Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

C.P. Việt Nam được vinh danh tại châu Á với những sáng kiến trong sản xuất và phát triển bền vững

P.V

Ngày 11-11, tại Singapore, C.P. Việt Nam được vinh danh ở bốn hạng mục giải thưởng thuộc hai chương trình Manufacturing Asia Awards và FMCG Asia Awards 2026. Các giải thưởng ghi nhận những kết quả nổi bật của C.P. Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu thực phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

Lễ trao giải diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Marina Bay Sands, Singapore, với sự tham gia của các doanh nghiệp trong khu vực châu Á. Trong đó, Manufacturing Asia Awards ghi nhận những thành tựu, kết quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, còn FMCG Asia Awards tôn vinh các hoạt động đổi mới sản phẩm, phát triển thương hiệu và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Tại lễ trao giải năm nay, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) giành bốn giải thưởng, gồm: Đổi mới trong xuất khẩu Việt Nam của năm, Sáng kiến nghiên cứu và phát triển ngành thực phẩm Việt Nam của năm, Chiến dịch thương hiệu Việt Nam của năm và Sáng kiến phát triển bền vững Việt Nam của năm.

Nâng cao năng lực xuất khẩu và đổi mới sản phẩm thực phẩm

Tại giải thưởng Manufacturing Asia Awards 2026, CPV Food Bình Phước (CPV Food) chiến thắng tại hạng mục Đổi mới trong xuất khẩu Việt Nam của năm. CPV Food được ghi nhận với mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, kết nối sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia cầm và chế biến thực phẩm, được xây dựng theo định hướng đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu ngay từ đầu.

C.P. Việt Nam được vinh danh tại châu Á với những sáng kiến trong sản xuất và phát triển bền vững ảnh 1

CPV Food được vinh danh ở hạng mục “Đổi mới trong xuất khẩu Việt Nam của năm” tại Manufacturing Asia Award 2026. Ảnh: BTC

Mô hình cho phép CPV Food kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm xuyên suốt chuỗi sản xuất, đồng thời truy xuất nguồn gốc sản phẩm đến trang trại chăn nuôi và nhà máy cung cấp thức ăn. Tháng 5-2026, CPV Food được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn CPF Food Standard PS 7818:2023, gồm 689 điểm kiểm soát, sau quá trình đánh giá độc lập của BSI.

Từ nền tảng sản xuất này, CPV Food đã đưa các sản phẩm thịt gà chế biến đến các thị trường nước ngoài, gồm Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Lào, Campuchia, Mông Cổ và Nga.

Mới đây nhất, ngày 25-8-2026, CPV Food thực hiện lô hàng thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc. Hàn Quốc là một thị trường tiêu thụ gà lớn với các yêu cầu nhập khẩu nghiêm ngặt. Việc thành công bước vào thị trường này chứng minh rằng thực phẩm chế biến tại Việt Nam nói chung, CPV Food có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao và cạnh tranh ở các thị trường có giá trị cao.

Cũng tại Manufacturing Asia Awards 2026, Nhà máy C.P. Củ Chi được vinh danh ở hạng mục Sáng kiến nghiên cứu và phát triển ngành thực phẩm Việt Nam của năm.

C.P. Việt Nam được vinh danh tại châu Á với những sáng kiến trong sản xuất và phát triển bền vững ảnh 2

Nhà máy C.P. Củ Chi được vinh danh ở hạng mục “Sáng kiến nghiên cứu và phát triển ngành thực phẩm Việt Nam của năm” tại Manufacturing Asia Award 2026. Ảnh: BTC

Sáng kiến tập trung xây dựng hệ thống nghiên cứu và phát triển (R&D) tích hợp, kết nối việc nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, phát triển công thức, đánh giá cảm quan và thử nghiệm sản xuất. Quy trình này giúp nhà máy đưa những món ăn mang hương vị Việt Nam vào sản xuất quy mô công nghiệp, đồng thời duy trì các đặc tính về hương vị, kết cấu và chất lượng sản phẩm, mang đến những món ăn Việt Nam chính gốc.

Bên cạnh việc cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian từ phát triển đến ra mắt sản phẩm, nhà máy triển khai điều chỉnh công thức đối với một số dòng sản phẩm nhằm giảm 20–30% hàm lượng muối, đồng thời duy trì hương vị và các đặc tính sản phẩm… Những kết quả này thể hiện vai trò của hoạt động R&D trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Lan tỏa giá trị an toàn thực phẩm và phát triển bền vững

Tại giải thưởng FMCG Asia Awards 2026, chiến dịch “3 an toàn” của C.P. Việt Nam được trao giải Chiến dịch thương hiệu Việt Nam của năm.

Ra mắt từ tháng 8-2025, chiến dịch có mục tiêu đưa những kiểm soát chất lượng phức tạp thành ba cam kết dễ tiếp cận, bao quát người tiêu dùng, sản xuất và các nhà cung cấp đủ điều kiện.

