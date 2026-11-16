Hội nghị tổ chức thành viên năm 2026 của Napas

Trong hai ngày 12-13/11/2026 tại tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổ chức Thành viên năm 2026. Đây là sự kiện thường niên nhằm tổng kết những kết quả phối hợp của NAPAS và các Tổ chức Thành viên (TCTV) trong năm 2026, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới. Hội nghị cũng là dịp để NAPAS tri ân những đóng góp của các TCTV vào sự phát triển của hệ thống.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), cùng đại diện hơn 60 tổ chức thành viên là các ngân hàng, công ty tài chính. Về phía NAPAS có ông Nguyễn Quang Hưng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Quang Minh – Tổng Giám đốc, cùng các thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.

Tại Hội nghị, NAPAS và các TCTV đã cùng nhìn nhận xu hướng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ của thanh toán điện tử, trong đó hạ tầng thanh toán số ngày càng giữ vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế và đời sống người dân.

Tính đến tháng 10/2026, hệ thống NAPAS đã xử lý 12,4 tỷ giao dịch, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm 2025. Trong ngày cao điểm, hệ thống ghi nhận hơn 50 triệu giao dịch với giá trị đạt trên 334.761 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng về quy mô giao dịch mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực xử lý, hoạt động liên tục và an toàn của hạ tầng thanh toán quốc gia. Hệ thống không những phải đáp ứng khối lượng giao dịch ngày càng lớn, mà còn phải vận hành liên tục, ổn định và an toàn.

Tại Hội nghị, NAPAS cũng chia sẻ những nhóm giải pháp lớn đã được đưa vào triển khai trong thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp đến các TCTV cũng như đảm bảo vấn đề an ninh, an toàn của hệ thống.

Trong năm 2026, NAPAS đã nâng cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh NAPAS247 theo tiêu chuẩn kỹ thuật 2.0, kết hợp tích hợp SIMO theo chỉ đạo của NHNN. NAPAS cũng triển khai mô hình vận hành Active – Active hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng dự phòng và tăng mức độ sẵn sàng của hệ thống. Bên cạnh đó, NAPAS cũng tăng cường công tác giám sát và quản lý rủi ro nhằm phát hiện sớm các giao dịch bất thường. Nhờ đó, hệ thống NAPAS duy trì mức độ sẵn sàng 99,99%, vượt mức cam kết với các TCTV. Đây là minh chứng cho những nỗ lực về triển khai các giải pháp hiệu quả, qua đó khẳng định năng lực vận hành ổn định, an toàn của hệ thống NAPAS cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng lớn của thị trường.

Song song với nâng cấp hạ tầng, NAPAS phối hợp với các TCTV mở rộng hệ sinh thái thanh toán VietQRPay với mục tiêu từng bước chuyển đổi từ giao dịch chuyển tiền sang thanh toán bằng mã QR trong các hoạt động mua sắm, tiêu dùng hằng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các loại hình thanh toán điện tử, phát triển thị trường thanh toán minh bạch, bền vững.

Đối với thanh toán xuyên biên giới, dưới sự chỉ đạo của NHNN, NAPAS tiếp tục làm đầu mối kết nối hạ tầng thanh toán quốc gia với các đối tác quốc tế. Trong năm 2026, NAPAS đã hoàn thành kết nối với các hạ tầng thanh toán hàng đầu tại Trung Quốc, mở rộng kết nối với Hàn Quốc, Singapore; đồng thời đang triển khai kết nối với Ấn Độ và Đài Loan. Các kết nối này góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới cũng như thúc đẩy kết nối du lịch và thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia.

Bên cạnh đó, NAPAS cùng các TCTV tiếp tục phát triển các giải pháp thanh toán số mới như nền tảng thanh toán số NAPAS DPP, dịch vụ VietQRMe (thanh toán qua mã QR hiển thị từ phía khách hàng) và nhiều giải pháp thanh toán hiện đại khác, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số toàn diện, thuận tiện và an toàn hơn cho người dùng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NAPAS nhấn mạnh: “Chặng đường phía trước còn nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, yêu cầu về an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định của nhà nước ngày càng cao. Tôi tin tưởng rằng chính những thách thức đó là động lực để chúng ta tiếp tục đổi mới và phát triển”.

