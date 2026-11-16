EVNHANOI triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực

Hướng tới chào mừng 72 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2026), Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) triển khai chương trình “Tháng Tri ân khách hàng năm 2026” trong tháng 11 và tháng 12/2026 với nhiều hoạt động thiết thực hướng tới khách hàng và cộng đồng.

Chương trình là lời cảm ơn chân thành của EVNHANOI tới các khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Điện lực Thủ đô trong thời gian qua. Đồng thời, đây cũng là dịp để EVNHANOI lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ điện.

Tháng tri ân khách hàng

Trong khuôn khổ chương trình, EVNHANOI tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Nổi bật là chương trình hiến máu tình nguyện “Tuần Lễ Hồng”, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng. Cùng với đó, Tổng công ty dự kiến trao tặng nhiều suất quà tới các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Mỹ Đức, Vân Đình, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong xã hội.

Một hoạt động thiết thực khác là trao tặng tủ đựng thiết bị cứu hỏa cho một số UBND phường, xã và tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội. Các tủ thiết bị được trao tới đại diện UBND, tổ dân phố tích cực phối hợp trong công tác kiểm tra cung ứng điện, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ tại khu dân cư.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng Tri ân khách hàng của EVNHANOI

Bên cạnh đó, chương trình “Thắp sáng đường quê” tiếp tục được triển khai trên địa bàn các xã theo tiêu chí Chương trình Nông thôn mới của thành phố Hà Nội, góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Song song với các hoạt động an sinh xã hội, EVNHANOI chú trọng tri ân những khách hàng đã tích cực đồng hành cùng ngành Điện trong công tác bảo đảm cung ứng điện. Các Công ty Điện lực quản lý điện trên địa bàn Hà Nội tổ chức Hội nghị cung ứng điện năm 2026 và kế hoạch thực hiện năm 2027, kết hợp gặp gỡ, tri ân khách hàng sản xuất công nghiệp, khách hàng sử dụng điện lớn tích cực tham gia dịch chuyển phụ tải, khách hàng cơ quan, công sở lắp đặt điện mặt trời mái nhà và khách hàng tham gia chương trình “Tiêu dùng điện năng thông minh”.

Tại các hội nghị, EVNHANOI cũng tăng cường trao đổi, hướng dẫn khách hàng về giá điện 2 thành phần, việc ký Hợp đồng mua bán điện theo quy định của Luật Thủ đô, Luật Điện lực; đồng thời trao Giấy khen Hộ gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu do Sở Công Thương cấp. Đây là dịp để ngành Điện và khách hàng cùng chia sẻ, phối hợp triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong thời gian tới.

Đặc biệt, EVNHANOI triển khai thí điểm chương trình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (Micro Kit), góp phần lan tỏa xu hướng sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích các hộ gia đình chủ động khai thác nguồn năng lượng tái tạo. Cùng với đó, chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” và “Tiêu dùng điện năng thông minh” tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

Để nâng cao trải nghiệm khách hàng, EVNHANOI tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ điện trên Website/App EVNHANOI, App EVN CSKH; khuyến khích khách hàng đánh giá mức độ hài lòng trực tuyến, sử dụng dịch vụ trích nợ tự động và các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Tổng công ty đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng giải đáp thắc mắc, kiến nghị, chấn chỉnh tác phong và thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên khi giao tiếp với khách hàng.

“Tháng Tri ân khách hàng” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự trân trọng, tinh thần trách nhiệm và cam kết lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của EVNHANOI. Thông qua chuỗi chương trình năm 2026, Tổng công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và những ý kiến đóng góp của khách hàng, qua đó không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm ngày càng chuyên nghiệp, văn minh và hiệu quả.