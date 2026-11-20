APEC 2027: Cơ hội để Việt Nam kiến tạo chương trình nghị sự khu vực

TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, giới chuyên gia, doanh nhân Trung Quốc nhận định, thông điệp quan trọng nhất từ Thâm Quyến đối với Việt Nam là: APEC 2027 không nên chỉ được nhớ đến như một năm tổ chức thành công các hội nghị cấp cao, mà phải trở thành dấu mốc Việt Nam chuyển từ một thành viên tích cực sang một nước có khả năng định hình chương trình nghị sự kinh tế khu vực.

Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc từ ngày 18-19/11 không chỉ định hình những ưu tiên hợp tác kinh tế mới cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn đặt ra một phép thử quan trọng đối với Việt Nam trong năm đăng cai APEC 2027.

Tình nguyện viên tại một sự kiện APEC 2026 ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Thái An

Những văn kiện được thông qua tại Thâm Quyến cho thấy APEC đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, từ thúc đẩy tự do hóa thương mại và kết nối kinh tế truyền thống sang kiến tạo một hệ sinh thái khu vực dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo, khả năng chống chịu và tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần tận dụng năm chủ nhà không chỉ để tiếp nối chương trình nghị sự của các nhiệm kỳ trước, mà còn để khẳng định vai trò kiến tạo những ưu tiên hợp tác mới, phản ánh lợi ích và tầm nhìn của một nền kinh tế đang phát triển năng động.

Tấm biển quảng bá chủ đề APEC 2026 “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” được đặt tại Thâm Quyến. Ảnh: Thái An

Từ tiếp nối đồng thuận đến chủ động định hình luật chơi

Trong nhiều năm, Việt Nam đã khẳng định vai trò là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của APEC, đóng góp vào việc thúc đẩy thương mại tự do, hội nhập kinh tế, kết nối và phát triển bao trùm. Hai lần đăng cai APEC vào các năm 2006 và 2017 đã góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, đồng thời tạo động lực thúc đẩy cải cách trong nước.

“Tuy nhiên, bối cảnh khu vực và thế giới năm 2027 đặt ra yêu cầu cao hơn: Việt Nam cần thể hiện năng lực dẫn dắt, đề xuất sáng kiến và xây dựng đồng thuận giữa các nền kinh tế có lợi ích, trình độ phát triển và ưu tiên chiến lược khác nhau”, giáo sư Yu Xin, Trường Thông tin & Truyền thông, Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc), nhận định.

Tuyên bố các nhà lãnh đạo APEC 2026 mang tên “Tầm nhìn Thâm Quyến”, với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, đã tái khẳng định cam kết thực hiện Tầm nhìn Putrajaya 2040, hướng tới một khu vực mở, năng động, tự cường và hòa bình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những mục tiêu dài hạn, mà còn ở sự dịch chuyển trong các ưu tiên hợp tác.

Các nhà lãnh đạo APEC xác định số hóa thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới nổi, kết nối chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phát triển nguồn nhân lực là những lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng tương lai.

Những định hướng này được cụ thể hóa thông qua Khung hợp tác APEC về số hóa thương mại giai đoạn 2027-2030, Sáng kiến APEC về AI giai đoạn 2026-2030, Tuyên bố về khai thác công nghệ số và công nghệ mới nổi vì việc làm và thịnh vượng, cùng Kế hoạch tổng thể kết nối APEC.

Theo giáo sư Yu, đối với Việt Nam, thời điểm đăng cai APEC 2027 đặc biệt thuận lợi. Khung hợp tác về số hóa thương mại bắt đầu giai đoạn triển khai mới ngay trong năm Việt Nam làm chủ nhà. Kế hoạch tổng thể kết nối APEC cũng dự kiến được các quan chức cấp cao thảo luận về việc thực hiện hằng năm trong giai đoạn 2027-2030. Điều đó tạo điều kiện để Việt Nam không chỉ tiếp nhận các cam kết đã được thông qua mà còn tham gia định hình cách thức triển khai chúng.

