Hé lộ tín hiệu mới về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ - Chủ tịch Triều Tiên tại APEC

TPO - Theo các nhà phân tích, khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bên lề hội nghị cấp cao APEC đã tăng lên, sau khi Điện Kremlin cho biết một cuộc gặp giữa ông Kim và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có thể sẽ diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore hồi năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp lại ông Kim Jong Un. Hôm 16/11, ông Trump cho biết cuộc gặp có thể diễn ra tại Trung Quốc trong tuần này.

Trước đây, ông Trump cũng từng nhiều lần úp mở khả năng gặp ông Kim trong các chuyến thăm châu Á. Nhưng các cuộc gặp này đã không thành hiện thực. Do đó, các quan chức Mỹ cùng Hàn Quốc nhận định khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy trong chuyến thăm lần này là rất thấp.

Tuy nhiên, một bản tin từ hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 16/11, dẫn lời Điện Kremlin cho biết ông Putin có thể gặp ông Kim nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến trong tuần này, đã khiến dư luận thay đổi dự đoán.

Ông Sydney Seiler - cựu quan chức tình báo quốc gia Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên, hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - nhận định: "Điện Kremlin sẽ không đưa ra thông tin như vậy nếu họ không chắc chắn rằng cuộc gặp sẽ diễn ra. Tôi tin rằng một điều gì đó đang được chuẩn bị".

Chuyến thăm của quan chức Triều Tiên tới Nga và Trung Quốc trong những tuần gần đây, cũng như các chuyến thăm của các phái đoàn Nga và Trung Quốc tới Bình Nhưỡng, có thể là một phần trong công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh. Tháng trước, ông Kim cũng đã có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố Đan Đông của Trung Quốc.

Ông John Delury - giáo sư tại Trung tâm Hopkins-Nanjing - cho biết: "Đã xuất hiện những dấu hiệu nhỏ. Nếu ông Kim tới Thâm Quyến, ông ấy chắc chắn sẽ hội đàm với Tổng thống Donald Trump".

Ông Trump cho rằng, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên có tham dự APEC hay không, xét cho cùng, phụ thuộc vào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ban thư ký APEC cho biết họ không có thông tin gì về phía Trung Quốc cũng như các khách mời của nước này.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 17/11, khi được hỏi liệu ông Kim có được mời tham dự hội nghị cấp cao APEC hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cơ quan này “không có thông tin để chia sẻ” .

Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận.

Yêu cầu của Bình Nhưỡng

Triều Tiên đã nhiều lần phát tín hiệu rằng nước này không sẵn sàng nối lại đàm phán trừ khi vấn đề phi hạt nhân hóa bị loại bỏ khỏi chương trình nghị sự.

Ông Trump từng gọi Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân - một vị thế mà các đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng như các nước phương Tây đều từ chối công nhận.

Chuyên gia Sydney Seiler cho rằng, một cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim ở thời điểm hiện tại có lẽ sẽ mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực chất, nhưng có thể là một bước đệm để ông Kim thúc đẩy việc quốc tế công nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông nói: "Điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng về lâu dài, ông Kim hy vọng sẽ khiến thế giới dần chấp nhận Triều Tiên như một cường quốc hạt nhân. Còn đối với ông Trump, cuộc gặp này đơn thuần là để xây dựng mối quan hệ".

Những người khác vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng cuộc gặp này thực sự diễn ra. Một nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến đi của ông Kim. Hơn nữa, ông Trump cũng từng đưa ra những bình luận tương tự trước khi lên đường tham dự hội nghị APEC tại Hàn Quốc vào năm ngoái. Và cuối cùng không có cuộc gặp nào diễn ra.

Ông Kim Dong-yup - giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam - nhận định, ông Kim sẽ gần như không thu được lợi ích gì ngoài những cơ hội chụp ảnh.

"Giả sử họ đề nghị dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thì thực tế là các lệnh trừng phạt đó vốn đã không hiệu quả rồi. Ông Kim không được lợi gì cả. Vì sao ông ấy phải đến để rồi tự đặt mình vào những bất ổn tiềm tàng?", giáo sư Kim đặt câu hỏi.

Giáo sư Kim nói thêm, những phát biểu từ phía Điện Kremlin không hẳn nhắm vào quan hệ Mỹ - Triều, mà giống như một cách thể hiện rằng Nga vẫn có tầm ảnh hưởng đối với Triều Tiên.

Ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chia sẻ với truyền thông trong nước rằng họ vẫn đánh giá khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim là rất thấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại khu phi quân sự ngăn cách hai miền Bán đảo Triều Tiên năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Hiếm khi tham dự các sự kiện đa phương

Lần gần nhất ông Kim xuất hiện tại một sự kiện đa phương là vào tháng 9/2025, khi ông tham dự một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh cùng với hơn 20 nhà lãnh đạo quốc gia khác, trong đó có ông Putin. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã thông báo về sự tham gia của ông Kim vài ngày trước đó, và ông đã di chuyển đến Bắc Kinh bằng một đoàn tàu bọc thép.

Giáo sư Delury cho rằng nếu ông Kim thực sự tham dự APEC, nhiều khả năng ông sẽ di chuyển đến Thâm Quyến trên một chiếc máy bay của hãng Air China, giống như cách ông từng thực hiện khi đến Singapore vào năm 2018 để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông.

Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang theo dõi sát sao khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim, khi các nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia này đều sẽ có mặt tại hội nghị APEC. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ hy vọng, rằng ông Trump có thể thuyết phục ông Kim nối lại đối thoại.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã nhiều lần tìm cách tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong Un. Tuy nhiên, phía Bình Nhưỡng đã khước từ các đề nghị từ phía Tokyo.