Khép lại Hội nghị, NAPAS tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các TCTV trong quá trình phát triển sản phẩm, mở rộng mạng lưới thanh toán và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với tinh thần hợp tác, chia sẻ và đổi mới sáng tạo, NAPAS cùng các TCTV sẽ tiếp tục chung tay xây dựng hệ sinh thái thanh toán số hiện đại, an toàn, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Một trong những hoạt động nổi bật tại Hội nghị là lễ vinh danh các TCTV có nhiều đóng góp cho sự phát triển của hệ thống. Trong đó, giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu năm 2026” được trao cho 5 ngân hàng gồm Techcombank, Vietcombank, MBBank, BIDV và VietinBank. Giải thưởng ghi nhận thành tích nổi bật của các ngân hàng trong triển khai dịch vụ, phát triển thanh toán số và đóng góp cho hệ sinh thái thanh toán NAPAS.

Ông Phạm Anh Tuấn – Vụ Trưởng Vụ Thanh toán NHNN và Ông Nguyễn Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT NAPAS trao kỷ niệm chương cho 5 ngân hàng tiêu biểu năm 2026

Danh sách các Tổ chức thành viên được vinh danh tại Hội nghị gồm:

1

Ngân hàng tiêu biểu năm 2026/Outstanding Bank

Techcombank

Vietcombank

MBBank

BIDV

VietinBank



2

Ngân hàng dẫn đầu về đẩy mạnh phát triển các dịch vụ/Outstanding Bank in Service Transaction

2.1

Ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thanh toán thẻ NAPAS (tại các ĐVCNT online và offline) /Outstanding Bank in Card Payment Transaction

Agribank



2.2

Ngân hàng dẫn đầu trong việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ chuyển tiền nhanh NAPAS247/Outstanding Bank in NAPAS247 Transaction

Techcombank

MBBank

Vietcombank



2.3

Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng giao dịch chuyển tiền nhanh NAPAS247/Outstanding Bank in NAPAS247 Growth Rate

LPBank

Shinhan Bank



3

Ngân hàng dẫn đầu về phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán/Bank with The Best Acceptance Network

3.1

Ngân hàng dẫn đầu trong phát triển mạng lưới thanh toán VietQRPay và VietQRGlobal/Bank with The Best VietQR Payment Network

ABBank

Vietcombank

NCB



3.2

Ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả trong phát triển mạng lưới ATM/Bank with The Best ATM Network

Agribank



3.3

Ngân hàng có thành tích nổi bật trong phát triển mạng lưới POS/Bank with The Best POS Network

HDBank



3.4

Ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả phát triển đơn vị chấp nhận thanh toán trực tuyến/Bank with The Best Online Merchant Network

Sacombank



4

Ngân hàng dẫn đầu về phát triển thẻ NAPAS/Outstanding Bank in Card Development

4.1

Ngân hàng dẫn đầu về phát hành và đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ NAPAS tới khách hàng/Outstanding Bank in Active NAPAS Card Growth

MBBank

Vietcombank

BIDV



4.2

Ngân hàng có tập khách hàng năng động nhất trong sử dụng thẻ NAPAS/Outstanding Bank in Customer's Card Usage

OCB

Woori Bank



4.3

Đơn vị dẫn đầu về xu hướng sử dụng thẻ tín dụng nội địa trên thị trường/Outstanding Bank in Credit Card Transaction

OCB

VietCredit

HDBank



5

Ngân hàng triển khai dự án mang tính đổi mới/ Outstanding Bank with Innovative Service

Vietcombank

MBBank

Sacombank

OCB

Nam A Bank



6

Ngân hàng năng động nhất trong hợp tác, triển khai các dự án với NAPAS/Dynamic Bank

BIDV

KienlongBank

Sacombank

SHB

TPBank

ACB





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