“Đây chính là khoảng trống để Việt Nam thể hiện vai trò kiến tạo. Thay vì chỉ tổ chức các cuộc thảo luận về chuyển đổi số, Việt Nam có thể thúc đẩy những sáng kiến cụ thể về kết nối dữ liệu thương mại, chứng từ điện tử, hải quan số, thương mại điện tử xuyên biên giới và đơn giản hóa thủ tục giữa các nền kinh tế thành viên”, ông Yu khuyến nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 17/11/2026 tại Thâm Quyến. Ảnh: TTXVN

Thay vì chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của AI, Việt Nam có thể đề xuất các cơ chế hợp tác về ứng dụng AI trong sản xuất, nông nghiệp, y tế, logistics và dịch vụ công, đồng thời chú trọng quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu và thu hẹp khoảng cách công nghệ.

Nói cách khác, Việt Nam cần chuyển từ việc tham gia vào những chủ đề do APEC xác lập sang chủ động đề xuất các vấn đề mà khu vực cần giải quyết, đưa ra phương thức hợp tác và xây dựng sự ủng hộ của các thành viên, ông nói.

Đây cũng là cách để Việt Nam khẳng định vị thế mà không cần dựa vào quy mô kinh tế hay sức mạnh của một cường quốc. Trong một diễn đàn hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận, năng lực tập hợp lợi ích, tìm kiếm tiếng nói chung và đưa ra sáng kiến có giá trị thực tiễn chính là nguồn sức mạnh đáng kể của nước chủ nhà.

Logo APEC 2027﻿. 21 đường nét lồng ghép trong các cánh sen là 21 nền kinh tế thành viên APEC. Ảnh: BNG

3 trụ cột kết nối và cơ hội tạo dấu ấn Việt Nam

Một trong những văn kiện có ý nghĩa trực tiếp nhất đối với chương trình nghị sự APEC 2027 là Kế hoạch tổng thể kết nối APEC. Văn kiện xác định ba trụ cột: kết nối vật chất, kết nối thể chế và kết nối con người, hướng tới xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương liên kết toàn diện và thông suốt hơn.

“Đây là cơ sở để Việt Nam xây dựng một chương trình nghị sự mang tính tổng thể, gắn kết các lĩnh vực hợp tác thay vì triển khai những sáng kiến rời rạc”, ông Ding Qijie, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Thiệu Hưng (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), nhận định.

Về kết nối vật chất, Kế hoạch nhấn mạnh phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, đường biển, hàng không và vận tải đa phương thức; nâng cao chất lượng hạ tầng năng lượng; mở rộng kết nối viễn thông và hạ tầng số. Văn kiện cũng khuyến khích trao đổi kinh nghiệm về phương tiện tự hành, công nghệ không người lái, các giải pháp giao thông mới và mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp.

Ông Yu Zhihong, Phòng Kinh doanh cảng, Tập đoàn Cảng Phúc Kiến (Trung Quốc), cho rằng, đối với Việt Nam, một nền kinh tế có độ mở lớn và phụ thuộc đáng kể vào hoạt động xuất nhập khẩu, kết nối hạ tầng có ý nghĩa trực tiếp đối với năng lực cạnh tranh. Các cảng biển, sân bay, đường bộ, đường sắt và trung tâm logistics không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn quyết định khả năng tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất khu vực.

“Việt Nam có thể nâng tầm vấn đề này thành sáng kiến hợp tác khu vực về kết nối các hành lang kinh tế, logistics thông minh, cảng biển số và vận tải xanh. Đặc biệt, việc tăng cường khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải và giảm những điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả các nền kinh tế xuất khẩu lẫn nhập khẩu”, ông Yu nhận định.

Tuy nhiên, một mạng lưới hạ tầng hiện đại sẽ không thể phát huy đầy đủ hiệu quả nếu bị cản trở bởi thủ tục hành chính phức tạp và những khác biệt thể chế. Vì vậy, trụ cột kết nối thể chế có ý nghĩa không kém.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 18/11/2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Kế hoạch tổng thể kết nối APEC đặt trọng tâm vào hiện đại hóa hải quan, ứng dụng quản lý rủi ro tự động, đơn giản hóa thủ tục thông quan, cải cách cơ cấu và giảm các rào cản thương mại phía sau biên giới. Văn kiện cũng nhấn mạnh việc hài hòa tiêu chuẩn kỹ thuật, minh bạch hóa quy định và thúc đẩy số hóa thương mại.

