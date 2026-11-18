Nga: Rơi vận tải cơ An-12, không ai sống sót

TPO - Một máy bay vận tải quân sự An-12 đã gặp nạn tại khu vực Kemerovo, thuộc vùng tây nam Siberia (Nga), khiến toàn bộ 19 người trên máy bay thiệt mạng, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh máy bay rơi ở Kemerovo hôm 17/11. (Nguồn: Mạng xã hội)

Theo hãng thông tấn Tass, vụ tai nạn xảy ra ngày 17/11, khi một máy bay vận tải quân sự An-12 đang bay từ Novosibirsk đến Kansk, qua khu vực Kemerovo, trong một chuyến bay theo kế hoạch.

“Máy bay rơi ở một khu vực hoang vắng. Có 19 người trên máy bay, bao gồm cả phi hành đoàn. Tất cả đều đã tử vong”, trích thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Thống đốc khu vực - ông Ilya Seredyuk - chia sẻ trên Telegram rằng các đội cứu hộ đã dập tắt được đám cháy tại hiện trường.

Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được xác định là do trục trặc kỹ thuật.

Một ủy ban thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang làm việc tại hiện trường để làm rõ mọi tình tiết liên quan đến vụ việc.

Vận tải cơ An-12 của không quân Nga có nhiều nét tương đồng với dòng máy bay vận tải quân sự chiến thuật Lockheed C-130 của Mỹ. Máy bay có khả năng mang theo 22 tấn hàng hóa hoặc 60 lính dù hoặc 2 xe bọc thép đổ bộ đường không.

An-12 và các biến thể dân sự của nó khá phổ biến tại các quốc gia Đông Âu, Châu Phi và một số nước Châu Á với số lượng lên tới hàng trăm chiếc.