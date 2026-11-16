Cựu sinh viên ĐHQGHN về trường cũ trao tài trợ 20 tỷ, tìm nhân lực cho dự án AI 7 tỷ USD sắp khởi công

Ngày 14/11, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, trở lại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi ông từng theo học và công bố tài trợ 20 tỷ đồng cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và học bổng.

Là cựu sinh viên K40, Khoa Công nghệ Điện tử - Viễn thông (tiền thân của Khoa Điện tử - Viễn thông thuộc Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN), ông Đỗ Anh Tuấn là một trong những doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Ít người biết rằng, đế chế kinh doanh của ông Tuấn không khởi đầu từ bất động sản, mà xuất phát từ một nhóm gồm 10 kỹ sư phần mềm. Dưới sự dẫn dắt của vị cựu sinh viên ngành kỹ thuật, Sunshine Group từng bước mở rộng quy mô, phát triển thành tập đoàn kinh tế đa ngành với bất động sản và công nghệ là những trụ cột chủ lực.

Ngày 14/11/2026, trực tiếp trở lại giảng đường xưa tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa (1996 - 2026), ông Đỗ Anh Tuấn bày tỏ niềm xúc động và lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo. Chia sẻ trước toàn thể hội trường, vị Chủ tịch cho biết giá trị lớn nhất mà mái trường ĐHQGHN trao cho mỗi sinh viên không chỉ nằm ở tấm bằng tốt nghiệp hay kiến thức chuyên môn, mà chính là nền tảng tư duy, tinh thần học hỏi, khả năng thích ứng và khát vọng vượt qua giới hạn của bản thân. Đó cũng chính là những hành trang đã theo ông suốt cuộc đời.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Sunshine Group phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử - Viễn thông

Cũng tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Anh Tuấn đã công bố gói tài trợ tổng trị giá 20 tỷ đồng dành cho nhà trường và Khoa Điện tử - Viễn thông. Trong đó, 10 tỷ đồng được tài trợ trực tiếp để đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu; 10 tỷ đồng còn lại dùng để thành lập quỹ học bổng toàn phần dành cho sinh viên trong giai đoạn tới.

Ông Tuấn cũng gửi gắm tới sinh viên tinh thần dám nghĩ lớn, chủ động làm chủ công nghệ và kiên trì theo đuổi những mục tiêu có ý nghĩa; đồng thời nhấn mạnh đầu tư vào tri thức và nhân lực chất lượng cao là nền tảng để phát triển các sản phẩm, giải pháp mang dấu ấn Việt Nam.

Trước đó vào 10/11/2026, Sunshine Group cũng đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Trường Đại học Công nghệ, hướng tới kết nối đào tạo, nghiên cứu của nhà trường với nhu cầu phát triển công nghệ và hạ tầng số của doanh nghiệp.

GS.TS. Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Sunshine Group ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU)

Hợp tác diễn ra khi Sunshine đang chuẩn bị tăng tốc cho chiến lược phát triển mới về công nghệ và hạ tầng số. Chia sẻ tại sự kiện, ông Tuấn cho biết dù đã trải nghiệm qua bất động sản, tài chính; niềm đam mê công nghệ vẫn luôn thôi thúc ông. “Trong 10 năm tiếp theo, Sunshine Group sẽ tập trung mũi nhọn hướng về công nghệ và xây dựng hạ tầng số”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết Tập đoàn đang chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án AI Data Center quy mô khoảng 7 tỷ USD, dự kiến khởi công vào năm 2027.

Để hiện thực hóa định hướng này, Sunshine cần đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có khả năng nghiên cứu, phát triển và vận hành các hệ thống công nghệ quy mô lớn. Hợp tác với Trường Đại học Công nghệ vì vậy được triển khai trên ba nhóm nội dung: đào tạo; thực tập, tuyển dụng và học bổng; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Sinh viên được tạo điều kiện tham gia “học kỳ doanh nghiệp”, tiếp cận và giải quyết các bài toán thực tế trong hệ sinh thái Sunshine, qua đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Song song, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao các giải pháp về điều khiển thông minh, hệ thống nhúng, IoT, AI và hạ tầng dữ liệu - trọng tâm là ứng dụng AI và bản sao số (digital twin) để tối ưu vận hành đô thị thông minh và trung tâm dữ liệu AI tỷ USD của tập đoàn.

Ông Đỗ Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ thầy cô và sinh viên Khoa Điện tử - Viễn thông

Sự kết nối này không chỉ giải quyết bài toán nhân lực công nghệ cao cho doanh nghiệp, mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm đầy ý nghĩa của những người trưởng thành từ giảng đường quay trở lại tiếp sức cho thế hệ tương lai.