“Đây là lĩnh vực Việt Nam có thể tạo ra những đóng góp mang dấu ấn riêng. Một sáng kiến về kết nối hệ thống chứng từ điện tử, tăng cường phối hợp hải quan và thúc đẩy công nhận lẫn nhau đối với một số tiêu chuẩn, thủ tục có thể giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch cho doanh nghiệp trong khu vực”, ông Yu nói.

Quan trọng hơn, những cải cách này không chỉ có lợi cho các tập đoàn đa quốc gia mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trụ cột thứ ba, kết nối con người, mở ra một hướng tiếp cận có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam. APEC nhấn mạnh tạo thuận lợi đi lại cho doanh nhân thông qua Thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC), tăng cường trao đổi giáo dục, đào tạo nghề, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực số cho người lao động.

Theo các chuyên gia, doanh nhân Trung Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng chuyển từ lợi thế chi phí lao động sang chất lượng nguồn nhân lực, Việt Nam cần thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, kỹ năng số và đào tạo lại người lao động trước tác động của AI và tự động hóa.

Điều đáng chú ý là ba trụ cột này có quan hệ bổ trợ chặt chẽ. Hạ tầng tốt cần thể chế thông thoáng; thể chế hiện đại cần nguồn nhân lực có năng lực thực thi; còn nguồn nhân lực chất lượng cao cần một môi trường kinh tế có khả năng tiếp nhận và ứng dụng công nghệ. Nếu Việt Nam có thể kết nối ba trụ cột thành một chương trình hợp tác thống nhất tại APEC 2027, đây sẽ là đóng góp có chiều sâu hơn nhiều so với những sáng kiến đơn lẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, ngày 18/11/2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

AI, năng lượng và chuỗi cung ứng: Định hình những ưu tiên của tương lai

Một trong những chuyển dịch đáng chú ý tại APEC 2026 là việc công nghệ số và AI được nhìn nhận không chỉ như công cụ nâng cao năng suất, mà còn là động lực tái cấu trúc nền kinh tế và thị trường lao động.

Tuyên bố Thâm Quyến khuyến khích ứng dụng công nghệ số và công nghệ mới nổi trong mọi lĩnh vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo lấy con người làm trung tâm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các công cụ số với chi phí hợp lý. Văn kiện cũng đề cập những rủi ro như rò rỉ dữ liệu, lừa đảo trực tuyến và việc sử dụng công nghệ mới cho các mục đích gây hại.

“Đây là cơ hội để Việt Nam đề xuất một chương trình hợp tác APEC về AI theo hướng thực tiễn và bao trùm. Thay vì tập trung vào cuộc cạnh tranh phát triển những mô hình AI lớn nhất hay công nghệ tiên tiến nhất, Việt Nam có thể thúc đẩy việc phổ cập AI cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như ứng dụng trong những lĩnh vực có lợi thế và nhu cầu cấp thiết như nông nghiệp, y tế, giáo dục, logistics và quản lý đô thị”, đại diện của hãng Bambu Lab ở Thâm Quyến nói.

Một sáng kiến đáng chú ý có thể là mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ ứng dụng AI cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực, kết hợp đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ năng và trao đổi các mô hình quản trị AI có trách nhiệm. Cách tiếp cận này vừa phù hợp với tinh thần bao trùm của APEC, vừa giúp Việt Nam đóng góp tiếng nói của các nền kinh tế đang phát triển trong quá trình định hình tương lai công nghệ.

Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), ngày 18/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, tham vọng phát triển kinh tế số không thể tách rời bài toán năng lượng. Tuyên bố Thâm Quyến nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, đáng tin cậy và có giá cả hợp lý; tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng năng lượng, hạ tầng xuyên biên giới và các công trình trọng yếu như nhà máy điện, lưới điện, cáp điện ngầm dưới biển và đường ống.

