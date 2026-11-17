Tiếng nổ vang lên trên đảo Qeshm của Iran

TPO - Một vụ nổ được ghi nhận trên đảo Qeshm của Iran tại eo biển Hormuz, kèm theo những cột khói bốc lên. Trước đó, Tehran tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hệ thống radar quân sự Mỹ ở Bahrain.

Các vệt cặn dầu bám dọc bờ biển gần những chiếc thuyền đánh cá trên đảo Qeshm, Iran, ngày 13/8/2026 (Ảnh: AP)

Ngày 17/11, hãng thông tấn Fars đưa tin người dân trên đảo Qeshm, miền nam Iran, nghe thấy tiếng nổ phát ra từ khu vực phía tây bắc thành phố Qeshm. Cùng thời điểm, khói xuất hiện trên bầu trời hòn đảo.

Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định.

Qeshm là hòn đảo lớn nhất Iran, nằm ở khu vực phía bắc eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng vận chuyển dầu mỏ và khí đốt từ các nước vùng Vịnh ra thị trường quốc tế.

Trước đó cùng ngày, Iran đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hệ thống radar quân sự Mỹ tại Bahrain.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain.

Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, cho biết đã đánh chặn cuộc tấn công. Chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Qatar và Oman tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 9 tháng tại Trung Đông, vốn gây bất ổn khu vực và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Qatar cho biết các quan chức nước này và Iran dự kiến gặp nhau tại Doha trong ngày 17/11, trong khuôn khổ những nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết, cuộc thảo luận nhằm thu hẹp khác biệt giữa những đề xuất mà các bên đưa ra.

Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi có chuyến thăm Oman, nơi ông thảo luận với người đồng cấp Badr Albusaidi về việc bảo vệ các tuyến hàng hải, bảo đảm hoạt động vận chuyển và thương mại quốc tế thông suốt.

Iran và Oman nằm ở hai phía đối diện của eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới trước khi chiến tranh bùng nổ. Tuy nhiên, tuyến đường này hiện phần lớn bị Iran phong tỏa.

Theo Bộ Ngoại giao Oman, hai ngoại trưởng cũng trao đổi về việc khôi phục các kênh đối thoại và đàm phán nhằm ngăn chặn xung đột leo thang. Cuộc chiến hiện nay bắt đầu từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2.

“Những nỗ lực này nhằm mở rộng các lĩnh vực có thể đạt được sự đồng thuận giữa các bên liên quan, đồng thời ngăn cuộc khủng hoảng lan rộng và hạn chế những hệ lụy”, Bộ Ngoại giao Oman cho biết.

Trước đó, Oman đã nhiều lần thảo luận với Iran về việc kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, gần đây nhất là vào tháng 8.