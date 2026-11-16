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Kinh tế

SeABank ra mắt thẻ tín dụng VISA FlexCard, hoàn tiền đến 15% với danh mục linh hoạt

P.V

Ngày 23/10/2026 - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức ra mắt thẻ tín dụng SeABank VISA FlexCard với thông điệp “Chi theo gu - Hoàn tiền theo ý”. Sản phẩm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn danh mục chi tiêu được hoàn tiền theo nhu cầu cá nhân, với tỷ lệ hoàn tối đa 15% và tổng giá trị hoàn tiền lên đến 1 triệu đồng mỗi tháng.

Cá nhân hóa ưu đãi theo nhu cầu chi tiêu

Trước sự đa dạng trong thói quen tiêu dùng và nhu cầu quản lý tài chính cá nhân, SeABank phát triển dòng thẻ SeABank VISA FlexCard theo hướng tăng tính chủ động cho chủ thẻ trong lựa chọn và sử dụng ưu đãi. Theo đó, khách hàng được chọn tối đa 3 trong 6 danh mục hoàn tiền và có thể thay đổi lựa chọn hằng tháng theo kỳ sao kê, phù hợp với nhu cầu chi tiêu thực tế.

Các danh mục ưu đãi bao gồm Mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi và siêu thị, Mua sắm trên TikTok Shop và online, Ăn uống, Giáo dục, Du lịch và Bảo hiểm, giúp chủ thẻ linh hoạt phân bổ chi tiêu theo từng giai đoạn và ưu tiên cá nhân. Thay vì áp dụng một cơ chế hoàn tiền cố định, SeABank VISA FlexCard cho phép khách hàng chủ động lựa chọn nhóm chi tiêu phù hợp với mình.

Về tỷ lệ ưu đãi, chủ thẻ được hoàn tiền lên đến 15% khi chi tiêu tại cửa hàng tiện lợi và siêu thị, 10% tại TikTok Shop và 8% đối với các khoản chi thuộc danh mục ăn uống, giáo dục, du lịch và bảo hiểm. Tổng số tiền hoàn đạt tối đa 1 triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh cơ chế hoàn tiền linh hoạt, SeABank VISA FlexCard được tích hợp trên nền tảng ngân hàng số SeAMobile, hỗ trợ khách hàng đăng ký mở thẻ trực tuyến với quy trình phê duyệt tự động và sử dụng thẻ kỹ thuật số ngay sau khi được phê duỵệt mà không cần tấm thẻ vật lý. Sản phẩm cũng áp dụng thời gian miễn lãi lên đến 45 ngày, hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% và miễn phí chuyển đổi trả góp tại nhiều đối tác của SeABank.

Nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mở thẻ

Nhân dịp ra mắt thẻ VISA FlexCard, SeABank triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký và sử dụng thẻ theo điều kiện quy định.

Cụ thể, khách hàng mở thẻ mới được hoàn phí thường niên năm đầu nếu thực hiện tối thiểu 2 giao dịch với tổng giá trị từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ thành công. Ngoài ra, những chủ thẻ đầu tiên thực hiện tối thiểu 2 giao dịch với tổng giá trị từ 2 triệu đồng sẽ nhận e-voucher SeABank trị giá 300.000 đồng. Voucher được sử dụng trên ứng dụng SeAMobile như thanh toán hóa đơn và nạp tiền điện thoại.

Đặc biệt, chủ thẻ SeABank VISA FlexCard còn có cơ hội tham gia chương trình quay số may mắn với các giải thưởng gồm điện thoại iPhone 18 Pro Max 256GB và iPhone 18 Duo 256GB.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Tổng Giám đốc SeABank cho biết: “Quá trình phát triển sản phẩm và dịch vụ của SeABank luôn xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng. Thẻ SeABank VISA FlexCard ra đời với sứ mệnh mang lại những lợi ích thiết thực trong từng giao dịch và trải nghiệm thanh toán số hiện đại. Trên nền tảng đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tài chính vì sự hài lòng và tương lai thịnh vượng của khách hàng”.

Việc ra mắt thẻ SeABank VISA FlexCard tiếp tục bổ sung lựa chọn cho khách hàng trong danh mục thẻ tín dụng được SeABank phát triển nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu phong phú của khách hàng. Hiện ngân hàng có các sản phẩm thẻ tín dụng nổi bật như Thẻ BRG Golf dành cho khách hàng đam mê golf, Thẻ SeATravel mang lại ưu đãi du lịch kết hợp nghỉ dưỡng 5 sao, Thẻ SeALady Cashback với các ưu đãi liên quan đến sức khỏe, làm đẹp và mang ý nghĩa nhân văn, Thẻ SeA-Easy tập trung vào mua sắm trực tuyến…

Với cơ chế lựa chọn danh mục hoàn tiền theo nhu cầu, SeABank VISA FlexCard góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái thẻ tín dụng của SeABank, đồng thời hướng đến trải nghiệm thanh toán linh hoạt và phù hợp hơn với thói quen chi tiêu của khách hàng trong môi trường số.

#SeABank FlexCard

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