Đặc biệt, văn kiện chỉ ra mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa năng lượng và công nghệ số. Các trung tâm dữ liệu, hệ thống AI và hạ tầng công nghệ mới nổi đều đòi hỏi nguồn điện lớn, ổn định và có khả năng đáp ứng liên tục.

“Đây là một vấn đề Việt Nam cần chủ động đưa vào chương trình nghị sự APEC 2027. Trong quá trình thu hút đầu tư công nghệ cao và phát triển kinh tế số, an ninh năng lượng sẽ ngày càng trở thành một yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia”, đại diện Bambu Lab nói, giải thích thêm rằng, càng nhiều khách hàng mua máy in 3D của hãng thì lượng điện tiêu thụ trong khu vực càng tăng.

Việt Nam có thể thúc đẩy hợp tác khu vực về lưới điện thông minh, lưu trữ năng lượng, năng lượng tái tạo, công nghệ tiết kiệm điện và bảo vệ hạ tầng năng lượng trọng yếu. Một sáng kiến về tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng trước thiên tai, gián đoạn chuỗi cung ứng và các rủi ro an ninh mạng cũng có thể nhận được sự quan tâm rộng rãi.

Đáng chú ý, Tuyên bố Thâm Quyến khẳng định mỗi nền kinh tế có quyền lựa chọn cơ cấu năng lượng phù hợp với ưu tiên trong nước, đồng thời thừa nhận vai trò của cả nguồn năng lượng truyền thống và năng lượng phát thải thấp, bằng không trong bảo đảm an ninh năng lượng và tăng trưởng bền vững. Đây là cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với sự đa dạng về trình độ phát triển và điều kiện của các thành viên APEC.

Bên cạnh năng lượng, an ninh lương thực và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng cũng là những lĩnh vực Việt Nam có thể phát huy lợi thế. Tuyên bố khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ sinh học và công nghệ số trong nông nghiệp, tăng năng suất, giảm thất thoát thực phẩm và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống lương thực khu vực.

Theo ông Dao Yongjian, Phó Tổng Giám đốc Công ty YCE (Sàn Giao dịch Cà phê Quốc tế Vân Nam), là một quốc gia xuất khẩu nông sản quan trọng, Việt Nam có thể đề xuất các sáng kiến về nông nghiệp thông minh, truy xuất nguồn gốc, logistics lạnh, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và phát triển chuỗi cung ứng nông sản bền vững. Đây không chỉ là những vấn đề mang tính khu vực mà còn gắn trực tiếp với sinh kế của hàng triệu nông dân và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Nếu biết kết hợp các lĩnh vực này, Việt Nam có thể định hình một thông điệp xuyên suốt cho APEC 2027: tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới phải dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ, năng lượng, hạ tầng và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Toàn bộ hệ thống mô hình này do máy in 3D của Bambu Lab in ra. Ảnh: Thái An

Bản lĩnh nước chủ nhà: Giữ đồng thuận trong một khu vực nhiều cạnh tranh

Khả năng kiến tạo chương trình nghị sự của Việt Nam sẽ được thử thách không chỉ bởi chất lượng các sáng kiến, mà còn bởi năng lực tập hợp sự đồng thuận trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng tác động sâu sắc đến kinh tế khu vực, các chuyên gia Trung Quốc nhận định.

APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, không ràng buộc và đồng thuận. Chính những nguyên tắc này giúp APEC duy trì được vai trò là không gian đối thoại giữa các nền kinh tế có khác biệt về thể chế, lợi ích và quan điểm chính trị. Nhưng chúng cũng khiến việc đưa ra những sáng kiến có tính đột phá trở nên khó khăn hơn, nhất là khi các vấn đề kinh tế ngày càng gắn với an ninh quốc gia và cạnh tranh địa chính trị.

