Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Một ngân hàng bất ngờ hạ lãi suất tiết kiệm về 0%

Ngọc Mai

TPO - Ngân hàng TMCP Sài Gòn đưa lãi suất nhiều sản phẩm tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân về mức 0%/năm từ ngày 16/11. VPBank lần thứ ba liên tiếp giảm lãi suất huy động, mức giảm cao nhất 0,3%.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 16/11/2026, trong đó gây chú ý khi nhiều sản phẩm tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân đồng loạt được niêm yết lãi suất 0%/năm.

Cụ thể, đối với sản phẩm tiết kiệm online, SCB áp dụng lãi suất 0%/năm ở toàn bộ kỳ hạn, từ 31 ngày, 39 ngày, 45 ngày đến 36 tháng.

Tương tự, sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc Tài cũng được đưa lãi suất về 0%/năm tại các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, áp dụng cho cả hai hình thức lĩnh lãi hàng tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường và tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân, SCB niêm yết lãi suất 0%/năm tại các kỳ hạn 1-11 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cũng ở mức 0%/năm.

anh-man-hinh-2026-11-16-luc-154244.png
Bảng lãi suất của Ngân hàng SCB ngày 16/11 (ảnh: N.M).

Đáng chú ý, trong biểu lãi suất riêng có hiệu lực từ ngày 26/10, SCB vẫn duy trì mức lãi suất 8,7%/năm đối với tiền gửi tiết kiệm thông thường kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn 12 tháng được áp dụng mức 3,7%/năm.

Như vậy, dù phần lớn sản phẩm và kỳ hạn tiền gửi được đưa về 0%/năm từ ngày 16/11, hai kỳ hạn 12 và 13 tháng vẫn có mức lãi suất riêng theo biểu niêm yết trước đó. SCB chưa công bố biểu thay thế đối với hai kỳ hạn này trong tài liệu cập nhật.

SCB hiện đang trong quá trình tái cơ cấu sau khi được Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022.

Cũng trong hôm nay, VPBank lần thứ ba liên tiếp điều chỉnh giảm lãi suất huy động, với mức giảm 0,2-0,3% tại một số kỳ hạn dài.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 15-18 tháng được VPBank giảm 0,3%; kỳ hạn 24 tháng giảm 0,2%. Các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ đối với tài khoản dưới 10 tỷ đồng tại VPBank được áp dụng như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,65%/năm; 6-11 tháng là 6,6%/năm; 12-13 tháng là 6,7%/năm; 15-18 tháng là 7,1%/năm; 24 tháng là 6,9%/năm và 36 tháng là 6%/năm.

Đối với tài khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất tại các kỳ hạn 6-11 tháng được áp dụng ở mức 6,8%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng là 6,9%/năm. Các kỳ hạn còn lại có lãi suất tương đương nhóm tiền gửi dưới 10 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 11, VPBank đã giảm 0,1% lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng. Trong tháng 10, ngân hàng cũng điều chỉnh giảm 0,4% đối với các kỳ hạn 6-13 tháng.

Như vậy, VPBank là ngân hàng thứ 5, cùng với TPBank, OCB, Techcombank và Eximbank, đã có hơn một lần công bố giảm lãi suất huy động kể từ sau ngày 18/10.

Diễn biến này cho thấy xu hướng điều chỉnh giảm lãi suất huy động tiếp tục xuất hiện tại một số ngân hàng, dù mặt bằng lãi suất giữa các nhà băng và từng kỳ hạn vẫn có sự khác biệt đáng kể.

Xem thêm

#lãi suất SCB #tiết kiệm 0% #lãi suất ngân hàng #VPBank #lãi suất huy động #SCB tái cơ cấu

Cùng chuyên mục

Chứng khoán tăng nhẹ, dòng tiền vẫn mất hút

Chứng khoán tăng nhẹ, dòng tiền vẫn mất hút

TPO - VN-Index tăng gần 2 điểm trong phiên giao dịch ngày 16/11, nhưng phần lớn cổ phiếu trên thị trường chìm trong sắc đỏ. Thanh khoản HoSE giảm hơn 21%, xuống mức thấp nhất 1 tháng, cho thấy dòng tiền vẫn dè dặt dù chỉ số giữ được sắc xanh.

Giá xăng giảm liên tiếp, vì sao nhiều mặt hàng 'bất động'?

Giá xăng giảm liên tiếp, vì sao nhiều mặt hàng 'bất động'?

TPO - Từ đầu tháng 11, giá xăng và giá điện đồng loạt được điều chỉnh giảm, làm dấy lên kỳ vọng chi phí vận chuyển, sản xuất và kinh doanh sẽ hạ nhiệt, qua đó kéo giá hàng hóa, dịch vụ xuống thấp hơn. Tuy nhiên, sau gần nửa tháng, người tiêu dùng vẫn chưa cảm nhận rõ tác động này trong chi tiêu hằng ngày.

SeABank ra mắt thẻ tín dụng VISA FlexCard, hoàn tiền đến 15% với danh mục linh hoạt

SeABank ra mắt thẻ tín dụng VISA FlexCard, hoàn tiền đến 15% với danh mục linh hoạt

Ngày 23/10/2026 - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức ra mắt thẻ tín dụng SeABank VISA FlexCard với thông điệp “Chi theo gu - Hoàn tiền theo ý”. Sản phẩm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn danh mục chi tiêu được hoàn tiền theo nhu cầu cá nhân, với tỷ lệ hoàn tối đa 15% và tổng giá trị hoàn tiền lên đến 1 triệu đồng mỗi tháng.

xTool gia nhập thị trường Việt Nam, hợp tác chiến lược cùng Viettel

xTool gia nhập thị trường Việt Nam, hợp tác chiến lược cùng Viettel

xTool, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công cụ sáng tạo cá nhân, ngày 6 tháng 11 đã công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Viettel Commerce, đơn vị thành viên của Tập đoàn Viettel, một trong những tập đoàn viễn thông và công nghệ hàng đầu Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình mở rộng hoạt động của xTool tại thị trường Việt Nam.

C.P. Việt Nam được vinh danh tại châu Á với những sáng kiến trong sản xuất và phát triển bền vững

C.P. Việt Nam được vinh danh tại châu Á với những sáng kiến trong sản xuất và phát triển bền vững

Ngày 11-11, tại Singapore, C.P. Việt Nam được vinh danh ở bốn hạng mục giải thưởng thuộc hai chương trình Manufacturing Asia Awards và FMCG Asia Awards 2026. Các giải thưởng ghi nhận những kết quả nổi bật của C.P. Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu thực phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

Hội nghị tổ chức thành viên năm 2026 của Napas

Hội nghị tổ chức thành viên năm 2026 của Napas

Trong hai ngày 12-13/11/2026 tại tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổ chức Thành viên năm 2026. Đây là sự kiện thường niên nhằm tổng kết những kết quả phối hợp của NAPAS và các Tổ chức Thành viên (TCTV) trong năm 2026, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới. Hội nghị cũng là dịp để NAPAS tri ân những đóng góp của các TCTV vào sự phát triển của hệ thống.

EVNHANOI triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực

EVNHANOI triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực

Hướng tới chào mừng 72 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2026), Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) triển khai chương trình “Tháng Tri ân khách hàng năm 2026” trong tháng 11 và tháng 12/2026 với nhiều hoạt động thiết thực hướng tới khách hàng và cộng đồng.

Thùy Anh tại Analytica China 2026: Chủ động tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác chiến lược

Thùy Anh tại Analytica China 2026: Chủ động tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác chiến lược

Trong lĩnh vực thiết bị phòng thí nghiệm, lựa chọn một sản phẩm phù hợp không chỉ dừng ở thông số kỹ thuật hay giá thành. Năng lực của nhà sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng hỗ trợ kỹ thuật lâu dài cũng quyết định hiệu quả đầu tư của khách hàng. Đây là một trong những lý do Công ty Thùy Anh tham dự Analytica China 2026, triển lãm quốc tế chuyên ngành về công nghệ phòng thí nghiệm và thiết bị phân tích tại Thượng Hải, Trung Quốc.

SHB đồng hành cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, đưa nghệ thuật vào không gian chợ Đồng Xuân

SHB đồng hành cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, đưa nghệ thuật vào không gian chợ Đồng Xuân

Là một trong 5 cụm không gian chính của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 13-28/11, chợ Đồng Xuân lần đầu tiên trở thành nơi thể hiện kinh tế sáng tạo ngay trong nhịp buôn bán thường ngày. Đồng hành tổ chức các hoạt động tại đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) mang đến chuỗi trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, với điểm nhấn là không gian sách trên sân mái chợ lần đầu mở cửa đón công chúng.

Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO Nvidia nhưng 'vấp' cáo buộc gian dối

Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO Nvidia nhưng 'vấp' cáo buộc gian dối

TPO - Cựu CEO Nvidia Jensen Huang được cho là đang cân nhắc về vị trí lãnh đạo công ty, trong bối cảnh nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon vận động hội đồng quản trị đưa ông trở lại. Tuy nhiên, những cáo buộc liên quan đến việc ông cung cấp thông tin sai lệch cho lãnh đạo cấp cao về mối quan hệ với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang có thể khiến nỗ lực này gặp trở ngại.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe