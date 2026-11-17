Ông Nguyễn Trí Tuệ làm Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

TPO - Chiều 17/11, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương quyết định chỉ định ông Nguyễn Trí Tuệ, Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Chánh án Thường trực TANDTC, tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Trí Tuệ (thứ 2 từ phải sang) nhận quyết định giữ chức Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: PV.



Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long cho biết, đây là sự kiện quan trọng đối với Chi bộ và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác cán bộ và yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ông Nguyễn Phi Long đề nghị ông Nguyễn Trí Tuệ cùng Chi ủy, Chi bộ, Thường trực và Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó, khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo.

Cùng với đó, chăm lo xây dựng Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Xây dựng đội ngũ luật sư đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Phát huy vai trò của luật sư trong xây dựng, thi hành pháp luật và cải cách tư pháp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trí Tuệ bày tỏ, sẽ cùng tập thể Chi ủy và toàn thể đảng viên tiếp tục xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; quan tâm xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm công tác, ông Nguyễn Trí Tuệ sẽ xử lý tốt các mối quan hệ phối hợp giữa Liên đoàn Luật sư với TANDTC và các cơ quan Trung ương, địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng cho rằng, với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chi bộ, ông Nguyễn Trí Tuệ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước mắt là tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV Liên đoàn Luật sư Việt Nam.