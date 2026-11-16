C.P. Việt Nam được vinh danh tại châu Á với những sáng kiến trong sản xuất và phát triển bền vững

Ngày 11-11, tại Singapore, C.P. Việt Nam được vinh danh ở bốn hạng mục giải thưởng thuộc hai chương trình Manufacturing Asia Awards và FMCG Asia Awards 2026. Các giải thưởng ghi nhận những kết quả nổi bật của C.P. Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu thực phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

Lễ trao giải diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Marina Bay Sands, Singapore, với sự tham gia của các doanh nghiệp trong khu vực châu Á. Trong đó, Manufacturing Asia Awards ghi nhận những thành tựu, kết quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, còn FMCG Asia Awards tôn vinh các hoạt động đổi mới sản phẩm, phát triển thương hiệu và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Tại lễ trao giải năm nay, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) giành bốn giải thưởng, gồm: Đổi mới trong xuất khẩu Việt Nam của năm, Sáng kiến nghiên cứu và phát triển ngành thực phẩm Việt Nam của năm, Chiến dịch thương hiệu Việt Nam của năm và Sáng kiến phát triển bền vững Việt Nam của năm.

Nâng cao năng lực xuất khẩu và đổi mới sản phẩm thực phẩm

Tại giải thưởng Manufacturing Asia Awards 2026, CPV Food Bình Phước (CPV Food) chiến thắng tại hạng mục Đổi mới trong xuất khẩu Việt Nam của năm. CPV Food được ghi nhận với mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, kết nối sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia cầm và chế biến thực phẩm, được xây dựng theo định hướng đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu ngay từ đầu.

CPV Food được vinh danh ở hạng mục “Đổi mới trong xuất khẩu Việt Nam của năm” tại Manufacturing Asia Award 2026. Ảnh: BTC

Mô hình cho phép CPV Food kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm xuyên suốt chuỗi sản xuất, đồng thời truy xuất nguồn gốc sản phẩm đến trang trại chăn nuôi và nhà máy cung cấp thức ăn. Tháng 5-2026, CPV Food được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn CPF Food Standard PS 7818:2023, gồm 689 điểm kiểm soát, sau quá trình đánh giá độc lập của BSI.

Từ nền tảng sản xuất này, CPV Food đã đưa các sản phẩm thịt gà chế biến đến các thị trường nước ngoài, gồm Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Lào, Campuchia, Mông Cổ và Nga.

Mới đây nhất, ngày 25-8-2026, CPV Food thực hiện lô hàng thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc. Hàn Quốc là một thị trường tiêu thụ gà lớn với các yêu cầu nhập khẩu nghiêm ngặt. Việc thành công bước vào thị trường này chứng minh rằng thực phẩm chế biến tại Việt Nam nói chung, CPV Food có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao và cạnh tranh ở các thị trường có giá trị cao.

Cũng tại Manufacturing Asia Awards 2026, Nhà máy C.P. Củ Chi được vinh danh ở hạng mục Sáng kiến nghiên cứu và phát triển ngành thực phẩm Việt Nam của năm.

Nhà máy C.P. Củ Chi được vinh danh ở hạng mục “Sáng kiến nghiên cứu và phát triển ngành thực phẩm Việt Nam của năm” tại Manufacturing Asia Award 2026. Ảnh: BTC

Sáng kiến tập trung xây dựng hệ thống nghiên cứu và phát triển (R&D) tích hợp, kết nối việc nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, phát triển công thức, đánh giá cảm quan và thử nghiệm sản xuất. Quy trình này giúp nhà máy đưa những món ăn mang hương vị Việt Nam vào sản xuất quy mô công nghiệp, đồng thời duy trì các đặc tính về hương vị, kết cấu và chất lượng sản phẩm, mang đến những món ăn Việt Nam chính gốc.

Bên cạnh việc cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian từ phát triển đến ra mắt sản phẩm, nhà máy triển khai điều chỉnh công thức đối với một số dòng sản phẩm nhằm giảm 20–30% hàm lượng muối, đồng thời duy trì hương vị và các đặc tính sản phẩm… Những kết quả này thể hiện vai trò của hoạt động R&D trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Lan tỏa giá trị an toàn thực phẩm và phát triển bền vững

Tại giải thưởng FMCG Asia Awards 2026, chiến dịch “3 an toàn” của C.P. Việt Nam được trao giải Chiến dịch thương hiệu Việt Nam của năm.

Ra mắt từ tháng 8-2025, chiến dịch có mục tiêu đưa những kiểm soát chất lượng phức tạp thành ba cam kết dễ tiếp cận, bao quát người tiêu dùng, sản xuất và các nhà cung cấp đủ điều kiện.

Điều này giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của C.P. Việt Nam cũng như có thể kiểm chứng cụ thể. Ba an toàn gồm ba trụ cột: An toàn cho sức khỏe người tiêu dùng; An toàn trong chuỗi sản xuất và An toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn.

C.P. Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục “Chiến dịch thương hiệu Việt Nam của năm” và “Sáng kiến phát triển bền vững Việt Nam của năm” tại FMCG Asia Award 2026. Ảnh: BTC

Thay vì chỉ truyền tải thông điệp quảng cáo, chiến dịch kết hợp video, nội dung chia sẻ từ chuyên gia, nền tảng thông tin trực tuyến, trò chơi tương tác và các hoạt động trải nghiệm trực tiếp. Qua đó, những quy trình và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng vốn mang tính kỹ thuật được chuyển tải theo cách gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng.

Chiến dịch đã đạt 54,97 triệu lượt xem, hơn 383.600 lượt tương tác và tạo ra hơn 600 nội dung do người tiêu dùng thực hiện. Chỉ số cảm xúc đối với thương hiệu CP cải thiện 1,38 điểm trong giai đoạn đánh giá, phản ánh kết quả của các hoạt động truyền thông và tương tác với người tiêu dùng.

Cũng tại giải thưởng FMCG Asia Awards 2026, ở hạng mục Sáng kiến phát triển bền vững Việt Nam của năm, C.P. Việt Nam được ghi nhận với mô hình tuần hoàn và tái tạo tích hợp với ba trụ cột: Giảm thiểu – Tuần hoàn – Tái tạo (Reduce – Recirculate – Regenerate).

Mô hình tập trung vào việc giảm phát sinh chất thải, thu hồi và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đồng thời phục hồi môi trường tự nhiên thông qua những hoạt động có thể đo lường kết quả.

Các bộ, nhân viên C.P. Việt Nam tham gia hoạt động trồng cây xanh, góp phần tạo mảng xanh, phục hồi hệ sinh thái. Ảnh: C.P. Việt Nam

Từ năm 2020, C.P. Việt Nam từng bước thiết kế lại bao bì và hoạt động logistics nhằm ngăn ngừa chất thải trước khi chúng phát sinh. Trong đó, việc vận chuyển thức ăn chăn nuôi dạng rời bằng xe bồn silo và thùng chứa có thể tái sử dụng, thiết lại bao bì đã giúp giảm nhu cầu sử dụng hơn 2.000 tấn bao bì nhựa mỗi năm. Thông qua hoạt động thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), hơn 1.400 tấn bao bì nhựa đã được thu gom và xử lý trong giai đoạn 2024–2025.

Đối với hoạt động chăn nuôi, năm 2025, mười trang trại heo được trang bị máy phát điện đã thu hồi hơn 1,2 triệu m³ khí biogas từ quá trình xử lý chất thải và tạo ra 744.853 kWh điện phục vụ vận hành trang trại.

Song song với các giải pháp trong sản xuất, chương trình “C.P. Việt Nam – Hành trình vì một Việt Nam xanh” đã trồng hơn 1,52 triệu cây xanh trên diện tích khoảng 355 ha trong giai đoạn 2021–2025. Chương trình tiếp tục hướng đến mục tiêu trồng thêm 1,5 triệu cây trong giai đoạn 2026–2030, nâng tổng số cây xanh dự kiến lên 3 triệu cây trong mười năm…

Việc được vinh danh tại bốn hạng mục giải thưởng châu Á năm 2026 đã ghi nhận những nỗ lực của C.P. Việt Nam trong việc phát triển năng lực sản xuất và xuất khẩu, thúc đẩy nghiên cứu đổi mới sản phẩm, tăng cường kết nối với người tiêu dùng và triển khai các giải pháp phát triển bền vững. Đây cũng là những định hướng C.P. Việt Nam kiên định theo đuổi trong thời gian tới, khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của ngành nông nghiệp, thực phẩm Việt Nam, hướng đến tạo ra những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường.