xTool gia nhập thị trường Việt Nam, hợp tác chiến lược cùng Viettel

xTool, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công cụ sáng tạo cá nhân, ngày 6 tháng 11 đã công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Viettel Commerce, đơn vị thành viên của Tập đoàn Viettel, một trong những tập đoàn viễn thông và công nghệ hàng đầu Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình mở rộng hoạt động của xTool tại thị trường Việt Nam.

Với lượng khách hàng ổn định tại Bắc Mỹ và châu Âu, xTool phục vụ các nhà sáng tạo, doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ, những đối tượng sử dụng công cụ của hãng để biến ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm thương mại. Thông qua hợp tác với Viettel, xTool hướng tới đưa các công nghệ sáng tạo này cùng những cơ hội mà chúng mang lại đến với nhiều người tiêu dùng, nhà sáng tạo và doanh nghiệp Việt Nam hơn nữa.

Theo CIC Consulting, trong 9 tháng đầu năm 2025, xTool chiếm 47% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực máy khắc và cắt laser, tính theo tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) — cao gấp khoảng 6 lần thương hiệu đứng thứ hai và lớn hơn tổng thị phần cộng lại của các thương hiệu xếp từ vị trí thứ hai đến thứ mười.

Hợp tác chiến lược nhằm mở rộng sự hiện diện của xTool tại Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, xTool và Viettel sẽ tìm hiểu các cơ hội hợp tác trên ba lĩnh vực trọng điểm:

Bán lẻ và trải nghiệm trực tiếp: Nghiên cứu triển khai các hoạt động trưng bày sản phẩm tại cửa hàng, các không gian trải nghiệm tạm thời (pop-up), trình diễn sản phẩm trực tiếp và cá nhân hóa sản phẩm tại chỗ, qua đó giúp người tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp trực tiếp trải nghiệm công nghệ của xTool, đồng thời chứng kiến cách tạo ra các sản phẩm được tùy chỉnh theo thời gian thực.

Nghiên cứu triển khai các hoạt động trưng bày sản phẩm tại cửa hàng, các không gian trải nghiệm tạm thời (pop-up), trình diễn sản phẩm trực tiếp và cá nhân hóa sản phẩm tại chỗ, qua đó giúp người tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp trực tiếp trải nghiệm công nghệ của xTool, đồng thời chứng kiến cách tạo ra các sản phẩm được tùy chỉnh theo thời gian thực. Thương mại điện tử: Tìm hiểu cơ hội kinh doanh trực tuyến thông qua các nền tảng như Shopee, Lazada và Tiki, kết hợp với hoạt động tiếp thị phù hợp với thị trường Việt Nam, thông tin sản phẩm và các hoạt động tương tác với khách hàng.

Tìm hiểu cơ hội kinh doanh trực tuyến thông qua các nền tảng như Shopee, Lazada và Tiki, kết hợp với hoạt động tiếp thị phù hợp với thị trường Việt Nam, thông tin sản phẩm và các hoạt động tương tác với khách hàng. Ứng dụng trong kinh doanh và doanh nghiệp: Xác định các cơ hội ứng dụng trong lĩnh vực hàng hóa tùy chỉnh, sản phẩm gắn thương hiệu, sản xuất lô nhỏ, giáo dục và đào tạo cũng như các dự án doanh nghiệp phù hợp, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp địa phương phát triển những sản phẩm có tính khác biệt và đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng.

xTool sẽ đóng góp danh mục sản phẩm, chuyên môn kỹ thuật, nguồn lực tiếp thị và năng lực đào tạo. Trong khi đó, Viettel sẽ phát huy hiểu biết về thị trường địa phương, nguồn lực về kênh phân phối và logistics, cũng như các mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp. Khi quan hệ hợp tác phát triển, hai công ty sẽ tìm hiểu các phương thức để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng được địa phương hóa, bao gồm tư vấn sản phẩm bằng tiếng Việt, trình diễn sản phẩm, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. Các sáng kiến cụ thể sẽ được phát triển trong quá trình triển khai hợp tác.

"Việt Nam là bước đi tiếp theo đầy thú vị trong quá trình mở rộng hoạt động của xTool tại Đông Nam Á. Trên khắp thế giới, chúng tôi đã chứng kiến nhiều người biến ý tưởng thành sản phẩm và biến sự sáng tạo của họ thành các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi tin rằng những cơ hội này có thể được mở rộng đến nhiều doanh nhân hơn tại Việt Nam. Bằng cách kết hợp các sản phẩm đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm toàn cầu của xTool với năng lực vững mạnh tại địa phương của Viettel, chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ thêm nhiều doanh nhân Việt Nam đưa ý tưởng ra thị trường và xây dựng doanh nghiệp của riêng mình".- Ông Howard Zhong, Giám đốc khu vực EMEA & Thị trường mới nổi của xTool

Biến sự sáng tạo thành cơ hội kinh doanh

Tinh thần khởi nghiệp và nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm cá nhân hóa tại Việt Nam mở ra cơ hội để các cá nhân biến ý tưởng sáng tạo thành những hoạt động kinh doanh khả thi. Từ quà tặng tùy chỉnh và hàng hóa cá nhân hóa đến các sản phẩm gắn thương hiệu và dòng sản phẩm ngách, các công cụ sáng tạo dễ tiếp cận đang giúp doanh nhân dễ dàng khởi nghiệp bắt đầu với quy mô nhỏ, phát triển những sản phẩm mang dấu ấn riêng và đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng.

Trên khắp Đông Nam Á, người dùng xTool đã và đang biến những cơ hội này thành các hoạt động kinh doanh thực sự. Arlyn Marie, một bà mẹ có hai con tại Philippines, từng là trợ lý tiếp thị ngân hàng, đã biến sở thích làm đồ thủ công thành hoạt động kinh doanh các sản phẩm cá nhân hóa nhờ xTool. Thông qua việc bán các món đồ lưu niệm thiết kế riêng tại các khu chợ địa phương, cô đạt doanh thu khoảng 500 USD chỉ trong một phiên chợ. Thu nhập từ công việc kinh doanh này cuối cùng đã vượt mức lương từ công việc toàn thời gian trước đây, giúp cô trở thành doanh nhân toàn thời gian, đồng thời có thêm sự linh hoạt để dành thời gian cho các con.

"Sáng tạo là bản tính tự nhiên của con người. Ngay cả khi thế giới kỹ thuật số và thế giới ảo tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chúng tôi tin rằng việc tạo ra những điều phi thường trong thế giới thực vẫn luôn có giá trị lâu dài.

Tại xTool, chúng tôi kết hợp phần cứng, phần mềm và cộng đồng để trao quyền cho mọi người sáng tạo trong thế giới thực. Việt Nam là trung tâm sản xuất lớn với nguồn nhân lực sáng tạo dồi dào. Cùng với đối tác địa phương của chúng tôi là Viettel, chúng tôi hy vọng sẽ trao quyền cho nhiều người dân Việt Nam sáng tạo ngay tại địa phương, biến ý tưởng của họ thành những sản phẩm hữu hình và xây dựng hoạt động kinh doanh của riêng mình" - Ông Howard Zhong, Giám đốc khu vực EMEA & Thị trường mới nổi của xTool

Tầm quan trọng ngày càng tăng của trải nghiệm công nghệ trực tiếp tại Việt Nam cũng được thể hiện qua lĩnh vực bán lẻ. Tháng 7 năm 2026, DJI đã khai trương cửa hàng bán lẻ ủy quyền đầu tiên tại Việt Nam ở trung tâm thương mại Saigon Centre, Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, tư vấn chuyên nghiệp và các buổi hội thảo thực hành dành cho nhà sáng tạo. Đối với xTool, những trải nghiệm tương tự có thể tiến thêm một bước nữa bằng cách cho phép khách hàng trực tiếp chứng kiến quá trình tạo ra các sản phẩm cá nhân hóa ngay tại chỗ và tìm hiểu những ứng dụng thực tiễn đối với hoạt động kinh doanh riêng của họ.

Thông qua hợp tác với Viettel, xTool hướng tới đưa những trải nghiệm và cơ hội kinh doanh này đến gần hơn với người tiêu dùng và doanh nhân Việt Nam, kết hợp năng lực đổi mới sản phẩm cùng kinh nghiệm toàn cầu của hãng với thế mạnh am hiểu thị trường địa phương của Viettel.

"Tinh thần khởi nghiệp và sự quan tâm ngày càng lớn đối với các sản phẩm cá nhân hóa tại Việt Nam mở ra những cơ hội thú vị cho các công nghệ mới. Quan hệ hợp tác của chúng tôi với xTool kết hợp các công cụ sáng tạo với năng lực am hiểu thị trường địa phương, tạo điều kiện để chúng tôi tìm hiểu cách thức những công nghệ này có thể hỗ trợ người tiêu dùng, doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam phát triển sản phẩm mới cũng như các cơ hội thương mại. Chúng tôi kỳ vọng sẽ xây dựng những giải pháp thiết thực, đáp ứng nhu cầu của thị trường địa phương".- Ông Phạm Tiến Tuyền, Phó Tổng Giám đốc Viettel Commerce kiêm Giám đốc Trung tâm Phân phối Viettel