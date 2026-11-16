Khai trương Trung tâm Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo quy mô nhất của Mastercard tại châu Á – Thái Bình Dương

Với diện tích hơn 7.200 foot vuông (khoảng 670 m²), cơ sở mới nhất tại Singapore quy tụ đội ngũ chuyên gia toàn cầu của Mastercard nhằm biến ý tưởng thành giải pháp, phục vụ hơn 40 thị trường tại châu Á – Thái Bình Dương và thế giới. Đồng thời, trung tâm này dự kiến mở hơn 250 cơ hội việc làm dành cho chuyên gia từ nay đến cuối năm 2029.

Mastercard chính thức khai trương Trung tâm Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo (Innovation Centre of Excellence – ICoE) lớn nhất của mình tại châu Á - Thái Bình Dương. Trung tâm mới mang tầm khu vực, tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, chính phủ, cũng như đối tác công nghệ hợp tác với các chuyên gia Mastercard để định hình tương lai ngành thương mại trong kỷ nguyên kinh tế trí tuệ.

Với diện tích hơn 7.200 foot vuông (khoảng 670 m²), trung tâm hội tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, trải nghiệm khách hàng và công nghệ tạo mẫu nhanh, từ đó rút ngắn quá trình phát triển ý tưởng tiềm năng vào ứng dụng thực tiễn. Hiện có hơn 55 chuyên gia đang làm việc tại ICoE để hỗ trợ các đối tác giải quyết những thách thức mới, nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống và mang đến trải nghiệm số tốt hơn.

Mastercard dự kiến mở hơn 250 vị trí tuyển dụng dành cho chuyên gia tại Singapore từ nay đến cuối năm 2029, qua đó mở rộng nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực công nghệ , thúc đẩy phát triển công nghệ AI có trách nhiệm, xây dựng môi trường thương mại số đáng tin cậy, đồng thời thúc đẩy những tiến bộ trong lĩnh vực an ninh mạng, dữ liệu và thanh toán trên toàn khu vực.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tiến sĩ Tan See Leng, Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore (phụ trách Năng lượng và Công nghiệp) cho biết: “Trung tâm Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo của Mastercard là nơi kết nối các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty công nghệ và chính phủ để hợp tác phát triển và thử nghiệm các giải pháp mới. Thông qua việc kết hợp chuyên môn về AI, an ninh mạng và phân tích dữ liệu về gian lận, trung tâm sẽ tạo điều kiện để phát triển công nghệ mới thành những giải pháp đáng tin cậy cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tôi hy vọng ICoE sẽ trở thành ngọn hải đăng về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thanh toán tại châu Á - Thái Bình Dương. Tại đây, các giải pháp tiên phong sẽ được phát triển và kiểm chứng ngay tại Singapore, sau đó được điều chỉnh và triển khai trên khắp ASEAN, Ấn Độ và các thị trường khác.”

Ông Png Cheong Boon, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB), cho biết: “Trung tâm Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo của Mastercard đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực. Thông qua việc nâng cao năng lực về AI, an ninh mạng, cũng như thu thập và phân tích các mối đe dọa an ninh, Mastercard sẽ giải quyết hiệu quả những thách thức mới và nắm bắt thêm nhiều cơ hội trên khắp châu Á – Thái Bình Dương. Singapore sẽ tiếp tục giữ vị thế một trung tâm trọng điểm của khu vực, tạo điều kiện để các doanh nghiệp như Mastercard đổi mới sáng tạo, cũng như tiên phong phát triển công nghệ thế hệ mới phục vụ thị trường toàn cầu, đồng thời tạo ra những việc làm chất lượng cao cho người dân địa phương.”

Hội tụ năng lực chuyên môn để kiến tạo tương lai

ICoE được thiết kế để thích ứng linh hoạt với những thay đổi không ngừng của công nghệ, rủi ro và mô hình kinh doanh. Trung tâm tích hợp bốn khu vực có khả năng bổ trợ lẫn nhau:

Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo (AI Centre of Excellence): Tập trung phát triển các giải pháp AI có trách nhiệm, hướng đến hoạt động thương mại an toàn, thông minh và trực quan hơn. Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm hoạt động thương mại có sự tham gia của các tác nhân trí tuệ nhân tạo (agentic commerce) và phòng chống gian lận, lừa đảo.

Tập trung phát triển các giải pháp AI có trách nhiệm, hướng đến hoạt động thương mại an toàn, thông minh và trực quan hơn. Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm hoạt động thương mại có sự tham gia của các tác nhân trí tuệ nhân tạo (agentic commerce) và phòng chống gian lận, lừa đảo. Trung tâm Tích hợp dữ liệu (Fusion Centre) : Kết hợp năng lực chuyên môn về an ninh mạng, phòng chống gian lận và an ninh vật lý để phát hiện các rủi ro mới, phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó và nâng cao khả năng chống chịu trên toàn hệ sinh thái.

: Kết hợp năng lực chuyên môn về an ninh mạng, phòng chống gian lận và an ninh vật lý để phát hiện các rủi ro mới, phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó và nâng cao khả năng chống chịu trên toàn hệ sinh thái. Trung tâm Trải nghiệm Mastercard (Mastercard Experience Centre): Tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và chính phủ tìm hiểu, khám phá những công nghệ mới thông qua các hoạt động trải nghiệm tương tác trực quan, đồng thời tìm hiểu tiềm năng của các công nghệ này với mô hình vận hành của họ.

Tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và chính phủ tìm hiểu, khám phá những công nghệ mới thông qua các hoạt động trải nghiệm tương tác trực quan, đồng thời tìm hiểu tiềm năng của các công nghệ này với mô hình vận hành của họ. Không gian sáng chế Makerspace: Không gian thử nghiệm cho phép nhanh chóng xây dựng nguyên mẫu, thử nghiệm và hoàn thiện ý tưởng, qua đó rút ngắn thời gian từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai trong thực tế.

Ông Jon Huntsman, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách Tăng trưởng Chiến lược của Mastercard cho biết: “Tầm nhìn phát triển, nguồn nhân lực chất lượng và khả năng đón đầu xu thế là những lợi thế cạnh tranh của Singapore. Mastercard tự hào về chặng đường phát triển và mở rộng hoạt động tại đây. Khoản đầu tư mới này cho thấy niềm tin của chúng tôi vào tương lai Singapore và khẳng định cam kết hợp tác lâu dài của Mastercard tại đây”.

“Châu Á - Thái Bình Dương đang chuyển mình mạnh mẽ thành một nền kinh tế thông minh và kết nối sâu rộng hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội để ứng dụng rộng rãi công nghệ mới một cách an toàn, qua đó mang lại giá trị thiết thực”, ông Richard Wormald, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mastercard, cho biết. “ICoE kế thừa nền tảng hợp tác lâu dài giữa Mastercard và EDB, đồng thời tận dụng môi trường thử nghiệm đổi mới sáng tạo đã được kiểm chứng trên thực tế tại Singapore. Trung tâm kết nối những mảng chuyên môn vốn hoạt động riêng lẻ, để hỗ trợ khu vực giải quyết các thách thức chung và thúc đẩy quá trình đưa các ý tưởng tiềm năng vào ứng dụng thực tế.”

Định hình tương lai thương mại châu Á – Thái Bình Dương từ Singapore

ICoE được khai trương trong bối cảnh các doanh nghiệp châu Á – Thái Bình Dương đang nỗ lực đưa những công nghệ còn trong giai đoạn thử nghiệm vào ứng dụng thực tế. Dự báo đến năm 2030, cứ 10 người mua sắm trực tuyến sẽ có hơn 1 người sẽ thường xuyên sử dụng các trợ lý AI (AI agents) để mua hàng. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo tự chủ (agentic AI) có thể tác động hoặc điều phối dòng chảy thương mại tiêu dùng trên toàn cầu với tổng giá trị từ 3.000 tỷ đến 5.000 tỷ USD. Để tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm, đồng thời tích hợp các biện pháp bảo mật, cơ chế quản trị và sự tham gia giám sát của nhân sự ngay từ đầu. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh 30% tổng số vụ phạm tội được ghi nhận tại châu Á – Thái Bình Dương là tội phạm mạng.

ICoE sẽ kết nối mạng lưới chuyên gia và dữ liệu chuyên sâu của Mastercard từ hơn 40 thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Từ Singapore, trung tâm sẽ phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu đa dạng của khu vực, với triển vọng nhân rộng những giàu tiềm năng nhất trên quy mô toàn cầu.

Mastercard hiện có hơn 850 nhân viên tại Singapore. Đây không chỉ là nơi đặt trụ sở, mà còn có một trung tâm quan trọng hỗ trợ các thị trường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Mastercard. Số lượng nhân viên tại Singapore dự kiến sẽ vượt 1.000 người vào cuối năm 2029. Việc phát triển đội ngũ nhân sự sẽ giúp Mastercard nâng cao năng lực chuyên môn hơn nữa, qua đó góp phần định hình tương lai thương mại thông minh hơn, kết nối hơn và an toàn hơn.

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