Tuyên bố Thâm Quyến nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì môi trường thương mại mở, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, bảo đảm các hành lang thương mại và dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn. Đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới đối mặt với xung đột, chủ nghĩa bảo hộ, những thay đổi trong chính sách thương mại và sự phân mảnh của chuỗi cung ứng.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, đối với Việt Nam, thách thức là vừa bảo vệ lợi ích của một nền kinh tế có độ mở cao, vừa duy trì quan hệ hợp tác cân bằng với các đối tác lớn. Việt Nam cần tránh để APEC trở thành diễn đàn cạnh tranh ảnh hưởng hoặc áp đặt lựa chọn chiến lược, đồng thời kiên trì thúc đẩy những lợi ích chung mà tất cả các thành viên đều có thể ủng hộ.

Cuộc gặp ba bên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thâm Quyến ngày 19/11 đã ra Tuyên bố của nguyên thủ các nước Trung Quốc, Nga và Mỹ hướng tới hòa bình, với những nội dung liên quan ổn định chiến lược, dòng chảy năng lượng và giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Diễn biến này cũng cho thấy các vấn đề địa chính trị và an ninh toàn cầu có thể đan xen với môi trường hợp tác kinh tế khu vực.

Cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra tại Thâm Quyến ngày 19/11/2026. Ảnh: Xinhua

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh ngoại giao của nước chủ nhà: tạo không gian đối thoại, thúc đẩy hợp tác thực chất và duy trì tính bao trùm của APEC, không để những khác biệt chiến lược làm suy yếu các lợi ích kinh tế chung, giáo sư Yu Xin nhận định.

Để làm được điều này, Việt Nam cần chuẩn bị chương trình nghị sự từ sớm, tham vấn chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu. Những sáng kiến có khả năng tạo đồng thuận cao cần được xác định rõ, trong khi các vấn đề nhạy cảm cần có cách tiếp cận linh hoạt, tránh đưa APEC vào những cuộc đối đầu không cần thiết.

Đặc biệt, Việt Nam cần phát huy vai trò của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu khu vực. Những đề xuất xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, người lao động và các nền kinh tế sẽ có khả năng tạo sức sống lâu dài hơn so với những tuyên bố mang tính khẩu hiệu.

Sau hai lần đăng cai APEC vào năm 2006 và 2017, Việt Nam bước vào năm chủ nhà 2027 với vị thế quốc tế cao hơn, nhưng cũng với kỳ vọng lớn hơn từ các đối tác. Thành công không nên chỉ được đo bằng quy mô hội nghị, số lượng thỏa thuận hay mức độ hiện diện của các nhà lãnh đạo thế giới. Thước đo quan trọng hơn là Việt Nam có thể đưa ra những sáng kiến nào, xây dựng được những cơ chế hợp tác nào và tạo ra những thay đổi thực chất nào cho cộng đồng kinh tế khu vực.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ được tổ chức ở đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh: Trương Phú Quốc

Từ Thâm Quyến đến Việt Nam, APEC 2027 mở ra cơ hội để Việt Nam chuyển từ vị thế một thành viên tích cực sang vai trò một nước kiến tạo chương trình nghị sự. Điều đó đòi hỏi Việt Nam không chỉ tiếp nối những đồng thuận đã có, mà còn phải nhìn thấy trước những vấn đề khu vực sẽ phải đối mặt trong 5-10 năm tới; không chỉ đưa ra sáng kiến, mà còn phải đủ năng lực tập hợp sự ủng hộ và thúc đẩy triển khai.

Nếu làm được điều đó, dấu ấn lớn nhất của APEC 2027 sẽ không nằm ở những ngày hội nghị cấp cao tại Phú Quốc, mà ở những định hướng hợp tác mới được hình thành, những cơ chế được khởi động và những lợi ích lâu dài mà các nền kinh tế thành viên cùng thụ hưởng.

“Đó cũng là cách Việt Nam khẳng định vị thế ngày càng cao trong cấu trúc kinh tế châu Á - Thái Bình Dương: không chỉ là một mắt xích quan trọng của khu vực, mà còn là một chủ thể có khả năng góp phần định hình tương lai khu vực”, giáo sư Yu nói.