Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đồng Tháp, An Giang

TPO - Ngày 17/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Đồng Tháp và An Giang.

Chiều 17/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa giá trị văn hóa và tinh thần đoàn kết. Văn hóa bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa tình, gắn kết cộng đồng; trong khi sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân là nền tảng để những giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ, phát huy và lan tỏa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại ngày hội.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, địa phương tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân.

Đặc biệt, theo Phó Chủ tịch nước, cần phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang, xem đây là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững. Việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, thường xuyên, góp phần xây dựng hình ảnh An Giang xanh, sạch, đẹp, con người văn minh, thân thiện, mến khách; trước mắt là chuẩn bị tốt cho APEC 2027 tại Phú Quốc.

"An Giang cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà tặng các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn,

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, tỉnh An Giang đã trao quà động viên cán bộ, nhân dân liên khu dân cư; tặng quà các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp Vĩnh Bình A, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Trong không khí ấm áp, vui tươi của ngày hội, các đại biểu và người dân ấp Vĩnh Bình A đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá những kết quả nổi bật trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại ngày hội. Ảnh: V. Tiến

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay tích cực của địa phương. Mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục vun đắp khối đại đoàn kết, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường để phát triển kinh tế - xã hội.

“Mỗi người dân, mỗi gia đình cần phát huy truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Xây dựng tình làng nghĩa xóm trên nền tảng của niềm tin, sự tôn trọng, chia sẻ và hài hòa lợi ích”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý giai đoạn sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương cần tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, trân trọng nét đẹp riêng của từng địa bàn để tạo sự đồng thuận. Việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân phải gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; bảo đảm dân chủ đi đôi với kỷ cương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho bà con.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, cấp ủy, chính quyền phải thực sự gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của bà con. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, “nói đi đôi với làm”, nâng cao chất lượng phục vụ và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Ban công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bình A, Quỹ vì người nghèo của xã Lấp Vò; các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.