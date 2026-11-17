Hàng trăm khách bị 'bỏ đói' trong tiệc cưới của cặp nghệ sĩ

TPO - Tại hôn lễ của nữ ca sĩ Song Haye và YouTuber Jo Maeryeok đã xảy ra tình trạng dở khóc dở cười khi khách mời đến quá đông, dẫn tới nhiều người phải ôm bụng đói ra về.

Theo Naver, hôn lễ của nữ ca sĩ Hàn Quốc Song Haye và YouTuber Jo Maeryeok được tổ chức vào ngày 8/11, sau 8 tháng hẹn hò. Mới đây, YouTuber Jo Maeryeok đã chia sẻ về sự cố đáng tiếc tại bữa tiệc kết hôn, khiến hàng chục khách mời phải ôm bụng đói ra về.

Theo Jo Maeryeok, tổng số khách mời lên tới 800 người, đông hơn dự kiến khoảng 200 người, dẫn đến việc nhiều người không được dùng bữa.

"Số lượng khách mà tôi chưa kịp chào hỏi cũng rất nhiều. Lượng khách thực tế đã nhiều hơn 200 người so với dự tính ban đầu. Ngay cả các thành viên trong ban nhạc cũng không được ăn. Các bạn ấy đã chơi nhạc sống bằng dàn kèn đồng trong hôn lễ, vậy mà ngay cả họ cũng không có phần ăn. Sau đó, các thành viên trong ban nhạc phải ra quán dùng bữa. Vì cảm thấy quá áy náy, tôi đã đến tận quán ăn nơi họ dùng bữa để gửi tiền", Jo Maeryeok chia sẻ.

Jo Maeryeok và Song Haye bất ngờ vì hàng trăm khách không mời mà tới đám cưới.

Jo Maeryeok chia sẻ đám cưới diễn ra vào khoảng 15h, nhưng trước đó mọi người cũng đến sớm nên cô dâu chú rể không có thời gian để diễn tập. "Mọi người bắt đầu đến trong khi tôi đang diễn tập. Đến khi tôi kết thúc, các chỗ ngồi đã gần đầy".

Vợ chồng nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi tới các khách mời. Song Haye chia sẻ: "Trong số 800 vị khách, hình như tôi chỉ kịp gặp mặt, bắt tay khoảng 400 người thôi. Có cả những người thân quen mà tôi cũng chưa kịp gặp mặt, chào hỏi".

Tuy vậy, hai vợ chồng nghệ sĩ vẫn vui mừng vì nhân duyên của cả họ khá tốt nên mới nhiều khách mời đến chung vui. "Khi cửa mở cho chú rể bước vào, nơi đó đông đến nỗi mọi người phải đứng cả ở phía sau. Lúc đó tôi đã xúc động nghẹn ngào", chú rể Jo Maeryeok chia sẻ.

Bộ đôi cho biết họ dự định tổ chức một buổi gặp mặt khách mời nữa, để gửi lời tạ lỗi tới những khách mời bị đói bụng tại hôn lễ.

Vợ chồng nghệ sĩ cảm thấy có lỗi khi nhiều khách mời không được thưởng thức tiệc cưới.

Hôn lễ của nữ ca sĩ Hàn Quốc - Song Haye và Chủ tịch kiêm YouTuber Jo Maeryeok còn có sự góp mặt của các khách mời như ca sĩ, diễn viên kịch Bae Da Hae, diễn viên hài Kim Ki Ri đảm nhận vai trò MC.

Song Haye ra mắt năm 2014, nổi tiếng với các bản hit như It's My First Time, Your Regards, Another Love... Cô được công chúng biết đến qua các chương trình tìm kiếm tài năng như Superstar K, Kpop Star mùa 2.

Jo Maeryeok sinh năm 1994, bằng tuổi vợ, sở hữu một triệu người đăng ký trên kênh YouTube và là trưởng nhóm của ban nhạc lớn 18 thành viên Annoying Box. Anh đang giữ chức giám đốc điều hành tại công ty phân phối JMajor.