau tưởng nhớ, tri ân.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, chiều 16/11, tại Nhà văn hóa xã Ia Boòng, UBND xã phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Cầu siêu, tưởng nhớ tinh thần bất khuất và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức di chuyển liệt sĩ về vị trí an táng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và đầy xúc động.

Các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ an táng.