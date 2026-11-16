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Kinh tế

SHB đồng hành cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, đưa nghệ thuật vào không gian chợ Đồng Xuân

P.V

Là một trong 5 cụm không gian chính của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 13-28/11, chợ Đồng Xuân lần đầu tiên trở thành nơi thể hiện kinh tế sáng tạo ngay trong nhịp buôn bán thường ngày. Đồng hành tổ chức các hoạt động tại đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) mang đến chuỗi trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, với điểm nhấn là không gian sách trên sân mái chợ lần đầu mở cửa đón công chúng.

Từ "Thăng Long Kẻ Nghệ" đến hệ sinh thái sáng tạo đô thị

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 mang tên gọi "Thăng Long Kẻ Nghệ", chủ đề "Kinh tế Sáng tạo", được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam, với sự bảo trợ của UNESCO.

Trong 16 ngày, hơn 150 hoạt động diễn ra tại 5 cụm khu vực chính gồm Quảng trường Sáng tạo, Chợ Đồng Xuân, Đình và Di tích Phố cổ, Công viên Thống Nhất, Rạp hát và Sân khấu Cộng đồng, với sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ. Trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

SHB cùng Hà Nội tỏa sáng tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026
SHB cùng Hà Nội tỏa sáng tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Sau bốn mùa tổ chức từ năm 2021, Lễ hội năm nay chuyển trọng tâm từ tổ chức sự kiện sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, kết nối di sản, nghề truyền thống với nghệ thuật, thiết kế và những ý tưởng sáng tạo đương đại. Chuỗi hoạt động đã khởi động từ tháng 1 với chương trình "Tụ hội Sáng tạo", trước khi bước vào 16 ngày cao điểm, từ đêm khai mạc tối 13/11 bên hồ Hoàn Kiếm đến gala bế mạc tối 28/11.

Đồng hành cùng Lễ hội, SHB mong muốn kết nối các nguồn lực văn hóa, tri thức và sáng tạo với đời sống kinh tế hiện đại, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy sinh kế, đồng thời đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đưa nghệ thuật vào không gian chợ Đồng Xuân

Hơn một thế kỷ qua, chợ Đồng Xuân gắn với nhịp buôn bán và sinh kế của nhiều thế hệ người Hà Nội. Dịp Lễ hội, ngôi chợ trở thành không gian nghệ thuật mở, nơi di sản và sáng tạo đương đại gặp nhau ngay bên cạnh những dãy sạp quen thuộc.

Điểm nhấn là không gian sách trên sân mái chợ Đồng Xuân, lần đầu tiên mở cửa đón công chúng. Khu vực này kết hợp trưng bày, trải nghiệm thiết kế và không gian đọc sách ngoài trời, mang đến góc nhìn mới về một phần kiến trúc vốn ít được khai thác của khu chợ. Người ghé thăm có thể ngồi lại với một cuốn sách, ngắm những tác phẩm nghệ thuật và phố cổ từ trên cao, nhận quà tặng, nước uống miễn phí. Kể từ 15/11 đến khi hết sự kiện đều có những hoạt động chơi nhạc, chiếu phim để người dân, du khách ghé chơi có thể “đắm” mình trong không gian nghệ thuật sống động.

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Không gian gác mái chợ Đồng Xuân lần đầu mở đón du khách với nhiều hoạt động thú vị.

Một trong những điểm nhấn sôi động khác là cuộc thi thời trang mix & match "Market to Mode". Chương trình hứa hẹn mang đến những màn trình diễn thời trang thỏa chí sáng tạo, nơi các bạn trẻ biến những món hàng của Đồng Xuân thành trang phục mang dấu ấn riêng. Bên cạnh đó, khách tham quan còn có thể tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, check-in cùng SHB.

Bên trong chợ, đại triển lãm "Chạm Đồng Xuân" giới thiệu 25 tác phẩm nghệ thuật đa giác quan của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Các tác phẩm được phát triển từ kiến trúc, hàng hóa, âm thanh và câu chuyện của người trong chợ, với sự tham gia của chính các tiểu thương.

Thông qua chuỗi hoạt động tại Đồng Xuân, SHB kỳ vọng mỗi điểm chạm nghệ thuật sẽ giúp công chúng cảm nhận di sản theo cách gần gũi hơn, kết nối văn hóa với người trẻ và với đời sống kinh tế hôm nay.

SHB cùng Hà Nội tỏa sáng

Việc đồng hành cùng Lễ hội thể hiện sự chủ động của Ngân hàng trong việc hưởng ứng Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, chung tay phát huy giá trị di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và đưa văn hóa đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tháng 11 năm nay còn có dấu mốc đặc biệt. Lần đầu tiên, ngày 24/11 chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam. Với SHB, đây cũng là dịp để khẳng định thêm sự gắn bó của Ngân hàng với việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt.

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Người dân và du khách có thể đến chợ Đồng Xuân để tham quan triển lãm, lên sân mái đọc sách từ nay đến 28/11

Lễ hội khai mạc ngày 13/11, trùng thời điểm SHB đón tuổi 33. Nhân dịp này, Ngân hàng truyền tải thông điệp "Cùng tỏa sáng" tới khách hàng và cộng đồng, với mong muốn đồng hành với sự phát triển kinh tế của đất nước, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt.

Đại diện SHB chia sẻ: "Đồng hành cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, chúng tôi mong những hoạt động tại đây giúp người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, có thêm lý do để đến chợ truyền thống, đọc một cuốn sách trên sân mái và cảm nhận lớp ‘trầm tích’ đặc biệt của Thủ đô theo cách gần gũi hơn. Tỏa sáng cùng Hà Nội, cùng cộng đồng là cách SHB muốn đánh dấu chặng đường 33 tuổi”.

Trên hành trình trở thành Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, SHB đặt con người và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng; lấy chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới là động lực bứt phá dẫn đầu; và ngân hàng xanh, phát triển bền vững là là mục tiêu lâu dài, kiến tạo những giá trị trường tồn với thời gian.

Từ 13-28/11, người dân và du khách có thể đến chợ Đồng Xuân để tham quan triển lãm, lên sân mái đọc sách, xem Fashion Show và check-in cùng SHB.

Đồng hành cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, SHB mang nghệ thuật đến chợ Đồng Xuân – biểu tượng giao thương gắn liền với lịch sử Thăng Long, nơi nhịp sống, nghề buôn bán và sinh kế đã làm nên bản sắc Hà Nội qua nhiều thế hệ.

Từ không gian sách trên sân mái lần đầu mở cửa đến sân chơi thời trang của người trẻ giữa lòng chợ, SHB mong muốn nối di sản với thế hệ trẻ, nối bản sắc văn hóa với đời sống kinh tế.

Nhân kỷ niệm 33 năm thành lập, SHB truyền tải thông điệp "Cùng tỏa sáng" tới khách hàng và cộng đồng, với mong muốn tiếp tục kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp để mỗi người tỏa sáng theo cách riêng và góp sức vào sự phát triển của đất nước.

Song song với vai trò là định chế tài chính hàng đầu, định vị trở thành Ngân hàng tầm vóc Quốc gia thế hệ mới, SHB gắn sự phát triển với khát vọng của đất nước, đóng góp vào hành trình gìn giữ và phát huy di sản, thúc đẩy sáng tạo và đưa các giá trị văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

#SHB #Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội #chợ

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