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Kinh tế

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Bất ngờ giá chuyển đổi trái phiếu quốc tế của Novaland

Duy Quang

TPO - Tập đoàn Novaland chuyển đổi 16 trái phiếu quốc tế thành khoảng 2,8 triệu cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3,4 lần thị giá cổ phiếu.

Tuần này, có 22 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, có 20 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 45% và thấp nhất là gần 4%, còn lại là chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Giảm nghĩa vụ nợ

Ngày 16/11, Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đã thông qua Nghị quyết về việc chuyển đổi 16 trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành khoảng 2,8 triệu cổ phiếu, với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, mức giá chuyển đổi này cao gấp 3,4 lần thị giá cổ phiếu NVL trên thị trường trong thời gian gần đây.

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Novaland chuyển đổi 16 trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành khoảng 2,8 triệu cổ phiếu.

Tính riêng trong năm nay, các trái chủ của gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã thực hiện chuyển đổi 41 trái phiếu thành gần 7 triệu cổ phiếu NVL. Việc trái chủ tiếp tục thực hiện quyền chuyển đổi ở mức giá 34.000 đồng/cổ phiếu theo các điều khoản đã thỏa thuận là diễn biến đáng chú ý, cho thấy sự tiếp tục đồng hành của các nhà đầu tư với Novaland trong quá trình tái cấu trúc.

Đại diện Novaland cho biết, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu không chỉ góp phần giảm nghĩa vụ nợ và áp lực thanh toán bằng tiền mặt, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp từng bước cải thiện cấu trúc tài chính, củng cố nền tảng vốn và tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

Hôm 11/11, Novaland đã thông qua việc thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán theo quy định của Luật Chứng khoán. Theo đó, thời gian phân phối cổ phiếu được gia hạn đến hết ngày 11/1/2027 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để cổ đông thực hiện quyền mua, đồng thời góp phần đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán.

Bên cạnh quá trình tái cấu trúc tài chính, hoạt động phát triển dự án cũng ghi nhận những chuyển động tích cực. Tính đến cuối tháng 9, Novaland đã bàn giao lũy kế hơn 7.800 sản phẩm cho khách hàng. Các thủ tục pháp lý tại nhiều dự án trọng điểm cũng từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai, bàn giao và đưa sản phẩm vào khai thác. Riêng dự án Aqua City đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và chính thức mở bán trở lại từ ngày 31/10.

Quý III năm nay, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.120 tỷ đồng, tăng hơn 204% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, NVL báo lãi sau thuế hơn 1.102 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình, Novaland cho biết kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ sang lãi chủ yếu nhờ tăng lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng bất động sản tại các dự án Victoria Village, Aqua City, Sunrise Riverside cùng một số dự án khác. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng lợi nhuận từ hoạt động hợp tác đầu tư và biến động tỷ giá hối đoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland đạt doanh thu thuần hơn 10.215 tỷ đồng, tăng khoảng 90% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 2.873 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 1.819 tỷ đồng.

Cổ tức khủng

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) thông báo chốt quyền trả tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận về 2.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 4/12. Hiện tại, SMB có gần 30 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng cần chi 60 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

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SMB chi 60 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã chứng khoán: SAB) sở hữu hơn 9,6 triệu cổ phần, Công ty CP Thương mại Địa ốc Việt sở hữu hơn 3,7 triệu cổ phần, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Phú Yên sở hữu hơn 1,6 triệu cổ phần SMB. Như vậy, 3 cổ đông lớn sẽ nhận về lần lượt hơn 19 tỷ đồng, hơn 7,4 tỷ đồng và 3,2 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 11/6, SMB đã chi gần 30 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Quý III năm nay, SMB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 49 tỷ đồng, giảm gần 24% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SMB lãi sau thuế 129 tỷ đồng, giảm hơn 11%.

Ngày 20/11, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 45%. Với hơn 242 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đầu tư Sài Gòn VRG có thể trả tổng cộng khoảng 1.089 tỷ đồng trong lần tạm ứng cổ tức sắp tới.

Cũng trong ngày 20/11, Đầu tư Sài Gòn VRG cũng sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến là trong tháng 12. Tuy nhiên, nội dung lấy ý kiến chưa được công bố.

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