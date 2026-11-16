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Quảng Ngãi:

Đề xuất tăng tiền đặt cọc để ngăn đấu giá mỏ rồi... bỏ cọc

Nguyễn Ngọc

TPO - Trước tình trạng doanh nghiệp trả giá cao rồi bỏ cọc, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị tăng tỷ lệ tiền đặt trước khi đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm hạn chế tái diễn hiện tượng trên.

Bỏ cọc có thể bị hạn chế tham gia đấu giá

Ngày 16/11, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Mân - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, đơn vị đang rà soát các quy định pháp luật để tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý tình trạng doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng sau đó từ chối nhận kết quả, chấp nhận mất tiền đặt trước.

Theo ông Mân, trong đợt đấu tháng 9 vừa qua, có 36 khu vực đấu giá thành công, gồm 19 mỏ cát, 6 mỏ đá, 10 mỏ đất và một mỏ sét. Sau khi trúng đấu giá mỏ cát, một doanh nghiệp từ chối nhận kết quả do giá trúng quá cao và có sai sót trong quá trình đấu giá.

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Ông Nguyễn Thanh Mân - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

Về chế tài đối với doanh nghiệp bỏ cọc, ông Mân cho biết, Sở đang rà soát các quy định pháp luật để tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý. Trường hợp có đầy đủ căn cứ pháp lý, Sở sẽ đề xuất không cho doanh nghiệp vi phạm tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong một thời gian nhất định.

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Một mỏ cát tại Quảng Ngãi.

Tại Báo cáo số 7834 ngày 14/11 gửi Bộ Công Thương, Sở Công Thương Quảng Ngãi thừa nhận thực tế vẫn xảy ra tình trạng một số tổ chức tham gia đấu giá với mức giá rất cao nhưng sau đó chấp nhận mất tiền đặt trước, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đấu giá.

Từ thực tế này, Sở kiến nghị Bộ Công Thương nghiên cứu tăng tỉ lệ tiền đặt trước đối với hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp đấu giá rồi bỏ cọc.

Ngăn nguy cơ doanh nghiệp ôm mỏ, đẩy giá vật liệu xây dựng

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Ngãi, việc một doanh nghiệp từ chối kết quả đấu giá vừa qua chưa ảnh hưởng đến nguồn cung trên địa bàn tỉnh.

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Đợt đấu giá khoáng sản tháng 9/2026 tại Quảng Ngãi ghi nhận nhiều mỏ cát có mức trúng cao.

“Qua rà soát, nguồn cung vật liệu xây dựng từ các mỏ đang hoạt động tại Quảng Ngãi hiện cơ bản ổn định, chưa chịu tác động từ đợt đấu giá vừa qua”, ông Mân nói.

Tuy nhiên, Sở Công Thương đang nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến độ đưa các mỏ vào khai thác, tránh tình trạng doanh nghiệp đã có mỏ đang hoạt động tiếp tục trúng đấu giá mỏ mới nhưng kéo dài thời gian triển khai nhằm duy trì hoặc đẩy giá vật liệu từ các mỏ hiện có.

Cơ quan quản lý sẽ theo dõi tiến độ thực hiện các thủ tục sau đấu giá để kịp thời xem xét, xử lý trường hợp vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm từ hai lần trở lên, Sở sẽ xem xét chuyển cơ quan công an xử lý.

Như Tiền Phong phản ánh, tại phiên đấu giá ngày 25/9, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát tại thôn Minh Thành (xã Trường Giang).

Tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá là 426,5%. Theo quy chế đấu giá mỏ khoáng sản đã ban hành, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 đã bỏ giá tăng tổng cộng 843 bước so với giá khởi điểm. Căn cứ theo quy định, mức doanh nghiệp phải nộp tương ứng là 1.067.583 đồng/m³.

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Công ty TNHH Thành Thưởng 29 từ chối nhận kết quả trúng đấu giá hồi tháng 9.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, ngày 26/9, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 đã có đơn từ chối nhận kết quả trúng đấu giá. Doanh nghiệp cho rằng, giá trúng đấu giá bị nhầm cao, không đủ khả năng tài chính để thực hiện và chấp nhận mất toàn bộ khoản tiền đặt trước.

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#Quảng Ngãi #Đấu giá quyền khai thác khoáng sản #Bỏ cọc đấu giá #Quản lý khoáng sản #Vật liệu xây dựng

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