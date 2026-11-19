APEC 2027: Phú Quốc tuyển hơn 14.000 lao động, nâng cao ngoại ngữ

TPO - Hàng loạt hoạt động thi tiếng Anh, hùng biện, huấn luyện kỹ năng giao tiếp và hội nhập quốc tế được tổ chức tại Phú Quốc, nhằm trang bị hành trang cho thế hệ trẻ trước thềm APEC 2027. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ cho cộng đồng, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự kiện quốc tế quan trọng này.

Ngày 19/11, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu thời khắc quan trọng, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027. Tuần lễ cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra tháng 11/2027, tại Phú Quốc.

Phú Quốc tuyển hơn 14.000 lao động

Để chuẩn bị sự kiện APEC 2027, chiều 19/11, UBND tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng Tập đoàn Sun Group ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2031. Theo thống kê, riêng các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế, năm 2027, Sun Group cần tuyển mới hơn 14.000 nhân sự làm tại Phú Quốc.

Theo thỏa thuận, các bên phối hợp xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, hướng nghiệp, thực hành, thực tập đến kết nối tuyển dụng.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định đối với sự phát triển của Phú Quốc và tỉnh An Giang. Việc đào tạo phải xác định rõ ngành nghề, số lượng và nhu cầu sử dụng, gắn đào tạo với cam kết tiếp nhận lao động. Kết hợp công tác hướng nghiệp cho học sinh, bảo đảm định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, các đơn vị thành viên Sun Group đã ký kết hợp tác với 8 trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trường Trung cấp Nghiệp vụ du lịch, khách sạn EHL - Phú Quốc (Học viện Du lịch Mặt Trời) cũng ký kết hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh An Giang nhằm mở rộng cơ hội học nghề, đào tạo lại và kết nối việc làm.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người dân

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Dư Phạm Hữu Khuyến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang - cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng APEC 2027, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động “Thanh niên An Giang với APEC 2027” tại đặc khu Phú Quốc, từ ngày 3-6/12.

Qua các sự kiện nhằm góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và sự chủ động hội nhập của thế hệ trẻ. Xây dựng hình ảnh thanh niên An Giang năng động, thân thiện, tự tin, sẵn sàng đồng hành cùng địa phương trong quá trình chuẩn bị và tổ chức APEC 2027.

Ra mắt Câu lạc bộ “Tiếng Anh thanh niên với APEC 2027".

Thời gian tới, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp với Sở Nội vụ, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu Phú Quốc để kết nối việc làm. Từ đó nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, để tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn và giới thiệu việc làm phù hợp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ APEC 2027 và định hướng phát triển lâu dài của Phú Quốc.

Không chỉ tập trung vào học sinh, sinh viên, Phú Quốc còn đẩy mạnh nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người dân, đặc biệt những nhóm lao động thường xuyên tiếp xúc với du khách quốc tế.

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, từ nay đến tháng 6/2027, triển khai các mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ tại 10-15 trường học, tổ chức các lớp ngoại ngữ cộng đồng và từng bước nhân rộng.

Đối tượng ưu tiên bổ sung ngoại ngữ là tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên du lịch, dịch vụ cùng học sinh, sinh viên. Các chương trình tập trung trang bị kỹ năng giao tiếp cơ bản, giúp người dân tự tin hơn khi tiếp xúc, phục vụ khách quốc tế, thay vì đặt yêu cầu phải sử dụng ngoại ngữ thành thạo ngay từ đầu.