Điều này giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của C.P. Việt Nam cũng như có thể kiểm chứng cụ thể. Ba an toàn gồm ba trụ cột: An toàn cho sức khỏe người tiêu dùng; An toàn trong chuỗi sản xuất và An toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn.

C.P. Việt Nam được vinh danh tại châu Á với những sáng kiến trong sản xuất và phát triển bền vững ảnh 3

C.P. Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục “Chiến dịch thương hiệu Việt Nam của năm” và “Sáng kiến phát triển bền vững Việt Nam của năm” tại FMCG Asia Award 2026. Ảnh: BTC

Thay vì chỉ truyền tải thông điệp quảng cáo, chiến dịch kết hợp video, nội dung chia sẻ từ chuyên gia, nền tảng thông tin trực tuyến, trò chơi tương tác và các hoạt động trải nghiệm trực tiếp. Qua đó, những quy trình và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng vốn mang tính kỹ thuật được chuyển tải theo cách gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng.

Chiến dịch đã đạt 54,97 triệu lượt xem, hơn 383.600 lượt tương tác và tạo ra hơn 600 nội dung do người tiêu dùng thực hiện. Chỉ số cảm xúc đối với thương hiệu CP cải thiện 1,38 điểm trong giai đoạn đánh giá, phản ánh kết quả của các hoạt động truyền thông và tương tác với người tiêu dùng.

Cũng tại giải thưởng FMCG Asia Awards 2026, ở hạng mục Sáng kiến phát triển bền vững Việt Nam của năm, C.P. Việt Nam được ghi nhận với mô hình tuần hoàn và tái tạo tích hợp với ba trụ cột: Giảm thiểu – Tuần hoàn – Tái tạo (Reduce – Recirculate – Regenerate).

Mô hình tập trung vào việc giảm phát sinh chất thải, thu hồi và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đồng thời phục hồi môi trường tự nhiên thông qua những hoạt động có thể đo lường kết quả.

Các bộ, nhân viên C.P. Việt Nam tham gia hoạt động trồng cây xanh, góp phần tạo mảng xanh, phục hồi hệ sinh thái. Ảnh: C.P. Việt Nam

Từ năm 2020, C.P. Việt Nam từng bước thiết kế lại bao bì và hoạt động logistics nhằm ngăn ngừa chất thải trước khi chúng phát sinh. Trong đó, việc vận chuyển thức ăn chăn nuôi dạng rời bằng xe bồn silo và thùng chứa có thể tái sử dụng, thiết lại bao bì đã giúp giảm nhu cầu sử dụng hơn 2.000 tấn bao bì nhựa mỗi năm. Thông qua hoạt động thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), hơn 1.400 tấn bao bì nhựa đã được thu gom và xử lý trong giai đoạn 2024–2025.

Đối với hoạt động chăn nuôi, năm 2025, mười trang trại heo được trang bị máy phát điện đã thu hồi hơn 1,2 triệu m³ khí biogas từ quá trình xử lý chất thải và tạo ra 744.853 kWh điện phục vụ vận hành trang trại.

Song song với các giải pháp trong sản xuất, chương trình “C.P. Việt Nam – Hành trình vì một Việt Nam xanh” đã trồng hơn 1,52 triệu cây xanh trên diện tích khoảng 355 ha trong giai đoạn 2021–2025. Chương trình tiếp tục hướng đến mục tiêu trồng thêm 1,5 triệu cây trong giai đoạn 2026–2030, nâng tổng số cây xanh dự kiến lên 3 triệu cây trong mười năm…

Việc được vinh danh tại bốn hạng mục giải thưởng châu Á năm 2026 đã ghi nhận những nỗ lực của C.P. Việt Nam trong việc phát triển năng lực sản xuất và xuất khẩu, thúc đẩy nghiên cứu đổi mới sản phẩm, tăng cường kết nối với người tiêu dùng và triển khai các giải pháp phát triển bền vững. Đây cũng là những định hướng C.P. Việt Nam kiên định theo đuổi trong thời gian tới, khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của ngành nông nghiệp, thực phẩm Việt Nam, hướng đến tạo ra những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường.

#C.P. Việt Nam #giải thưởng châu Á

Cùng chuyên mục

Hội nghị tổ chức thành viên năm 2026 của Napas

Hội nghị tổ chức thành viên năm 2026 của Napas

Trong hai ngày 12-13/11/2026 tại tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổ chức Thành viên năm 2026. Đây là sự kiện thường niên nhằm tổng kết những kết quả phối hợp của NAPAS và các Tổ chức Thành viên (TCTV) trong năm 2026, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới. Hội nghị cũng là dịp để NAPAS tri ân những đóng góp của các TCTV vào sự phát triển của hệ thống.

EVNHANOI triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực

EVNHANOI triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực

Hướng tới chào mừng 72 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2026), Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) triển khai chương trình “Tháng Tri ân khách hàng năm 2026” trong tháng 11 và tháng 12/2026 với nhiều hoạt động thiết thực hướng tới khách hàng và cộng đồng.

Thùy Anh tại Analytica China 2026: Chủ động tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác chiến lược

Thùy Anh tại Analytica China 2026: Chủ động tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác chiến lược

Trong lĩnh vực thiết bị phòng thí nghiệm, lựa chọn một sản phẩm phù hợp không chỉ dừng ở thông số kỹ thuật hay giá thành. Năng lực của nhà sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng hỗ trợ kỹ thuật lâu dài cũng quyết định hiệu quả đầu tư của khách hàng. Đây là một trong những lý do Công ty Thùy Anh tham dự Analytica China 2026, triển lãm quốc tế chuyên ngành về công nghệ phòng thí nghiệm và thiết bị phân tích tại Thượng Hải, Trung Quốc.

SHB đồng hành cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, đưa nghệ thuật vào không gian chợ Đồng Xuân

SHB đồng hành cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, đưa nghệ thuật vào không gian chợ Đồng Xuân

Là một trong 5 cụm không gian chính của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 13-28/11, chợ Đồng Xuân lần đầu tiên trở thành nơi thể hiện kinh tế sáng tạo ngay trong nhịp buôn bán thường ngày. Đồng hành tổ chức các hoạt động tại đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) mang đến chuỗi trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, với điểm nhấn là không gian sách trên sân mái chợ lần đầu mở cửa đón công chúng.

Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO Nvidia nhưng 'vấp' cáo buộc gian dối

Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO Nvidia nhưng 'vấp' cáo buộc gian dối

TPO - Cựu CEO Nvidia Jensen Huang được cho là đang cân nhắc về vị trí lãnh đạo công ty, trong bối cảnh nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon vận động hội đồng quản trị đưa ông trở lại. Tuy nhiên, những cáo buộc liên quan đến việc ông cung cấp thông tin sai lệch cho lãnh đạo cấp cao về mối quan hệ với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang có thể khiến nỗ lực này gặp trở ngại.

Từ dòng tiền đến giá trị tài sản: VNR phát triển giải pháp tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp

Từ dòng tiền đến giá trị tài sản: VNR phát triển giải pháp tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp

Trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng đa dạng, bài toán tài chính không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận nguồn vốn mà còn ở việc quản trị dòng tiền, tối ưu nguồn lực và khai thác hiệu quả giá trị tài sản. Với định hướng phát triển hai trụ cột Giải pháp vốn (Lending) và Đầu tư, phát triển giá trị tài sản (Invest), Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VNR hướng đến kết nối các giải pháp tài chính với hoạt động đầu tư, quản lý và khai thác tài sản, đáp ứng nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp.

Vĩnh Long: Tập trung cao độ, nỗ lực tối đa hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026

Vĩnh Long: Tập trung cao độ, nỗ lực tối đa hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Giá vàng sẽ giảm tiếp trong tuần này?

Giá vàng sẽ giảm tiếp trong tuần này?

TPO - Sáng nay (16/11), giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 137,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch mua vào - bán ra mỗi nơi một kiểu. Giá vàng được dự báo sẽ giảm tiếp trong tuần này.

SeABank ra mắt thẻ tín dụng VISA FlexCard, hoàn tiền đến 15% với danh mục linh hoạt

SeABank ra mắt thẻ tín dụng VISA FlexCard, hoàn tiền đến 15% với danh mục linh hoạt

Ngày 23/10/2026 - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức ra mắt thẻ tín dụng SeABank VISA FlexCard với thông điệp “Chi theo gu - Hoàn tiền theo ý”. Sản phẩm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn danh mục chi tiêu được hoàn tiền theo nhu cầu cá nhân, với tỷ lệ hoàn tối đa 15% và tổng giá trị hoàn tiền lên đến 1 triệu đồng mỗi tháng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Pháp, Campuchia thăm gian hàng Viettel Campuchia tại FrancoTech 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Pháp, Campuchia thăm gian hàng Viettel Campuchia tại FrancoTech 2026

Trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Pháp ngữ FrancoTech 2026 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và đoàn đại biểu cấp cao đã đến tham quan gian hàng Viettel Campuchia (Metfone) – đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đang hoạt động tại Campuchia.

Siêu cảng của T&T Group góp phần nâng cao năng lực logistics quốc gia bằng công nghệ

Siêu cảng của T&T Group góp phần nâng cao năng lực logistics quốc gia bằng công nghệ

Quy mô giao thương ngày càng lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực logistics quốc gia. Việt Nam cần những trung tâm kết nối nhiều phương thức vận tải, xử lý hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ. Trên hành lang Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, siêu cảng logistics Vietnam SuperPort do Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) hợp tác phát triển đang từng bước đáp ứng yêu cầu đó.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe