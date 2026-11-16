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Kinh tế

Thùy Anh tại Analytica China 2026: Chủ động tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác chiến lược

P.V

Trong lĩnh vực thiết bị phòng thí nghiệm, lựa chọn một sản phẩm phù hợp không chỉ dừng ở thông số kỹ thuật hay giá thành. Năng lực của nhà sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng hỗ trợ kỹ thuật lâu dài cũng quyết định hiệu quả đầu tư của khách hàng. Đây là một trong những lý do Công ty Thùy Anh tham dự Analytica China 2026, triển lãm quốc tế chuyên ngành về công nghệ phòng thí nghiệm và thiết bị phân tích tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Analytica China 2026 diễn ra từ ngày 16 - 18/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Mới Thượng Hải, Trung Quốc.
Analytica China 2026 diễn ra từ ngày 16 - 18/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Mới Thượng Hải, Trung Quốc.

Điểm kết nối của ngành công nghệ phòng thí nghiệm

Diễn ra từ ngày 16 đến 18/11/2026 tại Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Analytica China là triển lãm quốc tế chuyên ngành về công nghệ phòng thí nghiệm, phân tích, công nghệ sinh học và chẩn đoán. Đây là kỳ triển lãm lần thứ 13, thuộc mạng lưới triển lãm Analytica quốc tế do Messe München tổ chức.

Theo số liệu ban tổ chức công bố, tính đến tháng 6/2026, triển lãm có hơn 1.100 đơn vị đăng ký trưng bày, diện tích gần 85.000 m², với doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện được tổ chức thành tám khu vực chuyên đề, bao quát các lĩnh vực từ khoa học sự sống, công nghệ sinh học, chẩn đoán, thiết bị phòng thí nghiệm tổng quát đến thiết bị phân tích, xử lý mẫu, tự động hóa và số hóa phòng thí nghiệm.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, Analytica China còn tạo không gian trao đổi chuyên môn thông qua các diễn đàn, hội thảo về công nghệ phân tích, quản lý phòng thí nghiệm, an toàn, đổi mới thiết bị và ứng dụng khoa học sự sống. Sự hội tụ của các nhà sản xuất, chuyên gia và đơn vị cung cấp giải pháp khiến triển lãm trở thành điểm kết nối đáng chú ý của ngành tại châu Á.

Tám khu vực chuyên đề tại Analytica China 2026 bao quát nhiều nhóm công nghệ và thiết bị, trong đó BOXUN giới thiệu các giải pháp hiện đại, đột phá phục vụ phòng thí nghiệm.
Tám khu vực chuyên đề tại Analytica China 2026 bao quát nhiều nhóm công nghệ và thiết bị, trong đó BOXUN giới thiệu các giải pháp hiện đại, đột phá phục vụ phòng thí nghiệm.

Không chỉ tìm sản phẩm, mà còn đánh giá năng lực nhà sản xuất

Với Thùy Anh, tham dự triển lãm là dịp tiếp cận trực tiếp các nhà sản xuất, tìm hiểu công nghệ và cập nhật những giải pháp có khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Doanh nghiệp quan tâm đến các nhóm thiết bị phục vụ nghiên cứu, kiểm nghiệm, phân tích và sản xuất, đồng thời chú trọng trao đổi về nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng và yêu cầu kỹ thuật trong quá trình vận hành.

Thực tế, một thiết bị có thông số nổi bật chưa chắc là lựa chọn tối ưu cho mọi phòng thí nghiệm. Hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào đặc thù mẫu phân tích, phương pháp thử nghiệm, tần suất sử dụng, điều kiện hạ tầng và năng lực vận hành của người dùng. Bởi vậy, việc tìm hiểu trực tiếp từ nhà sản xuất giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá trước khi tư vấn giải pháp cho khách hàng.

Đáng chú ý, Thùy Anh không chỉ quan tâm đến sản phẩm mà còn hướng tới đánh giá năng lực của đơn vị đứng sau sản phẩm đó: từ nghiên cứu và phát triển, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng đến khả năng cung ứng linh kiện, vật tư và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng.

Ông Lâm Văn Thùy – Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại và Dịch vụ Thùy Anh chia sẻ: “Chúng tôi không lựa chọn một thương hiệu chỉ dựa trên danh mục sản phẩm hay giá bán. Điều quan trọng là phải hiểu năng lực thực sự của nhà sản xuất, chất lượng công nghệ và khả năng đồng hành về kỹ thuật trong dài hạn. Một giải pháp chỉ thực sự có giá trị khi phù hợp với nhu cầu sử dụng và được hỗ trợ tốt trong suốt quá trình vận hành.”

Kết nối quốc tế, hướng tới giá trị thực chất tại Việt Nam

Trong lĩnh vực thiết bị chuyên ngành, quan hệ giữa nhà sản xuất và đơn vị cung cấp tại thị trường địa phương có ý nghĩa vượt ra ngoài hoạt động phân phối. Quá trình đưa một thiết bị vào sử dụng còn bao gồm tư vấn cấu hình, lắp đặt, đào tạo, bảo trì và cung ứng vật tư, linh kiện thay thế. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính liên tục và hiệu quả khai thác thiết bị.

Tại Analytica China 2026, Thùy Anh hướng tới tăng cường trao đổi với các đối tác quen thuộc, đồng thời tiếp xúc với những nhà sản xuất mới để mở rộng nguồn công nghệ và lựa chọn sản phẩm. Các cuộc gặp gỡ cũng là cơ hội để doanh nghiệp tìm hiểu định hướng phát triển của từng thương hiệu, trao đổi về nhu cầu thị trường và khả năng phối hợp trong thời gian tới.

Lãnh đạo Thùy Anh dành thời gian trao đổi trực tiếp với các nhà sản xuất, đánh giá toàn diện năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng đồng hành lâu dài trước khi xem xét hợp tác.
Lãnh đạo Thùy Anh dành thời gian trao đổi trực tiếp với các nhà sản xuất, đánh giá toàn diện năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng đồng hành lâu dài trước khi xem xét hợp tác.

Thông qua sự kiện, Thùy Anh kỳ vọng có thêm cơ sở để đánh giá công nghệ, phát triển mạng lưới nhà sản xuất và đưa những giải pháp phù hợp đến gần hơn với các phòng thí nghiệm tại Việt Nam. Định hướng này cũng đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp cung cấp thiết bị: không chỉ hiểu sản phẩm, mà còn phải hiểu bài toán kỹ thuật của khách hàng và năng lực hỗ trợ của nhà sản xuất.

Thông tin về các sản phẩm và giải pháp thiết bị khoa học, phòng thí nghiệm do Thùy Anh cung cấp được giới thiệu tại thietbikhoahochanoi.vn.

#Analytica China 2026 #Công ty Thùy Anh

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